УЕФА оставит в силе отстранение российских команд из-за продолжающихся событий на Украине (Sky Sports)
Бан российских команд в европейских турнирах останется в силе.
Как сообщает журналист Sky Sports Роб Харрис, УЕФА оставит отстранение в силе, поскольку события на Украине продолжаются. Наказание вряд ли будет снято, пока ситуация не разрешится.
Сегодня РФС и УЕФА должны были обсудить возможность возвращения российских команд к международным матчам.
Напомним, 28 февраля 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.
"Глава Ассоциации футбола Узбекистана высказался о возможном переходе РФС в АФК.
«Если берем отбор на чемпионат мира, то сборная России не конкурент азиатским странам, потому что ФИФА увеличила квоту для Азии. Теперь 8 сборных выходят на ЧМ.
Четыре команды стабильно от Азии выходят: Япония, Корея, Иран и Австралия, и еще четыре места есть. Россия забирает себе одну квоту, но эта квота никак не мешает и не ущемляет лидеров азиатского футбола.
Возможный переход России в АФК можно сравнить с переходом Австралии. Это тоже серьезный соперник для азиатских команд, тем не менее члены организации согласились на переход, потому что это свежий воздух, что‑то новое.
Тем более Россия — страна, которая недавно провела ЧМ, она является специалистом с огромным опытом, это дополнительные инвестиции и спонсоры», — сказал Шерзод Игамбердиев"
Даёшь лигу с Беларусью, КНДР, Сирией и Эритреей. Будут смотреть миллионы под дулами автоматов.
А что, на отбор чм26 рфс уже опоздал? Если уже опоздали то кого будут в рфс увольнять?