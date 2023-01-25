Василевский одержал 250 побед в НХЛ в 399 матчах – 2-й результат в истории. Быстрее был лишь Драйден (381)

одержал 250 побед в в 399 матчах – 2-й результат в истории.

Вратарь « » отразил 33 броска из 35 в матче регулярного чемпионата с «Миннесотой» (4:2).

Эта победа стала для 28-летнего россиянина 21-й в сезоне (34 матча) и 250-й – за карьеру в лиге (399 матчей).

Только один вратарь в истории добрался до отметки 250 побед быстрее Василевского – это был , выступавший за «Монреаль» в 1970-е годы (за 381 матч).

Со статистикой Андрея в текущем сезоне можно также ознакомиться здесь.