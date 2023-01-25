Василевский одержал 250 побед в НХЛ в 399 матчах – 2-й результат в истории. Быстрее был лишь Драйден (381)
Андрей Василевский одержал 250 побед в НХЛ в 399 матчах – 2-й результат в истории.
Вратарь «Тампы» отразил 33 броска из 35 в матче регулярного чемпионата с «Миннесотой» (4:2).
Эта победа стала для 28-летнего россиянина 21-й в сезоне (34 матча) и 250-й – за карьеру в лиге (399 матчей).
Только один вратарь в истории добрался до отметки 250 побед быстрее Василевского – это был Кен Драйден, выступавший за «Монреаль» в 1970-е годы (за 381 матч).
Со статистикой Андрея в текущем сезоне можно также ознакомиться здесь.
Linus Ullmark - 25 (30 матчей)
Connor Hellebuyck - 23 (37)
Martin Jones - 22 (33)
Andrei Vasilevski - 21 (34)
Igor Shesterkin - 21 (35)
Jake Oettinger - 21 (36)
Vitek Vanecek - 20 (31)
Кстати. Драйден является лучшим в истории и среди тех, кто с наименьшим числом матчей одержал 150 (Вася 3-й) и 200 (Вася 2-й) побед.
А сравнивать Драйдена с Третьяком это глупо. Они не играли в одной лиге никогда.
1. Кен Драйден - 381
2. Андрей Василевский - 399
3. Брэйден Холтби - 409
4. Фредерик Андерсен - 423
5. Жак Плант - 430
6. Крис Осгуд - 450
7. Сергей Бобровский - 451
8. Райан Миллер - 455
8. Энди Муг - 455
10. Мартен Бродер - 462
13. Патрик Руа - 465
15. Марк-Андре Флери - 468
16 .Джонатан Куик - 469
29. Евгений Набоков - 494
38. Семен Варламов - 525
55. Николай Хабибулин - 583