НБА. «Майами» принимает «Бостон», «Лейкерс» – «Клипперс» и другие матчи

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА проходят семь матчей.

Прошлогодние финалисты Восточной конференции «Майами» и «Бостон» сошлись в очном противостоянии. «Лейкерс» и «Клипперс» поспорят за звание лучшей команды Лос-Анджелеса.

НБА

Регулярный чемпионат

Индиана – Чикаго 51:64 (3 четверть)
Дата проведения
25 января, 03.00, «Gainbridge Fieldhouse»
Онлайн матча
Индиана
Дуарте (11), Тернер (10), Макконнелл (9), Хилд (6), Несмит (0) – старт; Матурин (8), Тэйлор (4), Джексон (0), Смит (0), Куин (0).
Чикаго
Вучевич (12 + 8 подборов), Лавин (11), Дерозан (11), Уильямс (5), Досунму (3) – старт; Д. Джонс (10), Уайт (8), Карузо (4).

Майами – Бостон 46:47 (2 четверть)
Дата проведения
25 января, 03.30, «FTX Arena»
Онлайн матча
Майами
Струс (13), Адебайо (9), Хирро (4), Калеб Мартин (3), Лаури (2) – старт; Винсент (7), О. Робинсон (3), Хайсмит (3), Оладипо (2).
Бостон
Тейтум (15), Уайт (13), Г. Уильямс (7), Притчард (4), Р. Уильямс (2) – старт; Джексон (3), Корнет (3), Гриффин (0), Хаузер (0).

Нью-Йорк – Кливленд 44:34 (2 четверть)
Дата проведения
25 января, 03.30, «Madison Square Garden»
Онлайн матча
Нью-Йорк
Рэндл (17), Барретт (9), Брансон (2), Граймс (2), Симс (0) – старт; Топпин (6), Куикли (5), Хартенштайн (2), Макбрайд (1).
Кливленд
Аллен (10), Митчелл (7), Гарлэнд (6), Э. Мобли (2), Окоро (0) – старт; Леверт (6), Рубио (3), Осман (0), Уэйд (0), Лав (0), Стивенс (0).

Новый Орлеан – Денвер 15:20 (1 четверть)
Дата проведения
25 января, 04.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча
Новый Орлеан
Макколлум (4), Джонс (4), Валанчюнас (4), Мерфи (3), Хэйс (0) – старт; Эрнангомес (0), Грэм (0).
Денвер
Колдуэлл-Поуп (5), Йокич (5), Дж. Мюррэй (3), Гордон (3), Б. Браун (0) – старт; Ннаджи (2), К. Браун (0).

Даллас – Вашингтон
Дата проведения
25 января, 04.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча

Финикс – Шарлотт
Дата проведения
25 января, 05.00, «Footprint Center»
Онлайн матча

Лейкерс – Клипперс
Дата проведения
25 января, 06.00, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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24 комментария

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сейяр снайпер
Ну что, у майами не играет Батлер, изи вин помоему
0
-1
-1
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Валерий Королёв
Ладно, Зелёные, пошутили и хватит. Хоть одну победу из Флориды надо увезти!
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...Quo Vadis...
Ответ paganism
А потом ты проснулся
А Лейкерс проиграли.

Если Леброн ещё выйдет.
0
-7
-7
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...Quo Vadis...
Ответ xQcoW
Удачи главной команде Лос Анджелеса, Клипперс
+
0
-4
-4
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Vagant
Ответ Xell
Иногда думаю может Балмеру и Клипперс не нужны титулы. А задача на сезон победить Лейкерс))
Не только у вас, и не иногда.
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...Quo Vadis...
Лейкерс, досвидания.)
0
-3
-3
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...Quo Vadis...
НЙ - Кливленд интересный матч будет.
0
-2
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Vagant
Ответ problemzz9
лейкерс уже не раз показали, что и без дэвиса могут спокойно играть на равных с любой командой в лиге, а лак в этом сезоне и в играх с каваем и джорджем особо не впечатляют и в целом по сезону вся команда смотрится как то аморфно
За счет роста перегрузят защиту ЛАЛ. Скажем, выйдет Зубац+Кавай+Джордж и кто против них будет защищаться? А еще всякие Батумы есть с Моррисами, чтобы и вторые юниты не скучали.
Короче, с шашками наголо вперед!
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Адвокат дьявола*
Расбудите когда начнется лос-анджелесское дерби
0
-1
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xQcoW
Удачи главной команде Лос Анджелеса, Клипперс
+2
-3
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Xell
Ответ problemzz9
пора уже лейкерс прервать позорную серию проигрышей от клипперс, последняя победа в регулярке над ними была аж 2.5 года назад, когда играли в «пузыре»
Иногда думаю может Балмеру и Клипперс не нужны титулы. А задача на сезон победить Лейкерс))
+1
0
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Light Yagami
Тот день, когда надо скипнуть все события и насладиться последним матчем. Жду крутого перфоманса от корешей, Расса и Джорджа.
0
-2
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Адмирал МакКряк
Эх, на Западе борьба за плей-офф (-ин) напряжённая - между пятым и тринадцатым местом всего 3 победы и 2 поражения. Вот бы хотя б за десять туров до конца регулярки из этой компашки никто не оторвался/отвалился😍
+2
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problemzz9
Ответ Lokomotiv__1992
Ну если Кавай и Джордж не выйдут то можно) а так проблемно будет очень это сделать
лейкерс уже не раз показали, что и без дэвиса могут спокойно играть на равных с любой командой в лиге, а лак в этом сезоне и в играх с каваем и джорджем особо не впечатляют и в целом по сезону вся команда смотрится как то аморфно
0
0
0
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Lokomotiv__1992
Ответ problemzz9
пора уже лейкерс прервать позорную серию проигрышей от клипперс, последняя победа в регулярке над ними была аж 2.5 года назад, когда играли в «пузыре»
Ну если Кавай и Джордж не выйдут то можно) а так проблемно будет очень это сделать
+1
-1
0
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paganism
Ответ Sergio19882007
40 от Короля, 25+20 от Брайанта,ну и 20+12+11 от Расти)
А потом ты проснулся
+13
-3
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сейяр снайпер
Ответ I'mNotChrisPaul
Какой бек ту бек? Лейкерс играли с Портлендом в воскресенье
Да, чот попутал😂
+2
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Вадим flanec
Санз, побеждаем и догоняем ушедших вперёд.
0
0
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Sergio19882007
40 от Короля, 25+20 от Брайанта,ну и 20+12+11 от Расти)
+9
-2
+7
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problemzz9
пора уже лейкерс прервать позорную серию проигрышей от клипперс, последняя победа в регулярке над ними была аж 2.5 года назад, когда играли в «пузыре»
+12
-1
+11
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I'mNotChrisPaul
Ответ сейяр снайпер
Он может пропустить . Бек ту бек игра.
Какой бек ту бек? Лейкерс играли с Портлендом в воскресенье
+2
0
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сейяр снайпер
Ответ МЗ
Ну ХЗ, Леброну рекорд хочется поскорее, может и полтину отгрузить невзначай.
Он может пропустить . Бек ту бек игра.
+1
-3
-2
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МЗ
Ну ХЗ, Леброну рекорд хочется поскорее, может и полтину отгрузить невзначай.
+1
0
+1
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Вадим Ермаков
Ну сегодня за лак. Терминатор очередную 30ку закинет, зубац 20+20
+5
-7
-2
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