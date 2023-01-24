Максим Траньков: «Исчадие ада поднимает бокал за хейтеров! Плохо чего-то работаете, засранцы, голодным меня оставили! Больше хейта, я его ем»
Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков ответил на критику в соцсетях.
«Алкоголик и матерщинник, наркоман и гомосек, продавшийся… Короче, исчадие ада поднимает бокал за хейтеров!
Плохо чего-то работаете, засранцы, голодным меня оставили! Больше хейта, я его ем», – написал Траньков.
Траньков о реакции Загитовой на аннулирование баллов Яметовой: «В спорте есть такое понятие, как фейр-плей. Не все ребята знают, что это такое»
Траньков одной фразой взбесил фанатов Загитовой. Только посмотрите, что ему пишут
А вот его камин-аута я прям жду (это начало?) )) Но хотелось бы, чтобы он перестал клеиться к Макару 😂
Наверное, потому что знаете, что есть, что ответить и не хотите слышать правду, которая вам не нравится.
Что-то вы все такими слабыми стали, что с вами, со всеми, которые так любят писать негатив в адрес Алины, почему вы не хотите слышать ответы на свой негатив, слабо, да?
Ну что ж, придется ответить так:
Наверное, потому что проигравшие любят поныть.
Да и с фантазией у них перебор.
Думаю, вы разберетесь на какой ваш комментарий я ответила, даже не сомневаюсь в вашей "сообразительности".
Про нее и ее " стену " здесь нельзя писать такое . а они пишут про всех и негативят.
Вопрос в том, как это должно было помочь команде? У синих хотя бы кричалки про участников были (хотя, кажется, только две в эфир вошли), а в красной команде только выпячивание капитана было