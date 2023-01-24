Максим Траньков: «Исчадие ада поднимает бокал за хейтеров! Плохо чего-то работаете, засранцы, голодным меня оставили! Больше хейта, я его ем»

Двукратный олимпийский чемпион ответил на критику в соцсетях.

«Алкоголик и матерщинник, наркоман и гомосек, продавшийся… Короче, исчадие ада поднимает бокал за хейтеров!

Плохо чего-то работаете, засранцы, голодным меня оставили! Больше хейта, я его ем», – написал Траньков.

Траньков о реакции Загитовой на аннулирование баллов Яметовой: «В спорте есть такое понятие, как фейр-плей. Не все ребята знают, что это такое»

Траньков одной фразой взбесил фанатов Загитовой. Только посмотрите, что ему пишут