Саудовский клуб готов платить Дзюбе 3 млн долларов за сезон. Приоритет форварда – игра в России («Р-Спорт»)
Стало известно, сколько Артем Дзюба может заработать в Саудовской Аравии.
Напомним, ранее от услуг 34-летнего форварда отказалось «Торпедо». При этом сообщалось, что у игрок может продолжить карьеру в Турции, Саудовской Аравии или ОАЭ.
По информации «Р-Спорт», саудовский клуб, проявляющий интерес к россиянину, готов платить ему 3 миллиона долларов за сезон. Лидер второго дивизиона Турции «Еюпспор», также интересующийся Артемом, может платить 1 миллион долларов в год.
Несмотря на это, приоритетным вариантом для Дзюбы остается переход в российскую команду.
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Реально Дзюбой за всю карьеру ни один заграничный клуб не интересовался. Турки брали бесплатно на испытательный срок и выперли.Не стоил даже еды в столовой. Это был его потолок.
- 3 жалких ляма? Да я в НН из шкафчиков в десять раз больше поимею.