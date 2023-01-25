Саудовский клуб готов платить Дзюбе 3 млн долларов за сезон. Приоритет форварда – игра в России («Р-Спорт»)

Теги Артем Дзюба премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Д2 Турция Еюпспор Р-Спорт Футбол

Стало известно, сколько Артем Дзюба может заработать в Саудовской Аравии. 

Напомним, ранее от услуг 34-летнего форварда отказалось «Торпедо». При этом сообщалось, что у игрок может продолжить карьеру в Турции, Саудовской Аравии или ОАЭ. 

По информации «Р-Спорт», саудовский клуб, проявляющий интерес к россиянину, готов платить ему 3 миллиона долларов за сезон. Лидер второго дивизиона Турции «Еюпспор», также интересующийся Артемом, может платить 1 миллион долларов в год.

Несмотря на это, приоритетным вариантом для Дзюбы остается переход в российскую команду. 

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56 комментариев

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dimitrii36
что тут сказать, аки женщина с социально - низкой оценкой, даже секта свидетелей 2008 года перекрасилась в очередной раз, что не ново, бегает по лужам - никому не нужен...
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bomzerub
Уверен, что никуда вообще не перейдёт. Байки от агента.
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Willson MD
Непонятно че ему ловить здесь. Скорее всего агенты воду мутят, ибо здесь комиссионных больше выходит.
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TeRex
Хороший агент и вбросы интересные. Учитывая, что в контексте наших клубов речь идёт о суммах порядка ляма в год — если бы у него действительно было предложение на 3 ляма в год, он бы туда уже босиком через всю Аравийскую пустыню бежал. Неужели есть ещё кто-то в менеджменте российских клубов, кто не в курсе, кто такой Дзюба, и поведётся на такую откровенную мульку?
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Дмитрий Чидакин
Дзюба славу любит больше, чем деньги или футбол. Поэтому не перейдёт
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Best game on Earth
Ответ Денис Забелин
Я не понимаю, у саудитов запрет в стране на въезд иностранцев до 30 лет?
Такие маститые иностранцы, как Роналду и Дзюба, к ним не поедут в молодом возрасте.
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Любитель шпилей
Уже ищут замену шампуню...
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Капитан.
Байка это, за что ему платить 3 ляма… пора ему заканчивать краткосрочные турне
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OldRedWhite
Ответ Адепт Суперлиги
Вот мы и дождались это эпохальное противостояние: CR7 vs Masturbator228
Не верьте !
Они просто заманивают Наше Сокровище для публичной казни за интернет - рукоблудие !
+5
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Forza
Один Роналду = 66 целых 666 тысячных Дзюб.
+2
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Toxic Trips
да если бы ему реально такую сумму предложили бы сейчас его бы уже в России не было )))
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Trash Talking
Роналду замолвил словечко за еще одну легенду
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Valeross
То есть про какой клуб идёт разговор ни кто не говорит, но уже известно что он готов платить 3 млн?...короче новость для лохов
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Валерий Крестовский
Парни, не ведитесь, как я, на всякие паблики и каналы по спортпрогнозам – кидалово полное. Найдите в яндексе сервис по фразе: бронзовый прогноз. 10 лет ему! На первом месте выходит. Доверять можно! С ними много народу играет.
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вовочка6762
К арабам Дзюба не пойдет , там бухать нельзя , да и онанизм не приветствуется !
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Ezra-Matthew Miller
Ответ maxromanov84@mail.ru
Меня только одно удивляет; Кому и зачем пришла в голову идея из Саудовской Аравии взять Дзюбу ? Кто он такой в мировом футболе? Зачем саудитам абсолютный ноунейм за 3 ляма? Он не годен ни для пиара, ни для результата.
столбы в футболе ближнего востока ой как ценятся, найдутся желающие
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Александр Бородин
Ответ Адепт Суперлиги
Вот мы и дождались это эпохальное противостояние: CR7 vs Masturbator228
Почему 228? Вроде замечен не был за запрещенными препаратами
+5
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Максим Пантелеев
От Рукастого даром даже русское Нечерноземье открестилось, а они нам рассказывают про каких заинтересантов, про 3 млн. Какая наглость!
Реально Дзюбой за всю карьеру ни один заграничный клуб не интересовался. Турки брали бесплатно на испытательный срок и выперли.Не стоил даже еды в столовой. Это был его потолок.
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Егор Егор
Ответ Кеды и бутса
Слуцкий
И болельщики Зенита
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Аврал
Похоже,они покупают права на его дрочку...
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Sobachkin
В Саудовской Аравии нельзя дзюбить!
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SWS
Ответ micka
За такие деньги он ислам примет
За такие деньги он и передергивать перестанет
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Faust Doc
Дзюба:
- 3 жалких ляма? Да я в НН из шкафчиков в десять раз больше поимею.
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Максим Пантелеев
Ответ Alex0405
Дзюба может вешать бутсы на гвоздь
И руки тоже
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Eric_Cartman
Азаза. И он типа ждёт, ага 🤡
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