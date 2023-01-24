ФАС: «Не услышали аргументов, почему огромные фасады стадионов должны быть использованы для рекламы пива или букмекеров с точки зрения поддержки спорта»

В ФАС прокомментировали предложение размещать рекламу пива на фасадах стадионов.

«Пока не готовы предварительно сказать, что с нашей стороны будет какое-то одобрение, даже если этот законопроект поступит в официальном порядке.

Я понимаю, что идет законопроект о продаже пива на стадионах. Размещение рекламы внутри спортивных сооружений можно обсуждать. Я не услышала аргументов относительно того, почему огромные фасады стадионов должны быть использованы для рекламы пива или букмекеров с точки зрения поддержки спорта.

По своему размещению они направлены на тех, кто интересуется не только спортом. Это представляется чрезмерным», – сказала начальник Управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС России Татьяна Никитина на заседании в Госдуме.

Никитина также отметила, что пивоваренные компании уже имеют возможность рекламировать свой бренд за счет рекламы безалкогольного пива, добавив, что далеко не все предложения в законопроекте могут быть поддержаны.

В Госдуме предложили размещать рекламу пива на фасадах стадионов