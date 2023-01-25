Василевский одержал 250 побед в НХЛ в 399 матчах – 2-й результат в истории. Быстрее был лишь Драйден (381)

Теги рейтинги Тампа-Бэй Миннесота НХЛ Андрей Василевский Кен Драйден Хоккей

Андрей Василевский одержал 250 побед в НХЛ в 399 матчах – 2-й результат в истории.

Вратарь «Тампы» отразил 33 броска из 35 в матче регулярного чемпионата с «Миннесотой» (4:2). 

Эта победа стала для 28-летнего россиянина 21-й в сезоне (34 матча) и 250-й – за карьеру в лиге (399 матчей). 

Только один вратарь в истории добрался до отметки 250 побед быстрее Василевского – это был Кен Драйден, выступавший за «Монреаль» в 1970-е годы (за 381 матч). 

Со статистикой Андрея в текущем сезоне можно также ознакомиться здесь

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50 комментариев

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chubrja
И сколько матчей Драйден выиграл по буллитам?
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СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
Ответ curdboy
да... грустноватая ситуация... а следующая игра может ещё парочку подарить...
Я не думал, что так много. Ну может 5-6 штук.
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curdboy
Ответ СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
Сегодня уже 9-я была? Офигеть...
да... грустноватая ситуация... а следующая игра может ещё парочку подарить...
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СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
Ответ Zomourning33
Кстати, об одной пропущенной шайбе. Тампа пропустила 9-й гол в большинстве. Это худший показатель в лиге, на ровне с Ванкувером.
Сегодня уже 9-я была? Офигеть...
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Zomourning33
Лучшие киперы в сезоне по победам:

Linus Ullmark - 25 (30 матчей)
Connor Hellebuyck - 23 (37)
Martin Jones - 22 (33)
Andrei Vasilevski - 21 (34)
Igor Shesterkin - 21 (35)
Jake Oettinger - 21 (36)
Vitek Vanecek - 20 (31)
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Zomourning33
Кстати, об одной пропущенной шайбе. Тампа пропустила 9-й гол в большинстве. Это худший показатель в лиге, на ровне с Ванкувером.
+1
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Иван Павлов
Ответ Deathspell Omega
Так там у Драйдена и команда была: "Монреаль Канадиенс" 1970-х... Только сам Драйден 6 раз Кубок Стэнли выигрывал.... А были в той команде и люди, кто по 10-11 раз выигрывал.
Да, например Жан Беливо выигрывал КС 10 раз.
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curdboy
Ответ SergER
Интересно, что теперь скажет болельщик, который в прошлой игре выбросил его джерси на лед?!
в прошлой игре в Калгари?
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56prost
...достойнейший результат Васи! Тем же самым и по тому же месту ,и Бидончик!
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SergER
Интересно, что теперь скажет болельщик, который в прошлой игре выбросил его джерси на лед?!
0
-2
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Белый офицер
Ответ Deathspell Omega
Так там у Драйдена и команда была: "Монреаль Канадиенс" 1970-х... Только сам Драйден 6 раз Кубок Стэнли выигрывал.... А были в той команде и люди, кто по 10-11 раз выигрывал.
Тампа которая в эпоху Васи вышла в 4 финала КС (2 победы) и дважды в финал конференции плохая команда?! Возможно потомки через 50 лет будут вспоминать ее как великую династию эпохи потолка зарплат.
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Белый офицер
Смотрю если не русский то рекорд сразу какой то с душком выходит. Гретцки забивал мешкам, Драйден играл в сильнейшей команде эпохи против мешков. За то Вася выбил свои 250 побед исключительно на своей крутости и играл клубе уровня вечных аутсайдеров вроде Колумбуса))
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SoD
Ответ Dimon Pogorelov
А до Гретцки сколько осталось то?
894
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Zomourning33
Ответ Санитар-волк
Вот и мне непонятно, как можно говорить о "статистике" побед вратаря в отрыве от команды.
Ну да, вратарь побеждает, а его команда - нет. Вы хоть голову включайте.
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Zomourning33
Ответ Arctic_Baron
Ну так не побили. Даже при облегчённых обстоятельствах, в виде отсутствия ничьих
Только рекорд Драйдена не побил. А достижения всех остальных побиты. Говоря про ничьи нужно говорить и про отсутствие потолка зарплат.

Кстати. Драйден является лучшим в истории и среди тех, кто с наименьшим числом матчей одержал 150 (Вася 3-й) и 200 (Вася 2-й) побед.
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Zomourning33
Ответ Фтемноте
Сравнил конечно... Влади как вратарь на голову выше был чем остальные в то время. Только его весь хоккейный мир знает. А канадец легенда Монреаля и СА
Третьяка знали и знают по серии с СССР, ну и вообще по хоккейной сборной СССР и по включению в хоккейных зал славы, при том, что он ни разу не играл в НХЛ. Третьяк был символом красной машины на ровне с Фетисовым и Харламовым. Одного Америка увидела у себя в лиге, другой погиб. Вот так из уст в уста и переходили рассказы про того самого Третьяка, который жил и которого в НХЛ не удалось увидеть.
А сравнивать Драйдена с Третьяком это глупо. Они не играли в одной лиге никогда.
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Zomourning33
Ответ Febanacci-88
Флери вряд ли до Руа дотянет, хотя, все может быть
Всего 17 побед до Руа. И еще 1 год по контракту с Миннесотой.
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Zomourning33
Ответ Febanacci-88
А ему ведь еще нет и 30 лет. Бродо наверно тяжеловато будет достать, по победам, но с Руа должен побороться за второе место.
А может с Флери?
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Zomourning33
Ответ lightrip
Василевский настолько крут, что мы даже не знаем, кто такой Драйден! (Ну, я не знаю)))
Он всего лишь тот, кто имеет самый высокий процент побед в истории НХЛ.
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Zomourning33
Киперы, которые быстрее всех достигли отметки в 250 побед в НХЛ:

1. Кен Драйден - 381
2. Андрей Василевский - 399
3. Брэйден Холтби - 409
4. Фредерик Андерсен - 423
5. Жак Плант - 430
6. Крис Осгуд - 450
7. Сергей Бобровский - 451
8. Райан Миллер - 455
8. Энди Муг - 455
10. Мартен Бродер - 462

13. Патрик Руа - 465
15. Марк-Андре Флери - 468
16 .Джонатан Куик - 469
29. Евгений Набоков - 494
38. Семен Варламов - 525
55. Николай Хабибулин - 583
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Arctic_Baron
Ответ glavniiexpert
Ты уверен, что отсутствие ничьих позволяет говорить, что сейчас обстоятельства "облегченные"? Тогда были династии и Монреаль выиграл что-то вроде 10 кубков за 15 лет, сейчас такое невозможно, конкуренция несравнимо выше и нет возможности сохранять состав из-за потолка зарплат. Соответственно победы одерживать банально сложнее.
Абсолютно. Это 61 матч, хоть один из которых по буллитам Драйден бы затащил. И был бы более впечатляющий результат. А прекрасно понимают все, что из 61 по буллитам Драйден бы затащил гораздо больше.
0
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rembrandao
Ответ Deathspell Omega
Так там у Драйдена и команда была: "Монреаль Канадиенс" 1970-х... Только сам Драйден 6 раз Кубок Стэнли выигрывал.... А были в той команде и люди, кто по 10-11 раз выигрывал.
Да, Монреаль 70-х это как Бостон в НБА 60-х, выигывали почти все
+2
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curdboy
Ответ Николай Кельдюшев
Не забывай при Драйдене ничьи были, а при Васи нет. так что ВОЗМОЖНО при нынешних правилах Руа и Бродо выше были бы в рейтингах чем Вася.
при нынешних правилах потолка ни у Руа, ни у Бродо, да и у Драйдена тоже, не было бы таких команд. Так что каждый хорош в свою эпоху
+9
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Николай Кельдюшев
Ответ Алексей Челюканов
На самом деле правильнее было бы сказать 250 побед в 389 стартах у Василевского и 373 стартах у Драйдена. В 10 матчах Василевский выходил на замену (в основном, когда стартовый вратарь уже напускал много чего, но пару раз в результате травмы), и в большинстве случаев у него в этих матчах не было шансов на победу.
Не забывай при Драйдене ничьи были, а при Васи нет. так что ВОЗМОЖНО при нынешних правилах Руа и Бродо выше были бы в рейтингах чем Вася.
+3
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glavniiexpert
Ответ Arctic_Baron
Ну так не побили. Даже при облегчённых обстоятельствах, в виде отсутствия ничьих
Ты уверен, что отсутствие ничьих позволяет говорить, что сейчас обстоятельства "облегченные"? Тогда были династии и Монреаль выиграл что-то вроде 10 кубков за 15 лет, сейчас такое невозможно, конкуренция несравнимо выше и нет возможности сохранять состав из-за потолка зарплат. Соответственно победы одерживать банально сложнее.
+5
-1
+4
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