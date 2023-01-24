УЕФА оставит в силе отстранение российских команд из-за продолжающихся событий на Украине (Sky Sports)

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Бан российских команд в европейских турнирах останется в силе.

Как сообщает журналист Sky Sports Роб Харрис, УЕФА оставит отстранение в силе, поскольку события на Украине продолжаются. Наказание вряд ли будет снято, пока ситуация не разрешится. 

Сегодня РФС и УЕФА должны были обсудить возможность возвращения российских команд к международным матчам.

Напомним, 28 февраля 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

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382 комментария

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Mikhail Savin
Ответ Алексей Минин
Неожиданно, а главное - внезапно.
Как зима в декабре)
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Николай Игнатьев
Ответ Денис Давыдов
Да и не нужон нам этот запад, так ведь? Даёшь лигу с Беларусью, КНДР, Сирией и Эритреей. Будут смотреть миллионы под дулами автоматов.
Тебе видно нужен, ну мотай!
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Marcus-light
Ответ rospierdolator
В нашей стране была война в Грузии? В Сирии? Да ладно? А США в Сирии не было? Не надо было их отстранить и за одно еще десяток европейских стран? Вот это ты сейчас пернул в лужу!
Вот гады в УЕФА, не отстранили США за Сирию)) Кстати, напомните, России в Сирии не было?
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evil
Слава богу 🙏 наш зенит не будет позорить Россию в еврокубках
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goshforever
Ответ Spb_fan
А возьмут ли? Вообще там кто-то будет рад нас видеть?
Возьмут. Да, Россия интересна из-за новых спонсоров и инвестиций.

"Глава Ассоциации футбола Узбекистана высказался о возможном переходе РФС в АФК.
«Если берем отбор на чемпионат мира, то сборная России не конкурент азиатским странам, потому что ФИФА увеличила квоту для Азии. Теперь 8 сборных выходят на ЧМ.
Четыре команды стабильно от Азии выходят: Япония, Корея, Иран и Австралия, и еще четыре места есть. Россия забирает себе одну квоту, но эта квота никак не мешает и не ущемляет лидеров азиатского футбола.
Возможный переход России в АФК можно сравнить с переходом Австралии. Это тоже серьезный соперник для азиатских команд, тем не менее члены организации согласились на переход, потому что это свежий воздух, что‑то новое.
Тем более Россия — страна, которая недавно провела ЧМ, она является специалистом с огромным опытом, это дополнительные инвестиции и спонсоры», — сказал Шерзод Игамбердиев"
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djonfut
Ответ Олег Барамыкин
может пусть Россия войска из Украины выведет? а там смотри и в футбол согласяться европейці с РФ играть
Жмеринка на проводе? Или это колл-центр сбербанка в Днепропетровске))
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Денис Давыдов
Да и не нужон нам этот запад, так ведь?
Даёшь лигу с Беларусью, КНДР, Сирией и Эритреей. Будут смотреть миллионы под дулами автоматов.
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rospierdolator
Ответ Ювенский Туринтус
Опередил. Лаптежникам очень неприятно про Чечню вспоминать, тем более их кумир как раз поднялся на победе во второй чеченской. Удивительная забывчивость))
Лаптежники европу от коричневой чумы спасли. В том числе и тебя, неблагодарный.
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Сергей Кравцов
Ответ Макс 1911
Для чего эти бессмысленные заседания. Имитация активной трудовой деятельности
Чтобы у России отсосать денег, в виде взносов.
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Thunder63
Ответ Pigmalion
А вы действительно думаете, что Путина ждет Гаага?
Либо Гаага, либо ремейк картины "Приключения Николая II в Екатеринбурге"
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Мыкола
Лицемерные евромрази 😀
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Lol Ko
Так это наказание или забота о безопасности? Я уже путаюсь...
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djonfut
Ответ Jhon Jhon
Да кто вообще может надеяться на снятый бан, если у нас по ФЕДЕРАЛЬНЫМ каналам угрожают всему миру ядерным оружием? С нами просто никто играть не будет даже если фифа подкупить.
Почитайте новую военную доктрину амеров, где указано о превентивном возможном использовании ЯО. Да и чего то их не отстраняли от соревнований, когда они уничтожали например Ирак. США страна, где проживает Болле 15 млн.ветеранов войн. Интересно, кто там за океаном на них нападает???
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rospierdolator
Ответ Фанат Доры Дуры
В нашей стране были две войны в Чечне, война в Грузии и Сирии, нас тоже никто не банил.
В нашей стране была война в Грузии? В Сирии? Да ладно? А США в Сирии не было? Не надо было их отстранить и за одно еще десяток европейских стран? Вот это ты сейчас пернул в лужу!
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Pigmalion
Ответ Thunder63
Надо было Будапештский меморандум выполнять кое-кому обнуленному. Но теперь только Гаага
А вы действительно думаете, что Путина ждет Гаага?
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СИ
А может быть лучше было бы Митрофанову и Алаеву потратить это время на созыв конференции по приему крымских футбольных федераций в состав рфс? Или готовить документы по переходу в Азию?
А что, на отбор чм26 рфс уже опоздал? Если уже опоздали то кого будут в рфс увольнять?
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muslim1978
Так и не очень хотелось)))
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Damir Zz
Ответ Олег Нименко
А то, если бы СВО на этот день было бы завершено, нас приняли бы с распростёртыми обьятиями! Ясно как день, что бан не будет снят лет 5, как минимум. Даже после гипотетического перехода в Азиатскую Конфедерацию. Пока не уйдут одиозные русофобы из власти недружественных государств - никуда нас допускать не будут. Путин есть - не допустят, Путин уйдет - не допустят. Даже если Россия распадется - никого никуда не допустят. Нужен такой убойный компромат на всю эту западную шалупень, чтоб им дня не было продыху - тогда что-то изменится в лучшую сторону для нас.
Гойда!!!!!
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rospierdolator
Ответ deepinmyass
Снова русских людей обижают! Никто больше так не обижен 😢
Где обижают? Это очередной лицемерный жест. Русские не обижаются, они обижают. Радуйтесь пока есть возможность.
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Diablosax
Логично
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Александр Суходолов
Ответ 888 AK
Кого освободить ?
Ты совсем уже того. И не чего тут дурачка включать
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вовочка6762
А мы еще не начинали !
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Сергей Сунчилиев
Блин, кто бы сомневался!
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Дмитрий Фурсов
Ответ Mikas7
Я вам на карте покажу нападение на Беларусь
Ну показывай)
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Мари Хуан
Ответ Александр Аракелян
А внутри России есть славные законы на эту тему и что-то такое приносить не получится. Да и в футбл играя, не обязательно друг друга в десны целовать так-то
А зачем рисковать, подвергать не самых образованных и умных спортсменов пагубному влиянию. Да и вообще зачем общаться или иметь контакты с теми кто вас по вашему же мнению ненавидит? Это ж мазохизм какой-то получается.
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