«ПСЖ» уверен, что Месси останется. Клуб предпочел бы контракт по схеме «1+1»

«ПСЖ» и работают над продлением контракта.

По данным журналиста CBS Sports Бена Джейкобса, парижане уверены, что нападающий подпишет новый контракт. «ПСЖ» предпочел бы, чтобы соглашение с Месси было заключено по схеме «1+1». Сейчас стороны обсуждают детали нового контракта.

«ПСЖ» всегда был нацелен на то, чтобы продлить контракт с Месси в начале 2023 года. Связи между ходом переговоров и временем закрытия трансферного окна нет, поэтому у клуба нет четкого дедлайна относительно момента, когда должно быть подписано новое соглашение. «ПСЖ» настроен очень оптимистично и считает, что Месси останется.

Источники в «ПСЖ» ожидают, что Лео продолжит играть за клуб, но указывают, что некоторые детали нового контракта еще не согласованы.

В этом сезоне на счету 35-летнего форварда 13 голов и 14 результативных передач в 21 игре за « » во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.