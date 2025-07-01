«Аль-Хилалю» не дали пенальти в матче с «Сити» после фола Диаша на Малкоме – плечо, носок бутсы и часть головы вингера были вне игры
«Аль-Хилалю» не дали пенальти в матче с «Ман Сити» из-за офсайда у Малкома.
На 56-й минуте игры 1/8 финала клубного ЧМ при счете 2:2 защитник «горожан» Рубен Диаш сбил вингера в штрафной, но саудовский клуб не получил права на 11-метровый из-за того, что плечо, носок бутсы и часть головы Малкома оказались вне игры, когда экс-игрок «Зенита» начинал ускорение в направлении штрафной.
Изображение: кадр из трансляции.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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