Алвес вновь дал противоречащие показания по делу об изнасиловании. Сначала он заявил, что сидел на унитазе, затем – что встал с него

Теги ПСЖ Ювентус Сборная Бразилии по футболу Барселона Дани Алвес Ла Лига происшествия Футбол

Дани Алвес вновь дал неточные показания по делу об изнасиловании.

Несколько дней назад Дани был арестован по подозрению в изнасиловании. Бывшему футболисту «Барселоны», «ПСЖ» и «Ювентуса» грозит от 4 до 12 лет тюрьмы.

По информации El Mundo, жертва бразильца, давая показания, описала одну из татуировок Алвеса – в виде полумесяца на правой стороне живота.

Когда судья спросил Дани об этом, футболист выдвинул две разные версии. Алвес подтвердил, что у него есть такая татуировка, но заявил, что девушка набросилась на него, когда он сидел на унитазе. Услышав это, судья отметил, что жертва никак не могла увидеть татуировку, если бы Алвес сидел, так как его живот был бы закрыт рубашкой.

После замечания судьи Алвес вновь изменил показания. Он заявил, что жертва не столько набросилась на него, а скорее сам бразилец встал с унитаза, из-за чего девушка увидела тату. Также Дани заявил, что секс был по обоюдному согласию. Потерпевшая это отрицает.

Девушка, обвинившая Алвеса в изнасиловании, отказалась от компенсации и хочет, чтобы Дани посадили в тюрьму. Футболист трижды дал противоречащие друг другу показания.

Дани Алвеса арестовали по подозрению в изнасиловании. Есть много неприятных подробностей – со слов жертвы

Алвес сказал, что получал 30 тысяч евро в месяц в «Пумас». У судьи была копия контракта, зарплата там – 300 тысяч евро в месяц

Материалы по теме

121 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гриззли
Ответ Spartakus1984
в интернете нет фото татуировки ?
Ну если только голый Алвес засветился крупным планом где-то...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Egobrain junior
Ответ Spartakus1984
в интернете нет фото татуировки ?
да это не важно.
важно, что судья задал именно такой вопрос, а Алвес изменил показания, данные прямо перед этим

не имеет значения, врал он в первый раз, во второй или в оба. важно лишь, что врет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vatikan
Ответ Egobrain junior
это очень плохая линия защиты "да я не помню ничего!", это раз два - так и надо говорить, а не менять показания по пять раз
Согласен, что не менять надо, а сразу говорить. И я не про линию защиты,а про факт. Ну вот не помню я этот момент или не считал, что он существенный. Не все же собаку съели на таких допросах и знают как себя вести. Хотя спалился уже достаточно, когда "не знаю такую",а потом "по взаимному согласию". Но даже и тут все может быть честно, типа я и правда не знаю её и не запомнил, я за тот вечер 10 раз так делал)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Egobrain junior
Ответ Vatikan
Во-первых, не помнить можно. Во-вторых, можно сидеть, потом встать(я так всегда делаю). В третьих, тату может в инете есть.
это очень плохая линия защиты "да я не помню ничего!", это раз
два - так и надо говорить, а не менять показания по пять раз
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mr_simpson
Судья Алвесу: когда подсудимую ибал, что на попе написал?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Marcus-light
Ответ Artuom Batishev
Карьера Алвеса в основном в нулевых и до середины 10-х...(после он уже не так много получал, всё-таки возраст). А в нулевые платили значительно меньше чем сейчас. Вы думаете у него сверх дохрена лямов? Это же не Месси) Лео за 2 года последних в Барсе зарабатал столько, сколько Алвес за всю карьеру(а скорее всего даже больше). Месси за карьеру заработал где-то 500 лямов чистыми, если мы говорит только о зарплате. Алвес в среднем зарабатывал раз в 10 меньше. Тоесть 50 млн, допустим. Как думаете, сколько он тратил за эти годы? Дома, машины и вообще развлечения... И у Алвеса экстравагантная жизнь бразильца с хорошими трататами на себя, своих родственников и знакомых. Ну а в Барселоне есть бизнесмены с состоянием несколько сотен миллионов.
Учитывая, как Алвес юлил с зарплатой в Пумас (3.6 млн долларов в год), у него с финансами всё очень хорошо, и все они в офшорах
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гриззли
Ответ juveforzajuve
Ну значит был секс, он этого не отрицает. Однако, тут его слово против её.
Не отрицает, с третьего или четвертого раза... До этого он говорил, что, вообще, ее не знает и не видел.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sdds sdsd
Лучше бы дома сидел, епт
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Белые штаны Хави
Ответ Marcus-light
А если не осудят, это что-то изменит?
А что, все должно что-то менять? Мне не понравилось что человек написал, я ответил на это.
Он высказал, я высказал.комменты для этого существуют
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Beriya
А будет ли следственный эксперимент, и будет ли унитаз вещдоком?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максим Семин
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Не понимаю логики Гринвуда и Алвеса. За деньги они могут по обоюдному согласию с какой нибудь моделью развлечься, а они за насилие принялись.
Гринвуда вроде как обвиняют в домашнем насилии, это не то же самое. Не лучше или хуже, просто иное.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
avalanch
Ответ Руслан И
В том то и дело,что все эти жертвы сами идут в туалет,номер итд.А потом говорят,что ничего такого не планировали
Дада , насильников не существует , бабы сами виноваты
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виктор Войнов
Ответ Этот Райола хочет денег
А зачем девушка с Алвесом в туалет то пошла? в одну кабинку? Что интересного она там хотела увидеть/услышать?
Судя по всему татуировки посмотреть.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
King_X
Ответ зак
Если она была в футболке Барсы, то тогда можно понять Алвеса, они у себя без разбора хватали друг друга в раздевалке и уводили в туалет или в душ..
Станислав Саламыч, вроде бы это не международная практика, а именно ваша фишка
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Российский пользователь
Дичь драть в сартире, другого места не могли найти
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vatikan
Во-первых, не помнить можно. Во-вторых, можно сидеть, потом встать(я так всегда делаю). В третьих, тату может в инете есть.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BoixosNois1899
Да жаль что порой себя так ведут легенды(
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виктор Войнов
Я так понимаю, адвоката он принципиально не нанимает?))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Baxxter
Тэкс, ну секс все-таки был, получается...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ринат Газимьзянов
Окажись любой в этой ситуации будет путать показания.Он силой привёл её в туалетную комнату? Если она пришла сама то должна было понимать что будет.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Artuom Batishev
Ответ kombat87
Это же кем надо быть что бы денег было больше чем у Алвеса?
Карьера Алвеса в основном в нулевых и до середины 10-х...(после он уже не так много получал, всё-таки возраст). А в нулевые платили значительно меньше чем сейчас.

Вы думаете у него сверх дохрена лямов? Это же не Месси) Лео за 2 года последних в Барсе зарабатал столько, сколько Алвес за всю карьеру(а скорее всего даже больше).

Месси за карьеру заработал где-то 500 лямов чистыми, если мы говорит только о зарплате. Алвес в среднем зарабатывал раз в 10 меньше. Тоесть 50 млн, допустим. Как думаете, сколько он тратил за эти годы? Дома, машины и вообще развлечения...

И у Алвеса экстравагантная жизнь бразильца с хорошими трататами на себя, своих родственников и знакомых.

Ну а в Барселоне есть бизнесмены с состоянием несколько сотен миллионов.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кирилл Шутов
"Сначала он заявил, что сидел на унитазе, затем – что встал с него", я конечно не Шерлок Холмс, но тут явно ничего противоречивого, каждый кто садится на унитаз, затем с него встаёт.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kit244098
Попал папуас по полной. Хрен отмажется. А бабешка то какова? Набросилась не ожидая даже окончания естественных физиологических процессов. О времена, о нравы))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
\\\ VORON ///
Ответ Artuom Batishev
1. По поводу вопроса "почему она пошла с ним в туалет" Вы всерьез думаете что они пошли в общий туалет? Напомню, что они были в вип-комнате. А в таких комнатах, скорее всего, своя ванная с туалетом. Если девушка никогда в таких комнатах не бывала - она естественно могла не знать что за комната за конкретной дверью. 2. Большинство ставит на выбивание денег... А почему никто не подумал, что девушка может оказаться далеко не бедной? Что если у ее родителей денег в разы больше чем у Алвеса? В таком случае, даже 1-2... да даже 5 млн евро могут для нее быть не такой уж и большущей суммой.
В оригинале писали bano, что с испанского может переводиться как ванная. Кстати, да, там же написано, что это ванная при Вип-комнате. Кроме того в Marca писали, что потерпевшая утверждает, что ее туда силой затащили. Вот это вообще легко проверяется по камере... И если это так, то у Алвеса вообще шансов особо нет, сядет.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Marcus-light
Ответ juveforzajuve
Ну значит был секс, он этого не отрицает. Однако, тут его слово против её.
Нет никаких слов, девушка обратилась сразу после, так что следы насилия, если оно было, задокументированы. Максимум, девушка разыграла сцену из Бойцовского клуба, только с сексом. Но Алвесу надо срочно к адвокату
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий