«Брайтон» предложил 11 млн евро за защитника «Шахтера» Матвиенко. «Горняки» хотят 30 млн
Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко может продолжить карьеру в АПЛ.
По информации Фабрицио Романо, 26-летним футболистом интересуется «Брайтон». «Чайки» сделали первый запрос о трансфере, предложив 11 миллионов евро, но эта сумма ниже той, которую хотят получить «горняки».
Украинский клуб намерен выручить 30 миллионов евро за трансфер защитника в зимнее трансферное окно.
В текущем сезоне УПЛ Матвиенко провел 13 матчей. Его статистику можно найти здесь.
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Другое дело, что чайки вряд-ли заплатят 30, хоть цена по нонишним временам обычная. 20-25 вполне могут сторговать