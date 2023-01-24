«Аль-Наср» хочет купить Модрича у «Реала» зимой и предлагает ему контракт на 2,5 года с зарплатой больше 40 млн евро (Okaz)

Теги Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Лука Модрич высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Стали известны условия возможного перехода Луки Модрича в чемпионат Саудовской Аравии. 

Ранее сообщалось, что в подписании полузащитника «Реала» заинтересован «Аль-Наср», уже заключивший контракт с Криштиану Роналду. 

По информации саудовского издания Okaz, клуб из Эр-Рияда хочет купить хорвата в зимнее трансферное окно и предлагает ему контракт на 2,5 года с зарплатой, превышающей 40 миллионов евро за сезон. 

Если «Реал» откажется продавать хавбека зимой, «Аль-Наср» попробует подписать его летом на правах свободного агента. 

В текущем сезоне Ла Лиги Модрич провел 16 матчей, забив 3 гола и сделав 2 ассиста. Его статистику можно найти здесь

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112 комментариев

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Bandyka
Ответ Пугливый Кот
Что с тобой? Мне просто интересно, ты реально не знаешь как пишется слово "выиграть"??
Он из Белоруссии, ему можно
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Diar Amanzholov
100% Аль-Наср играет в фифу
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Kasilas__1
Ответ чебурашка
Роналду понял, что в Реал не попадет, и решил, что Реал сам к нему придет
Как будто Роналду этот Реал нужен
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Рашпель793
Деньги конечно очень хорошие, но есть подозрение, что Лука откажет, если это правда. Он у Реала бабки не выбивает, хотя мог бы. Да и уровень пока топовый и не видно, что сдаёт. Рановато ему с топ-футболом заканчивать.
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гилберт
Ответ Dmitry Zhdanov
Предлагают возрастному игроку огромный контракт, каковы подлецы!
В разгар сезона. Ключевому игроку.
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De Nur
Эх Бейл чут торапилса с карерой, его тоже точно хотели бы
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Kirkoroff
Ответ Том Мунтян
Да кто спорит, просто человек использовал фразу - "это возможность обеспечить", как будто до это у него её не было.
Ну у нас и у футболистов понятие обеспечить семью немного разнятся. Для кого то взять ипотеку и учёбу детям оплатить-считай обеспечил, а для футболиста несколько особняков с видом на океан, феррари в гараже и дети на геликах может быть мало. Тем более когда арабы предлагают всех троюродных дядей и тёть на роллс ройсы пересадить. Обеспечить семью понятие растяжимое. Если кто-то удовлетворён тем что имеет, то скорее всего у него недостаточно амбиций, а в спорте таким делать нечего.
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Jon Snow
Ответ corazón blanco
Модрич продлит контракт с Мадридом, это не того типа человек. Каждый год он продлевает контракт с уменьшением зарплаты. Он очень любит Мадрид, настоящая легенда клуба.
Он легенда, но нужно во время расставаться. Сейчас он вправе сам выбирать
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Tyrone Woodley
Модричу лучше уйти, поиграть для души и заработать кучу денег.
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Kirsan Sumbayev
Аль Насср в Суперлигу возьмут?
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lors
Ответ Summer
Как показала практика без Модрича, Кросса Каземиро и Бензема Роналду ничего не смог выиграть, а так говорить любили его фаны что Чемпион Мира без ХавИньесты не может
Как показала практика без Неймара/Суареса, Хави/Иньеста, что-то у Леопольда тоже карьера пошла не густо...
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Сэр Шурф
Ответ Ронин
Главное, в финансовый фейр-плей уложиться. Думаю, это не сложно. Все же знают, что только презентацию Легенды посмотрело больше людей, чем население планеты.
У азиатской лиги тоже ффп есть?
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Alexandr Nevecherya
Ответ Sla Slo
Уважаемые саудиты, возьмите меня в команду пятым запасным вратарём. Тысяч за 100 евро в год. Вам пофигу, в мне приятно...
На удаленку))
+3
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Том Мунтян
Ответ Kirkoroff
Криш, Ней, Мбаппе и многие другие смеются тебе в лицо.
Да кто спорит, просто человек использовал фразу - "это возможность обеспечить", как будто до это у него её не было.
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Мохнатый55
Ответ Men77
Прикинь Роналду выгонят🤣
А ведь заслуженно будет.
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Daler Urmonov
Не купить ли сразу весь стартовой состав реала, а то по одному скучновато
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Men77
Ответ Мохнатый55
Кого теперь выгонят ради нового легионера? Талиску?
Прикинь Роналду выгонят🤣
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Глаз народа
Ответ Roman Pavlenko
С детства за "Аль-Наср"!
Просто наср
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Rail Ragimkhanov
Ответ белошип
От такой пенсии нельзя отказываться)
Можно , смотря кто отказывается
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Ar Monohrom
Ответ Max Zhomkov
У меня сейчас коллега в Эр рияде работает, говорит масштаб развития просто поражает , всё застраивается , всё новое. Это учитывая то что там 30 лет назад пустыня была.
Да они не понимают что нефть либо рано или поздно закончиться, либо все перейдут на электричество. Пытаються побыстрее сделать альтернативу. Не будет нефти- не будет денег, если не будет- денег не будет туристов, так российские туристы возомняя себя богатыми едут либо в Турцию или эмираты, и большой турпоток перестанет работать.
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Berekella 999
Ответ Галым Нуркеев
Думаю ,ни один из болельщиков Реала не будет против, если Лука согласится - он это заслужил!
Я против!!!!!!
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Мохнатый55
Кого теперь выгонят ради нового легионера? Талиску?
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Summer
Как показала практика без Модрича, Кросса Каземиро и Бензема Роналду ничего не смог выиграть, а так говорить любили его фаны что Чемпион Мира без ХавИньесты не может
+1
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Иван Иванов
Ответ Том Мунтян
Он уже очень давно обеспечил семью до конца жизни. лол
Денег много не бывает, бро! 😉
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антон шабанов
Ответ corazón blanco
Модрич продлит контракт с Мадридом, это не того типа человек. Каждый год он продлевает контракт с уменьшением зарплаты. Он очень любит Мадрид, настоящая легенда клуба.
Лично тебе позвонили и сказали ?
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