«ПСЖ» уверен, что Месси останется. Клуб предпочел бы контракт по схеме «1+1»
«ПСЖ» и Лионель Месси работают над продлением контракта.
По данным журналиста CBS Sports Бена Джейкобса, парижане уверены, что нападающий подпишет новый контракт. «ПСЖ» предпочел бы, чтобы соглашение с Месси было заключено по схеме «1+1». Сейчас стороны обсуждают детали нового контракта.
«ПСЖ» всегда был нацелен на то, чтобы продлить контракт с Месси в начале 2023 года. Связи между ходом переговоров и временем закрытия трансферного окна нет, поэтому у клуба нет четкого дедлайна относительно момента, когда должно быть подписано новое соглашение. «ПСЖ» настроен очень оптимистично и считает, что Месси останется.
Источники в «ПСЖ» ожидают, что Лео продолжит играть за клуб, но указывают, что некоторые детали нового контракта еще не согласованы.
В этом сезоне на счету 35-летнего форварда 13 голов и 14 результативных передач в 21 игре за «ПСЖ» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.
Ну а лиги 1 такой футболист обязан голы пачками класть.
Начал впервые смотреть франц.лигу каждый матч, до этого смотрел только против относительно сильных соперников, полуфинал, финалы, ЛЧ и тд
Недоволен от слова совсем
Хочется, чтобы рванул в Англию, Испанию
Но тут после первого неудачного сезона только начал уровень показывать
А с другой стороны сейчас может играть в нормальной лиге, а не в этой фермерской
У него сейчас отлично получается, но гробит время тут, как и Мбаппе
Но вот и клуб найти тяжко с нормальным тренером и адекватным составом.
В Барсу вряд ли пока вернётся, там старика Леву поставили
В МС хотелось бы, но там состав уже понапичкан, Пеп ему идеально подходит
Не нравится мне их тренер в ПСЖ, кто бы что бы не говорил
По рекордам разве что по ассистам может приблизиться.
тут не то, чтобы мнение редакции спортса кого-нибудь из участников волновало
Может хотя бы Пирс Морган так считает?😁
После ухода барса 1.5 года в себя приходит
Для любого топового футболиста лет в 20 это будет отличная статистика.
Но все на столько привыкли, что это Месси, который "якобы" должен каждую игру делать по два гола и 5 ассистов.
27 очков за 21 игру. В 35 лет. В "Не лучший сезон".
Ага, человек ЧМ взял.