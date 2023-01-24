«ПСЖ» уверен, что Месси останется. Клуб предпочел бы контракт по схеме «1+1»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция возможные трансферы Футбол

«ПСЖ» и Лионель Месси работают над продлением контракта.

По данным журналиста CBS Sports Бена Джейкобса, парижане уверены, что нападающий подпишет новый контракт. «ПСЖ» предпочел бы, чтобы соглашение с Месси было заключено по схеме «1+1». Сейчас стороны обсуждают детали нового контракта.

«ПСЖ» всегда был нацелен на то, чтобы продлить контракт с Месси в начале 2023 года. Связи между ходом переговоров и временем закрытия трансферного окна нет, поэтому у клуба нет четкого дедлайна относительно момента, когда должно быть подписано новое соглашение. «ПСЖ» настроен очень оптимистично и считает, что Месси останется.

Источники в «ПСЖ» ожидают, что Лео продолжит играть за клуб, но указывают, что некоторые детали нового контракта еще не согласованы.

В этом сезоне на счету 35-летнего форварда 13 голов и 14 результативных передач в 21 игре за «ПСЖ» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

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36 комментариев

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Илья Банюк
Ответ VERBLYUD
И это при том, что он не бьет пенальти и пропускает матчи против слабых команд.
Может наоборот? Пропускает матчи с сильными? Или просто расстваряется на поле.
Ну а лиги 1 такой футболист обязан голы пачками класть.
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Илья Банюк
Ответ Серёга Соколов
Именно поэтому Рону вообще поф где играть,лишь бару лямов евро
А ты у нас как? Альтруист? Волонтер по жизни? Тебе предлагают большие деньги,а ты всех посылаешь. Нет,не нужны мне ваши деньги. Я буду за 5000 улицы подметать.
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Илья Банюк
Да куда он уйдет? Где он еще набьет халявной статы? Он изначально и пошел в самую слабую лигу из топ 5, еще и в единственную сильную команду. Зачем ему было в Апл идти? Или хотя бы в Италию? Зачем ему это?
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Айлин 1990
Ответ DolJun
парижу нечего бояться, единственный конкурент в борьбе за подписание месси без рычага не сможет ему даже перелет в бизнесе поставить)
Челси даже в ЛК не попадает??))))
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Серёга Соколов
Ответ Роман
Комментарий удален пользователем
Именно поэтому Рону вообще поф где играть,лишь бару лямов евро
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AnMe
Не знаю даже
Начал впервые смотреть франц.лигу каждый матч, до этого смотрел только против относительно сильных соперников, полуфинал, финалы, ЛЧ и тд
Недоволен от слова совсем
Хочется, чтобы рванул в Англию, Испанию
Но тут после первого неудачного сезона только начал уровень показывать
А с другой стороны сейчас может играть в нормальной лиге, а не в этой фермерской
У него сейчас отлично получается, но гробит время тут, как и Мбаппе
Но вот и клуб найти тяжко с нормальным тренером и адекватным составом.
В Барсу вряд ли пока вернётся, там старика Леву поставили
В МС хотелось бы, но там состав уже понапичкан, Пеп ему идеально подходит
Не нравится мне их тренер в ПСЖ, кто бы что бы не говорил
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РобиБаджо
Месси последние годы на своем горбу тащил Барсу,минимум 1/4 1/2 зрители помнять особенно год золотого мяча Лео с Ливерпулем 3:0! Гол со штрафного до сих пор впамяти !
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VERBLYUD
Ответ Ронин
"В этом сезоне на счету 35-летнего форварда 13 голов и 14 результативных передач в 21 игре за «ПСЖ» во всех турнирах" Для любого топового футболиста лет в 20 это будет отличная статистика. Но все на столько привыкли, что это Месси, который "якобы" должен каждую игру делать по два гола и 5 ассистов. 27 очков за 21 игру. В 35 лет. В "Не лучший сезон". Ага, человек ЧМ взял.
И это при том, что он не бьет пенальти и пропускает матчи против слабых команд.
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Кино Музыка
1+1 это фактически акт недоверия. Лео надо искать варианты.
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Я Гражданин Мира
Ответ koshaus
Барса бы и с Месси не вышла бы, ибо деградация клуба шла полным ходом и он просто вовремя это понял, да и бабло высосано до капельки и пришла пора валить. И присосаться к другому донору.
Ха ха ха ха !!! И ваша комментария заслуживает только смех и больше ничего!
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Айбек Касымалиев
Ответ Leo
Если это так, то ситуация очень необычна: как правило возрастные игроки стремятся получить от клуба долгосрочный контракт, в то же время клуб предлагает им, ввиду возраста, как можно более короткие контракты. В случае с Месси все наоборот... великий.
Он просто хочет закончить карьеру в Барсе!
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Роман
Ответ Goofts
Я так понимаю, вся загвоздка состоит в том, что Месси хочет максимум на 1 год продлить, а ПСЖ минимум на два.
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Роман
Ответ koshaus
Ещё бы. Человек-Пендаль должен попытаться с ПСЖ взять ещё одну ЛЧ, а лучше две. Ну чтобы Рона догнать и если получиться, то и обойти по количеству побед в ЛЧ. Судя по тому как Аргентину тащили к золоту на ЧМ, вполне возможно что и в ЛЧ судьи также цинично будут тянуть за уши карлана и ПСЖ.
В ЛЧ не будут тянуть, это не Катар тебе. Всё-таки Месси с 2016 года провально в данном турнире выступает.
По рекордам разве что по ассистам может приблизиться.
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Egobrain junior
Ответ инок
Некоторое время назад спортс писал, что он оставаться в ПСЖ не хочет. Вы уж там определитесь, пожалуйста...
не вижу противоречия. Месси не хочет, ПСЖ думает, что хочет
тут не то, чтобы мнение редакции спортса кого-нибудь из участников волновало
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Men77
Ответ koshaus
Ещё бы. Человек-Пендаль должен попытаться с ПСЖ взять ещё одну ЛЧ, а лучше две. Ну чтобы Рона догнать и если получиться, то и обойти по количеству побед в ЛЧ. Судя по тому как Аргентину тащили к золоту на ЧМ, вполне возможно что и в ЛЧ судьи также цинично будут тянуть за уши карлана и ПСЖ.
О, еще один😁. А кто нибудь кроме тебя и пару твоих соседей по палате еще считает, что аргов тащили?
Может хотя бы Пирс Морган так считает?😁
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Egobrain junior
по дорожке Барсы идут. те тоже ждали продления, а потом хоп - и пресс-конференция с счастливым Месси в цветах ПСЖ
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koshaus
Ответ Я Гражданин Мира
Барсу отпустил и до сих пор жеелет. Ещё бы, команда 2 года подряд без Месси не может выйти из группы.
Барса бы и с Месси не вышла бы, ибо деградация клуба шла полным ходом и он просто вовремя это понял, да и бабло высосано до капельки и пришла пора валить. И присосаться к другому донору.
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Goofts
Ответ Football poet
Такого игрока, как Месси, будет ошибкой отпустить
Ну Барселона это ощутила, Месси в одиночку тащил сезон 20/21. Заслуженно получил Золотой мяч
После ухода барса 1.5 года в себя приходит
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Denis242424
Наверное, не хочет играть дальше с Мбаппе. Бережет свой душевный покой. Вариантов с продолжением карьеры у него достаточно будет. Комфортных.
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Bob Ganiev
Ответ koshaus
Ещё бы. Человек-Пендаль должен попытаться с ПСЖ взять ещё одну ЛЧ, а лучше две. Ну чтобы Рона догнать и если получиться, то и обойти по количеству побед в ЛЧ. Судя по тому как Аргентину тащили к золоту на ЧМ, вполне возможно что и в ЛЧ судьи также цинично будут тянуть за уши карлана и ПСЖ.
drugs gonna kill you
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koshaus
Ещё бы. Человек-Пендаль должен попытаться с ПСЖ взять ещё одну ЛЧ, а лучше две. Ну чтобы Рона догнать и если получиться, то и обойти по количеству побед в ЛЧ. Судя по тому как Аргентину тащили к золоту на ЧМ, вполне возможно что и в ЛЧ судьи также цинично будут тянуть за уши карлана и ПСЖ.
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-11
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Anton Abaturov
Вообще не понятно а на фига он им нужен?
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Ронин
"В этом сезоне на счету 35-летнего форварда 13 голов и 14 результативных передач в 21 игре за «ПСЖ» во всех турнирах"
Для любого топового футболиста лет в 20 это будет отличная статистика.
Но все на столько привыкли, что это Месси, который "якобы" должен каждую игру делать по два гола и 5 ассистов.
27 очков за 21 игру. В 35 лет. В "Не лучший сезон".
Ага, человек ЧМ взял.
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aidos_1979
Ответ Александра Александрова
У тебя после чм будет болеть теперь всю жизнь Месси два финала чм ,серебро и золотой чм , лучший по гол+ пас в истории чм , нытик 5 чемпианатов мира 0 голов в плей офф , 0 ассистов в плей офф 0 медалей , 0 финалов , просто 0 на палочке , мыльный пузырь, который даже в чемпионате водокачки с саудитами ничего не может )))
+ 2 mvp ЧМ!
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Александра Александрова
Ответ Sevuska
Комментарий удален пользователем
У тебя после чм будет болеть теперь всю жизнь Месси два финала чм ,серебро и золотой чм , лучший по гол+ пас в истории чм , нытик 5 чемпианатов мира 0 голов в плей офф , 0 ассистов в плей офф 0 медалей , 0 финалов , просто 0 на палочке , мыльный пузырь, который даже в чемпионате водокачки с саудитами ничего не может )))
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+5
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