УЕФА оставит в силе отстранение российских команд из-за продолжающихся событий на Украине (Sky Sports)

Бан российских команд в европейских турнирах останется в силе.

Как сообщает журналист Sky Sports Роб Харрис, УЕФА оставит отстранение в силе, поскольку события на Украине продолжаются. Наказание вряд ли будет снято, пока ситуация не разрешится.

Сегодня РФС и должны были обсудить возможность возвращения российских команд к международным матчам.

Напомним, 28 февраля 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.