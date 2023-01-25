Овечкин забил 811-й гол в НХЛ. До Гретцки – 83 шайбы

забросил 811-ю шайбу в НХЛ, до осталось 83.

Капитан « » отличился в матче регулярного чемпионата против « » (2:3), поразив ворота броском из левого круга вбрасывания.

На счету россиянина стало 811 шайб в регулярках. Он по-прежнему занимает второе место среди лучших снайперов в истории лиги. Впереди только (894).

Всего в 1323 играх за карьеру в на счету Овечкина 1463 (811+652) очка.

В 49 матчах текущего сезона нападающий набрал 53 (31+22) балла.