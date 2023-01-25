Саудовский клуб готов платить Дзюбе 3 млн долларов за сезон. Приоритет форварда – игра в России («Р-Спорт»)

Стало известно, сколько может заработать в Саудовской Аравии.

Напомним, ранее от услуг 34-летнего форварда отказалось «Торпедо». При этом сообщалось, что у игрок может продолжить карьеру в , Саудовской Аравии или ОАЭ.

По информации « », саудовский клуб, проявляющий интерес к россиянину, готов платить ему 3 миллиона долларов за сезон. Лидер второго дивизиона Турции « », также интересующийся Артемом, может платить 1 миллион долларов в год.

Несмотря на это, приоритетным вариантом для Дзюбы остается переход в российскую команду.

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