Овечкин забил 811-й гол в НХЛ. До Гретцки – 83 шайбы
Александр Овечкин забросил 811-ю шайбу в НХЛ, до Уэйна Гретцки осталось 83.
Капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата против «Колорадо» (2:3), поразив ворота броском из левого круга вбрасывания.
На счету россиянина стало 811 шайб в регулярках. Он по-прежнему занимает второе место среди лучших снайперов в истории лиги. Впереди только Уэйн Гретцки (894).
Всего в 1323 играх за карьеру в НХЛ на счету Овечкина 1463 (811+652) очка.
В 49 матчах текущего сезона нападающий набрал 53 (31+22) балла.
Затем, спустя где-то пару м-цев, обнаружил, что моя стата по офису на 2 шайбы выше, подкорректировал и понял, что все здесь слишком на тоненького. Как правильно считать — неясно. Если шайба в круге в момент, когда та прощалась с клюшкой Ови, то я ее считал, если одна нога Саши в круге — тоже считал и т.п. После обнаружения и корректировке расхождений стал считать только по 1-му варианту. Но и здесь порой бывает слишком сложно принять решение, например, когда Ови с шайбой в круге, но завершение броска идет уже на границе или за его пределами. Приходится неск-ко раз пересматривать и фиксировать, либо нет.
Поэтому, к сожалению, не могу поручиться за идеальные цифры.
Несколько раз такое замечал уже
Особенно левый круг Ovis Offise 304!
Тут могут быть незначительные +-.
Откуда источник?
Будем считать от этого.