Тина Канделаки: «Матч ТВ» – первый во всем. Реально международный уровень, доказали, что мы исполним все задуманное»
Тина Канделаки высказалась о том, что «Матч ТВ» стал самым цитируемым спортивным СМИ России.
«Нам понадобилось несколько лет, чтобы доказать всем, что мы исполним все задуманное, да еще и с таким результатом, которого никто не ждет.
Мы самое цитируемое СМИ и единственный спортивный холдинг, который может реализовать любые спортивные права, самая крутая команда на отечественном телевидении и с точки зрения графики, и с точки зрения подачи информации. Это реально международный уровень, коллеги.
Мне всегда очень приятно отправить кому-то наш ролик и получить в ответ короткую смс: «Это топ! Ну вы даете!»
Не буду писать, что я удивилась, потому что я, честно говоря, знала, что так будет.
Под руководством Саши [Тащина] и Васи [Конова] наши активы газанули и должны были прийти к этому результату, я не сомневалась.
Поздравляю всю команду «Матча» с заслуженной победой. Первый во всем», – написала заместитель генерального директора «Газпром-Медиа».
Но это все равно что единственному врачу в селе кичиться тем, что только он может ставить уколы.
1) сложнее было не быть первыми, когда вы монополия
2) шли к результатам очень долго
3) с таким бюджетом можно и лучше
да и вообще "в стране слепых одноглазый может стать правителем".
Этот звон монет существует в своей реальности. Народ здесь побоку. Мы никто и звать нас никак. Пинками нас. Именно это она каждый раз выдает на гора.
Исчадие ада, которое бесконечно газует. Вонь невозможная.
Но пора бы уже запомнить, что Медведева не олимпийская чемпионка.
Вы же вроде считаете себя серьезным каналом....но вот такие репортажи про футбольное динамо, в котором объявляете Медведеву олимпийской чемпионкой...это что? )
Правильно - это абсолютный не профессионализм и позор для журналистов.