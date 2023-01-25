Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА проходят семь матчей.

Прошлогодние финалисты Восточной конференции « » и « » сошлись в очном противостоянии. «Лейкерс» и « » поспорят за звание лучшей команды Лос-Анджелеса.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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