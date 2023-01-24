«Аль-Наср» хочет купить Модрича у «Реала» зимой и предлагает ему контракт на 2,5 года с зарплатой больше 40 млн евро (Okaz)
Стали известны условия возможного перехода Луки Модрича в чемпионат Саудовской Аравии.
Ранее сообщалось, что в подписании полузащитника «Реала» заинтересован «Аль-Наср», уже заключивший контракт с Криштиану Роналду.
По информации саудовского издания Okaz, клуб из Эр-Рияда хочет купить хорвата в зимнее трансферное окно и предлагает ему контракт на 2,5 года с зарплатой, превышающей 40 миллионов евро за сезон.
Если «Реал» откажется продавать хавбека зимой, «Аль-Наср» попробует подписать его летом на правах свободного агента.
В текущем сезоне Ла Лиги Модрич провел 16 матчей, забив 3 гола и сделав 2 ассиста. Его статистику можно найти здесь.
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