Тина Канделаки: «Матч ТВ» – первый во всем. Реально международный уровень, доказали, что мы исполним все задуманное»

Теги премьер-лига Россия телевидение КХЛ Василий Конов Александр Тащин Газпром-Медиа Матч ТВ Тина Канделаки Хоккей

Тина Канделаки высказалась о том, что «Матч ТВ» стал самым цитируемым спортивным СМИ России.

«Нам понадобилось несколько лет, чтобы доказать всем, что мы исполним все задуманное, да еще и с таким результатом, которого никто не ждет.

Мы самое цитируемое СМИ и единственный спортивный холдинг, который может реализовать любые спортивные права, самая крутая команда на отечественном телевидении и с точки зрения графики, и с точки зрения подачи информации. Это реально международный уровень, коллеги.

Мне всегда очень приятно отправить кому-то наш ролик и получить в ответ короткую смс: «Это топ! Ну вы даете!»

Не буду писать, что я удивилась, потому что я, честно говоря, знала, что так будет.

Под руководством Саши [Тащина] и Васи [Конова] наши активы газанули и должны были прийти к этому результату, я не сомневалась.

Поздравляю всю команду «Матча» с заслуженной победой. Первый во всем», – написала заместитель генерального директора «Газпром-Медиа».

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98 комментариев

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Jeicob Harlon
Ответ Илнур Кара
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TIMOXA1979 TIMOXIN
Да ну не, кривое зеркало, вот это было улёт, Петросян, Коклюшкин, жена Петросяна, а матч-ТВ это как Бургер Кинг в одном ролике - овно!!!
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Krypton92
Ответ Bartez1986
Россия-23 тоже неплохой, так-то
На России-23 творится чёрт-те что))
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UncleMaks
Если бы Матч был одним из двух-трех телеканалов и выигрывал покупку прав и борьбу за зрителя в конкурентной борьбе, то можно было бы согласиться.

Но это все равно что единственному врачу в селе кичиться тем, что только он может ставить уколы.
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ivica_sprut
ахахахаха:
1) сложнее было не быть первыми, когда вы монополия
2) шли к результатам очень долго
3) с таким бюджетом можно и лучше
да и вообще "в стране слепых одноглазый может стать правителем".
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JL JL
Уже все давно поняли, что она такое из себя представляет. А ей до лампочки мнение людей, она все свое и свое, какое-то: мы, мы, мы, холдинг, активы газанули, победа, международный уровень.
Этот звон монет существует в своей реальности. Народ здесь побоку. Мы никто и звать нас никак. Пинками нас. Именно это она каждый раз выдает на гора.
Исчадие ада, которое бесконечно газует. Вонь невозможная.
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Илнур Кара
Ответ Jeicob Harlon
Кто бы что не говорил,но матч тв реально лучший в России юфс,лига чемпионов- европы, сери А,всё есть,если бы не СВО то и АПЛ смотрели бы на матч
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Илнур Кара
Тина газанула
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Ein Zopfschaum sollte sterben
Раньше смотрел, сейчас не могу.Противно, просто невыносимо этот канал смотреть.Кринжуха патриотическая сплошная, много передач с околоспортивными персонажами, сплетни, оскорбления…Просто блевотина
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ezhik38
Вы конечно первые во всем ))
Но пора бы уже запомнить, что Медведева не олимпийская чемпионка.
Вы же вроде считаете себя серьезным каналом....но вот такие репортажи про футбольное динамо, в котором объявляете Медведеву олимпийской чемпионкой...это что? )
Правильно - это абсолютный не профессионализм и позор для журналистов.
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Rishat Ganiev
Ответ Bartez1986
Россия-23 тоже неплохой, так-то
Вы ЧЕРТОВСКИ правы)
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Jeicob Harlon
Кто бы что не говорил,но матч тв реально лучший в России юфс,лига чемпионов- европы, сери А,всё есть,если бы не СВО то и АПЛ смотрели бы на матч
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brig_Mercury
То что под Вашим руководством "активы газанули", думаю, никто не сомневался.
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Dinamik1
Сами себя на хваливают.Ну а кто их еще по хвалит хвалить то не кому.
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паби
А у меня у одной,когда показывает по интернету соревнования матч тв ,интернет не газует, а заикается?Смотрю соревнования на Евроспорте и других каналах, никакого заикания.
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**Iscander**
Ответ HCBV
Нет трансляций АПЛ,НХЛ,НБА, отсутствие тенниса ТБШ, Ф-1 тоже теперь мимо, как и биатлон кубок мира. Да даже если взять российский спорт, 1 или 2 матча в РПЛ за тур. КХЛ матча 3 в неделю, что там ещё? Единственное из за чего этот недоканал имеет хоть какой то смысл, это футбольная ЛЧ. Вот это действительно международный уровень, браво!!!
Зато какие классные рекламы Дюрекса!!!)
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napoli_14
Так-то не смотрю матч, но тут UFC смотрел - не, я все понимаю, но в момент повторов врубать рекламу - это вообще дно.
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elena
Ответ **Iscander**
Когда ближайшие фильмы с Ван Дамом, не подскажете?
Скажите, а как пройти в библиотеку в три часа ночи?
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**Iscander**
Когда ближайшие фильмы с Ван Дамом, не подскажете?
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Sergio Mendez
Ответ Bartez1986
Россия-23 тоже неплохой, так-то
Это мы ещё увидим )
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HCBV
Нет трансляций АПЛ,НХЛ,НБА, отсутствие тенниса ТБШ, Ф-1 тоже теперь мимо, как и биатлон кубок мира. Да даже если взять российский спорт, 1 или 2 матча в РПЛ за тур. КХЛ матча 3 в неделю, что там ещё? Единственное из за чего этот недоканал имеет хоть какой то смысл, это футбольная ЛЧ. Вот это действительно международный уровень, браво!!!
+7
0
+7
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кара мурза
Всю зиму молчала, а тут взяла да и выскочила..,
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Запад-Восток
Я думаю у многих такое ощущение, что «Матч ТВ» - это попросту отмывание денег, прикрываясь спортом.
+3
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Урфин Джуси
Про «газанул» - неплохо звучит от газпрома
+2
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Максим Гергард
Раньше НТВ + и Россия 2 показывали больше спорта и больше интересной аналитики было,сейчас этого нет
+7
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