Овечкин забил 811-й гол в НХЛ. До Гретцки – 83 шайбы

Теги Вашингтон Колорадо Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Хоккей

Александр Овечкин забросил 811-ю шайбу в НХЛ, до Уэйна Гретцки осталось 83. 

Капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата против «Колорадо» (2:3), поразив ворота броском из левого круга вбрасывания.

На счету россиянина стало 811 шайб в регулярках. Он по-прежнему занимает второе место среди лучших снайперов в истории лиги. Впереди только Уэйн Гретцки (894).

Всего в 1323 играх за карьеру в НХЛ на счету Овечкина 1463 (811+652) очка.

В 49 матчах текущего сезона нападающий набрал 53 (31+22) балла.

87 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ruslan_khaibulov
Ответ Zomourning33
Пример плохого прогресса. Раньше было лучше.
Пример вечных идиотов реформаторов) изменения ради изменений
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вадим Скорин
Ответ alex22alex
Спасибо. А всю статистику по звездам где можно посмотреть ?
Звезды матчей, субъективное мнение. Как таковой статистики нет, только интернет в помощь , но я не нашёл всю информацию. Слишком много прошло времени, как Овечкин феерит в НХЛ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Джульетта Джульетта
Ответ Кагов
Круто. Особенно левый круг Ovis Offise 304! Тут могут быть незначительные +-. Откуда источник? Будем считать от этого.
Офиц. инфы насчет офиса я нигде не нашел, а вести стату Саши для себя начал года 2+ назад, у кого-то подсмотрев (к слову, я уже во 2-м классе школы начал фиксировать в блокноте авторов шайб-минуты-счет в матчах сборной СССР на ЧМ, ОИ и Призе "Известий", но лет через 6-7 это дело забросил). Где подсмотрел — уже, увы, не вспомню.
Затем, спустя где-то пару м-цев, обнаружил, что моя стата по офису на 2 шайбы выше, подкорректировал и понял, что все здесь слишком на тоненького. Как правильно считать — неясно. Если шайба в круге в момент, когда та прощалась с клюшкой Ови, то я ее считал, если одна нога Саши в круге — тоже считал и т.п. После обнаружения и корректировке расхождений стал считать только по 1-му варианту. Но и здесь порой бывает слишком сложно принять решение, например, когда Ови с шайбой в круге, но завершение броска идет уже на границе или за его пределами. Приходится неск-ко раз пересматривать и фиксировать, либо нет.
Поэтому, к сожалению, не могу поручиться за идеальные цифры.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгений Исаев
Ответ Bei Bender
У тебя прям денег прибавилось !!!
Деньгами измеряешь успех? настроение? счастье? Вот же ты узколобый!)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zomourning33
Ответ Дух Хлебонасущенского
Получилось только по частям, портянки уже не проходят-))
Пример плохого прогресса. Раньше было лучше.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Grey_Wolf
Ответ Михаил Майоров
Не уверен что повреждение было. Вполне возможно что просто дали отдохнуть
Отдыхать ему обычно дают в конце сезона, за 2-3 игры до конца. Какое-нибудь эпическое падение, игра на камеру, озабоченность на лице, грустные комментарии и здравствуй ПО.
Несколько раз такое замечал уже
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
alex22alex
Ответ Вадим Скорин
Первая звезда матча 169 раз.
Спасибо. А всю статистику по звездам где можно посмотреть ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вадим Скорин
Ответ alex22alex
А нет у вас статистики сколько раз Овечкин становился 1-й, 2-й, 3-й звездой матча ? Если конечно такая статистика вообще существует. Было бы интересно.
Первая звезда матча 169 раз.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Анатолий Ярына
Некоторые уже к "одной бабушке"ходят постоянно...)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Анатолий Ярына
Молодец Александр!..Наращивай показатели...Покажи недалёким и умными класс!.. Привет из Кишинёва!)))
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Berlin Alexanderplatz
Ответ Дух Хлебонасущенского
Я подумаю над этим, на блоги у меня физически не хватает времени, я захожу на сайт не часто, на общение у меня пока не хватает времени, оставлю пока этот формат, дальше посмотрим.
а может, отвечать на свой собственный комментарий, чтобы получалась такая ветка?
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Светлов
Ответ Алар
Как до Луны ещё...пока)
Ориентир Солнце.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zaur Kirguev
Ответ Дух Хлебонасущенского
- 811-я шайба Ови в регулярке (2-й, 3-й Г. Хоу-801, до Гретцки-83 шайбы ),из действующих ближе всех Кросби-540(33-й), Стэмкос-505(44-й), Малкин-461(58-й), - 811-я шайба за одну команду(обновил свой рекорд НХЛ, 2-й Г. Хоу-786, 3-й Айзерман-692), из действующих игроков за Ови следует Кросби-540(15-й) -612-я игра с заброшенными шайбами(4-й, 3-й Ягр -623, 2-й Хоу- 635,1-й Гретцки-638), из действующих игроков за Ови следует Кросби-437 -411-я на выезде(1-й в лиге, обновил свой рекорд НХЛ, 2-й Гретцки-402)3-й Айзерман-362, 4-й Ягр-355, 5-й Бр.Халл-353, преследователь Кросби-246
Реально что бы стал лучшим снайпером в истории НХЛ?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Светлов
Ответ Иван Никитенко
Великий спортсмен,но недалёкий и глупый человек
Может и ваши слова глупы, в сравнении с другими людьми!
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Светлов
Молодец!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Джефф Лебовски
Шмурнов! Доложите обстановку.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Никитенко
Комментарий скрыт
+4
-16
-12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Анатолий Лебедев
Ответ Suomi1981
Основные рекорды LW (регулярный сезон), которые уже принадлежат Ови: 1. Голы — 811 2. Очки - 1463 3. Голы в равных составах-512 4. Голы в большинстве -294 рекорд НХЛ 🔝 5. Голы в овертайме — 25, рекорд НХЛ🔝 6. Победные голы — 124 (рекорд НХЛ — 135 Ягр). 7. Голы за один сезон — 65 8. Победные буллиты — 16 9. Броски — 6269. рекорд НХЛ 🔝 10. Первый гол матча — 138 рекорд НХЛ 🔝 11. Голы в пустые — 54 (рекорд НХЛ — 56 Гретцки). 12. Очки в пустые - 67. Брэд Маршан - 59. Что можно брать до 2026? 1. Очки в равных составах; Джонни Бьюсик — 922, Ови - 912 2. Очки в большинстве; Дэйв Андрейчук — 567, Ови - 545 Под большим вопросом: 1. Передачи; Бьюсик - 813, Ови - 652 2. Передачи в большинстве; Рэй Уитни - 311, Ови - 251 3. Второстепенные передачи; Люк Робитайл - 311. Ови - 253 4. Второстепенные передачи в большинстве; Рей Уитни - 142. Ови - 114 5. Хиты; Мэтт Мартин - 3545. Ови - 3410.
Почему хиты под вопросом? 135 хитов это один сезон примерно
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
avex
Ответ Кагов
Овечкин в этом сезоне идёт в карьерном графике по забитым шайбам (3 в 5ти матчах)! +2 гола выше графика! Значит может быть 10й рекордный сезон с голами 50+! И по очкам 1+ за игру может оформить 13й сезон! Сейчас в карьере: Матчи - 1323 Броски в створ - 6269 - рекорд! (4,75 броска за матч) Голы - 811 {0,6 за матч, в среднем в 5ти матчах 3 шайбы) Эффективность: броски/голы - 7,8 (в среднем каждый восьмой бросок - гол!) Прогноз через 3 с половинкой сезона: Матчи ~ 1570-1600 Броски ~ 7400 (~4,7) Голы ~ 920-930!(~0,6)! Болеем за Ови и следим за его рекордами!
Нужно звякнуть тренеру Лавиолетту, чтобы давал Овечкину отдохнуть каждый третий матч, но с условием, чтобы в остальных двух забивал по одной шайбе. Тогда в сезон Саня мог бы по 54 выбивать. Плюсом наигрывались бы новые составы.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгений Савин
Ответ matush
До рекорда Овечкина 89 шайб.
ТЫ ЧТО СЧИТАТЬ НЕ УМЕЕШЬ?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
avex
Ответ United
32 матча до конца регулярки
Даже, если продолжит по 0,5 за матч, будет еще 16 голов, в сумме 47 голов за сезон. А, если по 0,6 голов, то 19 шайб, в сумме - ровно 50!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
avex
Ответ Сергей Миков
Дух готовится к запуску протона или союза. Не иначе.
Так иностранные аналитики по косвенным признакам вычислили дату нового пуска российских космических кораблей.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кагов
Ответ Джульетта Джульетта
0:57 время на льду в гостях за смену 0:58 время на льду за смену 0:59 время на льду дома за смену 0,613 шайб/игр 0,633 шайб за игру в этом сезоне 1,438 шайб/час в = сост-х 1,764 шайб/час времени на льду 2,573 очков/час в = сост-х 3,175 очков/час времени 4:38 минут за игру в гостях в бол-ве 4:45 минут за игру в бол-ве 19,083 бр-в/час в бол-ве 20,001 бр-в/час в гостях в большинстве 31 шайба в 37-м возрасте 53 очка в 37-м возрасте 81 шайба после 36 лет 105 шайб после 35 лет 132 шайбы в январе 143 очка после 36 лет 144 шайбы во вторник 159 разница между шайбами и пасами 208 бросков в этом сезоне 263 шайбы в гостях в = составах 295 шайб в 3-м периоде 304 шайбы из левого круга 336 шайб после 30 лет 371 игра с голами, но без ассистов 379 матчей с одним забитым голом 411 шайб в гостях 459 очков в гостях в = составах 512 шайб в = составах 612 матчей забивал 665 игр в гостях 705 очков в гостях 811 шайб 883 шайбы по ∑ РС+КС 912 очков в = составах 992 очка в ранге капитана 1028 бросков в гостях в большинстве 1323 игр 1463 очков 1470 игр по ∑ РС+КС 1604 очка по ∑ РС+КС 3063 бросков в гостях 3083:51 минут в гостях в большинстве 3410 хитов 4039 хитов по ∑ РС+КС 6269 бросков в створ 6291:35 минут в большинстве 6906 бросков по ∑ РС+КС 10582:24 минут в = сост-х + бол-ве в гостях 13777:00 минут на льду в гостях 21099:44 минут в = составах 27586:03 минут на льду
Круто.
Особенно левый круг Ovis Offise 304!
Тут могут быть незначительные +-.
Откуда источник?
Будем считать от этого.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дух Хлебонасущенского
Ответ Кагов
Да, после обновления Спортс установил ограничение по количеству знаков в комменте. Но слишком низкое, я считаю. Предлагаю Вам открыть свой блог, с тегами Овечкин, Вашингтон, НХЛ, и с названием Овечкин - статистика от Хлебонасущенского.
Я подумаю над этим, на блоги у меня физически не хватает времени, я захожу на сайт не часто, на общение у меня пока не хватает времени, оставлю пока этот формат, дальше посмотрим.
+19
0
+19
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кагов
Ответ Дух Хлебонасущенского
Получилось только по частям, портянки уже не проходят-))
Да, после обновления Спортс установил ограничение по количеству знаков в комменте. Но слишком низкое, я считаю. Предлагаю Вам открыть свой блог, с тегами Овечкин, Вашингтон, НХЛ, и с названием Овечкин - статистика от Хлебонасущенского.
+27
0
+27
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий