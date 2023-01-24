«Брайтон» предложил 11 млн евро за защитника «Шахтера» Матвиенко. «Горняки» хотят 30 млн

Теги Чемпионат Украины по футболу Шахтер премьер-лига Англия возможные трансферы Брайтон Николай Матвиенко Футбол

Защитник «Шахтера» Николай Матвиенко может продолжить карьеру в АПЛ

По информации Фабрицио Романо, 26-летним футболистом интересуется «Брайтон». «Чайки» сделали первый запрос о трансфере, предложив 11 миллионов евро, но эта сумма ниже той, которую хотят получить «горняки».

Украинский клуб намерен выручить 30 миллионов евро за трансфер защитника в зимнее трансферное окно. 

В текущем сезоне УПЛ Матвиенко провел 13 матчей. Его статистику можно найти здесь

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66 комментариев

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Максим Пантелеев
Пыпа сделал модным иметь в команде украинца. Своим спортсменам ноги отрубил (как и всей стране) а этих поднял из-под плинтуса на невиданную высоту. Пыпа -батько Украины.
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Skywalkker
Боули: даю 50!
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Олег Ситник
Ответ заляпут
Братья украинцы молодцы ! Настоящие футболисты ! Надеюсь скоро мы все будем в одном союзном государстве !
Не, нам Мухосранск не нужен
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Power Lifting
Челси перебьёт цену)))
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worn-out sneakers
+ 30 кубов газа сверху и хорош с них.
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Алексей Гусев
Ответ Dmitry Makhov
А эти горняки к каким горам относятся? Закарпатью?))
Далекому...не знаю какие горы в польше.
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Алексей Гусев
30? поехавшие...Ну челси удалось развести, но Брайтон на 30 за средневозрастного не особо высокого уровня ЦЗ?? больше 15(включая бонусы) не стоит...
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DimaPudge
Астрологи объявили неделю весеннего обострения.

Количество комментариев от диванных экспертов про украинских футболистов с нотками пренебрежения увеличились вдвое
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DimaPudge
Ответ Ганжубасс
Можно только поаплодировать боссам Шахтера, которые спихивают свой родной неликвид по цене бразилов
Можно только поаплодировать очередному умнику, который даже не знает о чем пишет.
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ta-tosha
Кот в мешке это какой нибудь там Дивеев. А Матвиенко не кот в мешке - он прошел с пяток сезонов в ЛЧ в основе, пару циклов со сборной в основе, плюс играл у Де Зерби в основе, и тот явно знает кого покупает.
Другое дело, что чайки вряд-ли заплатят 30, хоть цена по нонишним временам обычная. 20-25 вполне могут сторговать
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Ганжубасс
Можно только поаплодировать боссам Шахтера, которые спихивают свой родной неликвид по цене бразилов
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KozlikX
Ответ Dizzod
Брайтону надо поторопиться пока Челси не подключился.
Не говори, эти сразу 50 предложат
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Новый Орлеан
Ответ Ivan Petrov
Остапов понесло ...
Мыколу.
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My Channels To Watch
Продолжается развод ЕУ
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Дворец культуры Центральный
Ответ Андрей Федоров
За ку-ку деньги давно уж пропили
Вместе с ними бухал?
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заляпут
Братья украинцы молодцы ! Настоящие футболисты ! Надеюсь скоро мы все будем в одном союзном государстве !
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заляпут
Красавцы ! Вперёд хлопцы, прославлять Украину в Британии !
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Новый Орлеан
Ответ Mt09
типа как спартачи к спарте
Спартак и Спарта - разные вещи.
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gandalf
Торопитесь, а то Боули ворвется
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Олег Акимов
Надеюсь договорятся
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Андрей Федоров
Ответ DolJun
ну и в чем они не правы? во-первых, сами получили от челси за мудрика оверпрайс, во-вторых, брайтон сам получил от челси за кукурелью оверпрайс - значит деньги есть. так что шахтер молодцы, должны додавить сделку в свою пользу
За ку-ку деньги давно уж пропили
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верните деньги
«Я 11 лет считаю спички у вас в коробках - их то 59, то 60, а иногда и 58. Вы там охерели что ли все???»
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Leha82
Интернет бы отключить на пару месяцев ..... Вспомнили бы про мудрика или т.п.
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Ivan Petrov
Остапов понесло ...
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TushcanRash
Мне кажется или они просто отмывают бабки через Шахтёр на нужды Армии , хотя стоп , Шахтёр же теперь в Кракове, небось тоже на Леопарды скидывают
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