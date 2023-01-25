НБА. «Майами» принимает «Бостон», «Лейкерс» – «Клипперс» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА проходят семь матчей.
Прошлогодние финалисты Восточной конференции «Майами» и «Бостон» сошлись в очном противостоянии. «Лейкерс» и «Клипперс» поспорят за звание лучшей команды Лос-Анджелеса.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 25 января, 03.00, «Gainbridge Fieldhouse»
- Индиана
- Дуарте (11), Тернер (10), Макконнелл (9), Хилд (6), Несмит (0) – старт; Матурин (8), Тэйлор (4), Джексон (0), Смит (0), Куин (0).
- Дата проведения
- 25 января, 03.30, «FTX Arena»
- Майами
- Струс (13), Адебайо (9), Хирро (4), Калеб Мартин (3), Лаури (2) – старт; Винсент (7), О. Робинсон (3), Хайсмит (3), Оладипо (2).
- Бостон
- Тейтум (15), Уайт (13), Г. Уильямс (7), Притчард (4), Р. Уильямс (2) – старт; Джексон (3), Корнет (3), Гриффин (0), Хаузер (0).
- Дата проведения
- 25 января, 03.30, «Madison Square Garden»
- Нью-Йорк
- Рэндл (17), Барретт (9), Брансон (2), Граймс (2), Симс (0) – старт; Топпин (6), Куикли (5), Хартенштайн (2), Макбрайд (1).
- Дата проведения
- 25 января, 04.00, «Smoothie King Center»
- Новый Орлеан
- Макколлум (4), Джонс (4), Валанчюнас (4), Мерфи (3), Хэйс (0) – старт; Эрнангомес (0), Грэм (0).
- Денвер
- Колдуэлл-Поуп (5), Йокич (5), Дж. Мюррэй (3), Гордон (3), Б. Браун (0) – старт; Ннаджи (2), К. Браун (0).
- Дата проведения
- 25 января, 04.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 25 января, 05.00, «Footprint Center»
- Дата проведения
- 25 января, 06.00, «Crypto.com Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Короче, с шашками наголо вперед!