ФАС: «Не услышали аргументов, почему огромные фасады стадионов должны быть использованы для рекламы пива или букмекеров с точки зрения поддержки спорта»

Теги болельщики премьер-лига Россия Государственная дума КХЛ Ставки на спорт стадионы Политика Ставки на футбол Ставки на хоккей Ставки на баскетбол ТАСС алкоголь и спорт Хоккей

В ФАС прокомментировали предложение размещать рекламу пива на фасадах стадионов.

«Пока не готовы предварительно сказать, что с нашей стороны будет какое-то одобрение, даже если этот законопроект поступит в официальном порядке.

Я понимаю, что идет законопроект о продаже пива на стадионах. Размещение рекламы внутри спортивных сооружений можно обсуждать. Я не услышала аргументов относительно того, почему огромные фасады стадионов должны быть использованы для рекламы пива или букмекеров с точки зрения поддержки спорта.

По своему размещению они направлены на тех, кто интересуется не только спортом. Это представляется чрезмерным», – сказала начальник Управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС России Татьяна Никитина на заседании в Госдуме.

Никитина также отметила, что пивоваренные компании уже имеют возможность рекламировать свой бренд за счет рекламы безалкогольного пива, добавив, что далеко не все предложения в законопроекте могут быть поддержаны. 

В Госдуме предложили размещать рекламу пива на фасадах стадионов

Материалы по теме

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexander91
Ответ OldRedWhite
Можно ещё Чебурашку ! Это главное достижение 2022 - 2223 !
Ох,надеюсь все-таки опечатка…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Санитар-волк
Ответ Pertinax Gandi
Правильно. Алкоголь -зло! Как и азартные игры. Непонятно, почему запретили казино, а букмекеров активно продвигают на телевидении.
С чего же зло-то?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Санитар-волк
Собственно, эта реклама приносит деньги в спорт. А пить ли алкоголь - личное дело каждого человека, и уж тем более - делать ли ставки.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
nick-basil
Ми-ми-ми... Шавки чиновники ждут отмашки... Фу! - мерзость!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
JSV
Депутатов, продвигающих подобную рекламу, лишить мандатов.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pertinax Gandi
Правильно. Алкоголь -зло! Как и азартные игры. Непонятно, почему запретили казино, а букмекеров активно продвигают на телевидении.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Золотарев
А другое я и не ожидал 😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexandr Sokolov
Ответ OldRedWhite
Лучше букмекеров , микрокредитование и похоронные принадлежности !
бк -> микрозаймы -> срочная служба))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
OldRedWhite
Ответ @yramydr
И правильно, хватит рекламы бк и пива. В большинстве городов и так все засрано рекламой
Лучше букмекеров , микрокредитование и похоронные принадлежности !
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
OldRedWhite
Ответ Ебздрогыч
Поэтому на фасадах стадионов будем рекламировать службу по контракту!
Можно ещё Чебурашку !
Это главное достижение 2022 - 2223 !
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Классный руководитель
так себе конторка, что ей скажут такое заключение и напишут
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Спорт_в_массы
АЗ ставки на спорт рекламила и не жужжала)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
gnom_au
В роликах ютуба от Минаева и Файба показано как корпорации обходят запреты и впаривают народу сахар и сахаросодержащие продукты. Что уж говорить про алкоголь, табакокурение, азартные игры.
В странах где государство реально заботится о здоровье граждан, подобная реклама запрещена полностью. Действенна также монополия на данные виды наживы. Любая реклама в первую очередь действует на неокрепшую психику детей и подростков. Эти категории должны быть полностью ограждены от подобной рекламы. Употреблять или нет - личное дело каждого, но реклама - забота и ответственность Государства.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Анна Беляева
Ответ @yramydr
И правильно, хватит рекламы бк и пива. В большинстве городов и так все засрано рекламой
В большинстве городов пивные магазы встречаются намного чаще аптк. Обойдутся без рекламы на стадионах
+17
-2
+15
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Slavnov
молодцы фас,с такими деньгами огромными,букмекеры,пивовары,не могут их продавить который год
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ебздрогыч
Поэтому на фасадах стадионов будем рекламировать службу по контракту!
+46
-8
+38
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Spartakus1984
Да почему в приципе реклама должна на чем то размещаться?Какие ваши аргументы)))?У нас вcё в стране сказачное,что депутаты,что ФАС...
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Новиков
Ответ Екн Лор
Комментарий удален пользователем
Лучше бы ничего из этого не рекламировать.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
serginn
По своему размещению они направлены на тех, кто интересуется не только спортом. Это представляется чрезмерным»,
=====
Я ежедневно вижу кучу билбордов, содержимое которых меня не интересует чуть более чем полностью, это ФАС почему-то не смущает.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
UncleMaks
потому что клубы обязуются отдавать % от такой рекламы на детский футбол. Вроде с буками работает.
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
@yramydr
И правильно, хватит рекламы бк и пива. В большинстве городов и так все засрано рекламой
+24
-5
+19
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Екн Лор
Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий