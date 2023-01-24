Тина Канделаки: «Матч ТВ» – первый во всем. Реально международный уровень, доказали, что мы исполним все задуманное»

Тина Канделаки высказалась о том, что «Матч ТВ» стал самым цитируемым спортивным СМИ России.

«Нам понадобилось несколько лет, чтобы доказать всем, что мы исполним все задуманное, да еще и с таким результатом, которого никто не ждет.

Мы самое цитируемое СМИ и единственный спортивный холдинг, который может реализовать любые спортивные права, самая крутая команда на отечественном телевидении и с точки зрения графики, и с точки зрения подачи информации. Это реально международный уровень, коллеги.

Мне всегда очень приятно отправить кому-то наш ролик и получить в ответ короткую смс: «Это топ! Ну вы даете!»

Не буду писать, что я удивилась, потому что я, честно говоря, знала, что так будет.

Под руководством Саши [Тащина] и Васи [Конова] наши активы газанули и должны были прийти к этому результату, я не сомневалась.

Поздравляю всю команду «Матча» с заслуженной победой. Первый во всем», – написала заместитель генерального директора «Газпром-Медиа».