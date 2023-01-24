Суперкубок Европы-2023 будет перенесен из Казани. УЕФА ищет новое место (Sky Sports)

Россию лишат Суперкубка Европы-2023.

Sky Sports сообщает, что матч будет перенесен из Казани, где он должен был пройти изначально. УЕФА ищет новое место для проведения Суперкубка.

По информации журналиста Сергея Егорова, встреча РФС и УЕФА должна была начаться сегодня в 12:00 по московскому времени. Вероятно, решение было озвучено на этой встрече.

В матче за Суперкубка Европы играют победители Лиги чемпионов и Лиги Европы. Действующий обладатель трофея – «Реал».

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