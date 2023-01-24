Стали известны условия возможного перехода в чемпионат Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что в подписании полузащитника « » заинтересован «Аль-Наср», уже заключивший контракт с Криштиану Роналду.

По информации саудовского издания Okaz, клуб из хочет купить хорвата в зимнее трансферное окно и предлагает ему контракт на 2,5 года с зарплатой, превышающей 40 миллионов евро за сезон.

Если «Реал» откажется продавать хавбека зимой, «Аль-Наср» попробует подписать его летом на правах свободного агента.

В текущем сезоне Ла Лиги Модрич провел 16 матчей, забив 3 гола и сделав 2 ассиста. Его статистику можно найти здесь.