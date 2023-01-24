Максим Траньков: «Исчадие ада поднимает бокал за хейтеров! Плохо чего-то работаете, засранцы, голодным меня оставили! Больше хейта, я его ем»

Теги Максим Траньков сборная России пары Фигурное катание

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков ответил на критику в соцсетях. 

«Алкоголик и матерщинник, наркоман и гомосек, продавшийся… Короче, исчадие ада поднимает бокал за хейтеров!

Плохо чего-то работаете, засранцы, голодным меня оставили! Больше хейта, я его ем», – написал Траньков. 

Траньков о реакции Загитовой на аннулирование баллов Яметовой: «В спорте есть такое понятие, как фейр-плей. Не все ребята знают, что это такое»

Траньков одной фразой взбесил фанатов Загитовой. Только посмотрите, что ему пишут

Материалы по теме

412 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий
Ответ marimilslima
Огорчу вас, подкрут делают на такой же высоте как на льду так и вне его) и я смотрела балетные постановки, честно не вызывало таких же эмоций как парное ФК, хотя сама занималась балетом) да и вы настолько недалёкие, что называете ФК танцами🤣 я же говорила, что в фк есть вид танцы, но он является самым лёгким, там нет прыжков и поддержки выше головы не делают, акробатика это тоже спорт, проводят соревнования, просто он не олимпийский, но я слышала, что хотят сделать, больнее не больнее ну тут оба вида страшно честно, плюс в парном фк можно задеть лезвием(как это случилось с Еленой Бережной) . Я не могу понять вас, почему вы не считаете ФК спортивной дисциплиной? Получается Гимнастика, Синхронное плавание тоже не являются спортивной дисциплиной?
Совершенно верно) и синхронное и худ. гимнастика туда же) танец-я имею ввиду как направление. У человека много увлечений: музыка, танцы, спорт и тд. Чем балет не спорт, а фк, в отличие от балета спорт вы, видимо, не можете определить для себя сами, иначе бы уже изложили бы доводы тут. Я же, пишу ответ на вопрос уже 3 раз! Фк имеет все элементы танцевально-развлекательного жанра, в точности такие же параметры и у, например, балета! Костюмы, музыка, постановка представления-номера, оценки (у балета есть конкурсы и система оценок). Даже на ТВ такой формат заходит как развлекательное действие в виде танцев со звездами)) с шестом надо прыгнуть выше, в марафоне пробежать быстрее, в боксе попасть точно и много! В фк грация, катание, музыка, артистизм, покрутиться в воздухе и какие-то люди как-то определяют лучших))) где здесь от спорта? Физ. подготовка? Так она и у танцоров есть, разных уровней нагрузки. На первом матч Спартак-ЦСКА! Сегодня красно-белые в костюмах гномов и эльфов, а армейцы перевоплотились в дон Жуанов. Матч пройдет под композицию Леди Гаги! Ваши подтверждения, что фк спорт вы будете излагать?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
supepper
Ответ Lotte Fischbach
Тамже выложили то где Щ с Медведевой на пьянке. Медведева песни горланит а Щ уже совсем вумат на диване валяется.
А как вы определили, что пьяная? Что если просто уставшая была? Хотя обстановка там была довольно развязная. Там еще парни были. Один похоже был после душа, в халате сидел.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
marimilslima
Ответ Дмитрий
Я смотрел фк. В балете партнершу крутят и подбрасывают, только без энергии, которую дает разгон на коньках. Поэтому это тяжелее) и поэтому в фк можно на полтора метра)) Вы смысл спора понимаете? Если да, то сообщите тогда, в чем отличие фк от балета? По сути? Фк-это танцы на льду под музыку в костюмах, с прыжками и оборотами, оценками экспертов! Прыжки и обороты есть и в русских народных и в спортивных танцах! Балет-это танец в костюмах под музыку с прыжками и оборотами, только без коньков и тоже с оценками экспертов на конкурсах! В фк травмы, поэтому это спорт-ваш довод. Вы статистику балетных травм не знаете, вот и пишите ерунду. А акробаты в цирке? Там из под купола больнее, чем об лед. Чем не спорт? Цирковые акробаты меньше спортом занимаются, чем гимнасты? Нет. Я не принижаю сложность фк и его безопасность. Я говорю, что это не спортивная дисциплина! Мне не понятно, по каким критериям это спорт, а балет нет. Прежде чем отвечать, посмотрите что ли балетную постановку. И я не фанат ни балета, ни фк.
Огорчу вас, подкрут делают на такой же высоте как на льду так и вне его) и я смотрела балетные постановки, честно не вызывало таких же эмоций как парное ФК, хотя сама занималась балетом) да и вы настолько недалёкие, что называете ФК танцами🤣 я же говорила, что в фк есть вид танцы, но он является самым лёгким, там нет прыжков и поддержки выше головы не делают, акробатика это тоже спорт, проводят соревнования, просто он не олимпийский, но я слышала, что хотят сделать, больнее не больнее ну тут оба вида страшно честно, плюс в парном фк можно задеть лезвием(как это случилось с Еленой Бережной) . Я не могу понять вас, почему вы не считаете ФК спортивной дисциплиной? Получается Гимнастика, Синхронное плавание тоже не являются спортивной дисциплиной?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий
Ответ marimilslima
Вы точно ФК смотрели 😂😂😂 на первом месте спортивная подготовка или как по вашему мнению фигурист прыгнет четверной без физ подготовки? Как парники делают подкрут или выброс если физ подготовка в самом конце 😂 идите попробуйте прыгнуть хотя бы двойной или подкиньте девушку 50 кг под прямым углом, опустив руки и чтобы она взлетела на полтора метра от вас. Вы в балете видели такое? Сразу видно человек не имеет представление о ФК и позорится называя это танцами🤦 Как и я уже сказала, что в фк есть вид танцы на льду, который включает танцевальные дорожки, связи и т.д или по вашему мнению одиночное и парное это танцы🤣 в этих видах есть дорожки шагов, но к танцам приравнивать просто смешно! Кстати про травмы, ФК намного травмоопаснее, но это и логично там лёд и риск получить травму намного больше чем в балете, к примеру травмы Бережной, Тотьмяниной, Суй Венцзинь, Ханю на тренировке... Травмы от четверных. И на последок я занималась и балетом, и ФК, и имею уж больше опыта чем вы) в фк тренировки как на льду так и в зале, а в балете только в зале, это намного легче
Я смотрел фк. В балете партнершу крутят и подбрасывают, только без энергии, которую дает разгон на коньках. Поэтому это тяжелее) и поэтому в фк можно на полтора метра)) Вы смысл спора понимаете? Если да, то сообщите тогда, в чем отличие фк от балета? По сути? Фк-это танцы на льду под музыку в костюмах, с прыжками и оборотами, оценками экспертов! Прыжки и обороты есть и в русских народных и в спортивных танцах! Балет-это танец в костюмах под музыку с прыжками и оборотами, только без коньков и тоже с оценками экспертов на конкурсах! В фк травмы, поэтому это спорт-ваш довод. Вы статистику балетных травм не знаете, вот и пишите ерунду. А акробаты в цирке? Там из под купола больнее, чем об лед. Чем не спорт? Цирковые акробаты меньше спортом занимаются, чем гимнасты? Нет. Я не принижаю сложность фк и его безопасность. Я говорю, что это не спортивная дисциплина! Мне не понятно, по каким критериям это спорт, а балет нет. Прежде чем отвечать, посмотрите что ли балетную постановку. И я не фанат ни балета, ни фк.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nowhere_Girl
А фанаты Загитовой какой-то паноптикум как обычно показали
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nowhere_Girl
Ну вообще Траньков — единственный нормальный ведущий из бывшего ФК, который умеет связно и чаще других грамотно говорить.
А вот его камин-аута я прям жду (это начало?) )) Но хотелось бы, чтобы он перестал клеиться к Макару 😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nowhere_Girl
Ответ AllaS
Траньков вчера подбросил жара для хейта Алины, а теперь плачется , вчера ему разъяснили про его ошибочное понимание термина, которым решил сумничать , причём футболисты , спокойно и аргументированно. У самого Макса в Инсте и ТГ тишина и покой . И при такой тишине к кому он там обращается и ноет непонятно .Надо ему сразу было ныть на судьбину прямо здесь .Было бы хоть понятно аудитории , что обида на самого себя неразумного . Короче договорился и дописался .
Боже 😂😂😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Charliz
Ответ Шубная моль
Про Валеру слышала, но Женя-то что сделал?
За прокат ПП
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
/1/
Загитова в роли капитана - полный провал, кринж и стыд, ни в какое сравнение с очаровательной, естесственной, благородной Камилой, в которую влюбились все члены команды. Почти весь зал болел за бело-синих.
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мира2024
Ответ zzz-j
Просто не удался пиар правильной кв, а Загитова опять блистала, хотя план был с точностью до наоборот... ооо и мама кв страдают, не удастся опять диточку пристроить куда -нибудь к спонсорам Алины, а у мамы кв столько барахла ещё не куплено для дома, средства нужны денежные... да и про героя вообще была гробовая тишина на этом кпк, её будто заканселили, как сейчас модно говорить... к чему бы это?
Не знаю, но думаю всё намного проще, Камила не "заблестела" в роли Капитана, а про неё нельзя говорить что-то отрицательное, она же Космос и всё такое и поэтому выбрали молчание, что безопаснее, ведь платочек то у Камилы, ну который самый дорогой подарок.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
frog19
Чё он употребляет то.... Какой кринжовый мужлан.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
zzz-j
Ответ Мира2024
Lapo Elkann, вам не кажется странным задать вопрос, а потом ограничить ответы на свой же вопрос? Наверное, потому что знаете, что есть, что ответить и не хотите слышать правду, которая вам не нравится. Что-то вы все такими слабыми стали, что с вами, со всеми, которые так любят писать негатив в адрес Алины, почему вы не хотите слышать ответы на свой негатив, слабо, да? Ну что ж, придется ответить так: Наверное, потому что проигравшие любят поныть. Да и с фантазией у них перебор. Думаю, вы разберетесь на какой ваш комментарий я ответила, даже не сомневаюсь в вашей "сообразительности".
Просто не удался пиар правильной кв, а Загитова опять блистала, хотя план был с точностью до наоборот... ооо и мама кв страдают, не удастся опять диточку пристроить куда -нибудь к спонсорам Алины, а у мамы кв столько барахла ещё не куплено для дома, средства нужны денежные... да и про героя вообще была гробовая тишина на этом кпк, её будто заканселили, как сейчас модно говорить... к чему бы это?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
zzz-j
Ответ MariNika
Красивая девочка. Обожаю такие шоу! Не завидуйте)
Третий год на кпк федра и первый канал пытаются вывести на орбиту славы и популярности своих правильных девочек- ем, ащ, кв, причём на хвосте Загитовой, чтобы показать, что они круче Алины, а в итоге во всем выигрывает Загитова))) Ибо никто до неё никак дотянуться не может, не то что там переплюнуть))) вот и поют который год подряд про дружбу жвачку и обе золотые, про нехорошую никому неинтересную Загитову и злых её загифанов))) столько пиара для кв, ем, ащ и иже с ними, а третий день только и обсуждают, что там сказала Алина.))) А фото и видосы красной машины во главе с Алиной просто прекрасны))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мира2024
Lapo Elkann, вам не кажется странным задать вопрос, а потом ограничить ответы на свой же вопрос?
Наверное, потому что знаете, что есть, что ответить и не хотите слышать правду, которая вам не нравится.
Что-то вы все такими слабыми стали, что с вами, со всеми, которые так любят писать негатив в адрес Алины, почему вы не хотите слышать ответы на свой негатив, слабо, да?

Ну что ж, придется ответить так:
Наверное, потому что проигравшие любят поныть.
Да и с фантазией у них перебор.

Думаю, вы разберетесь на какой ваш комментарий я ответила, даже не сомневаюсь в вашей "сообразительности".
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lapo Elkann
Ответ Шубная моль
Это да, такое подобострастие я только у свидетелей Иеговы видела. Забавно, что если написать в комментарии "Алиночка", он считается оскорбительным.
Вот это сравнение. Супер. И свиеговы говорят одно и тоже и не отстают, могут довести человека. ты их в дверь , а они в окно. и в основном пожилые женщины .
Про нее и ее " стену " здесь нельзя писать такое . а они пишут про всех и негативят.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Глокая Куздра
Ответ Шубная моль
Еще раз напомнить о себе. Рьяные фанатки восторгнутся, что Загитова "троллит", хейтеры привяжутся к тому, что она опять неправильно говорит. Вопрос в том, как это должно было помочь команде? У синих хотя бы кричалки про участников были (хотя, кажется, только две в эфир вошли), а в красной команде только выпячивание капитана было
Кричалки про участников - хорошо, но их видимо было недостаточно, а вот заботы Алины о каждом члене команды хватило. И пледом накроет и накрмит и поддержит каждого, шоколадки для всех именные заказала, девочки поменьше восхищенными глазами на нее смотрели, даже две Сони поскорее прибежали к Алине из синей команды. А привязывать к обычной юморной фразе можно, конечно, если не до чего докопаться
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
marimilslima
Ответ Дмитрий
Фк-это и есть танцы на льду🤦🏻 балет намного легче? Вы бессонницей страдаете? Поэтому такое пишите? Балет легче))) вы балет посмотрите, прежде чем, так позориться. Балет это другой уровень физ. подготовки, о котором поклонникам фк ничего не известно. А по травмам)) в Москве есть даже клиника спортивной и БАЛЕТНОЙ травмы. Но это не имеет значение. По своей сути фк это танцы, костюмы, музыка-то есть представление, шоу, театральная постановка, что угодно, но спортивная дисциплина в самом конце!
Вы точно ФК смотрели 😂😂😂 на первом месте спортивная подготовка или как по вашему мнению фигурист прыгнет четверной без физ подготовки? Как парники делают подкрут или выброс если физ подготовка в самом конце 😂 идите попробуйте прыгнуть хотя бы двойной или подкиньте девушку 50 кг под прямым углом, опустив руки и чтобы она взлетела на полтора метра от вас. Вы в балете видели такое? Сразу видно человек не имеет представление о ФК и позорится называя это танцами🤦 Как и я уже сказала, что в фк есть вид танцы на льду, который включает танцевальные дорожки, связи и т.д или по вашему мнению одиночное и парное это танцы🤣 в этих видах есть дорожки шагов, но к танцам приравнивать просто смешно! Кстати про травмы, ФК намного травмоопаснее, но это и логично там лёд и риск получить травму намного больше чем в балете, к примеру травмы Бережной, Тотьмяниной, Суй Венцзинь, Ханю на тренировке... Травмы от четверных. И на последок я занималась и балетом, и ФК, и имею уж больше опыта чем вы) в фк тренировки как на льду так и в зале, а в балете только в зале, это намного легче
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Шубная моль
Ответ Lapo Elkann
Это ее уровень и на радость " Чудесатых " . им все всегда нравится.
Это да, такое подобострастие я только у свидетелей Иеговы видела. Забавно, что если написать в комментарии "Алиночка", он считается оскорбительным.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Шубная моль
Ответ Глокая Куздра
А как это может пропиарить? Это же не триметазидина перед олимпиадой откушать. Вот это пиар так пиар. Хватит на всю оставшуюся жизнь.
Еще раз напомнить о себе. Рьяные фанатки восторгнутся, что Загитова "троллит", хейтеры привяжутся к тому, что она опять неправильно говорит.
Вопрос в том, как это должно было помочь команде? У синих хотя бы кричалки про участников были (хотя, кажется, только две в эфир вошли), а в красной команде только выпячивание капитана было
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lapo Elkann
Ответ Шубная моль
Это была попытка еще раз себя пропиарить. Другой причины повторять мем, еще недавно сказанный про себя, в напутствии команде я просто не вижу?
Это ее уровень и на радость " Чудесатых " . им все всегда нравится.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lapo Elkann
Ответ Мира2024
Тут многие любят повыпендриваться, вот и вы решили примкнуть к таким. Никто ничего не понимает, только они все такие белые, пушистики всё понимающие, смешно.
Нет, белые и пушистые вы , вам нравится все . А я не понимаю почему же такая недоброжелательная девушка превращает каждый год кубок первого в голодные игры.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий
Ответ marimilslima
Танцы на льду это один из видов ФК, самый лёгкий так сказать, балет намного легче чем одиночное и парное, посмотрите на то же парное ФК с подкрутами, выбросами и т.д волосы после такого дыбом встают, а если ещё и о травмах некоторых спортсменок узнаешь, то вообще жуть, в одиночном посмотрите на четверные, одно приземление(чистое) несет очень большую нагрузку и вред на организм, в особенности на колени/позвоночник, а теперь, что несёт падение с такого, в балете артистам и не снилось такое так,что говорить балет тяжелее просто смешно 😂
Фк-это и есть танцы на льду🤦🏻 балет намного легче? Вы бессонницей страдаете? Поэтому такое пишите? Балет легче))) вы балет посмотрите, прежде чем, так позориться. Балет это другой уровень физ. подготовки, о котором поклонникам фк ничего не известно. А по травмам)) в Москве есть даже клиника спортивной и БАЛЕТНОЙ травмы. Но это не имеет значение. По своей сути фк это танцы, костюмы, музыка-то есть представление, шоу, театральная постановка, что угодно, но спортивная дисциплина в самом конце!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Динар Гареев
Транькову лучше перейти на другую диету. А хейтеров можно начать есть Загитовой, сама голодная не останется, останется ещё детям и внукам, если заморозить
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Глокая Куздра
Ответ de_puta_madre
он негативные удаляет и блочит юзеров
Ну и правильно делает, а истерить зачем?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
de_puta_madre
Ответ Глокая Куздра
Зашла к нему в инсту в комменты. Нашла один только негативный и то не от загиботского аккаунта, а от какой-то страницы по ФК с просьбой не вести себя как баба. Это самый негативный коммент. Пошла в телегу. Там вообще комменты закрыты. Естественно, никаких проклятий и пожеланий смерти. Вот и спрашивается - это что такое с Максимом?
он негативные удаляет и блочит юзеров
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий