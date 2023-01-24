Защитник « » может продолжить карьеру в .

По информации Фабрицио Романо, 26-летним футболистом интересуется « ». «Чайки» сделали первый запрос о трансфере, предложив 11 миллионов евро, но эта сумма ниже той, которую хотят получить «горняки».

Украинский клуб намерен выручить 30 миллионов евро за трансфер защитника в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне УПЛ Матвиенко провел 13 матчей. Его статистику можно найти здесь.