Суперкубок Европы-2023 будет перенесен из Казани. УЕФА ищет новое место (Sky Sports)
Россию лишат Суперкубка Европы-2023.
Sky Sports сообщает, что матч будет перенесен из Казани, где он должен был пройти изначально. УЕФА ищет новое место для проведения Суперкубка.
По информации журналиста Сергея Егорова, встреча РФС и УЕФА должна была начаться сегодня в 12:00 по московскому времени. Вероятно, решение было озвучено на этой встрече.
В матче за Суперкубка Европы играют победители Лиги чемпионов и Лиги Европы. Действующий обладатель трофея – «Реал».
УЕФА оставит в силе отстранение российских команд из-за продолжающихся событий на Украине (Sky Sports)
А что нибудь было озвучено на этой встрече положительного?
Или зря Митрофанов и Алаев съездили?
Может быть лучше было бы потратить время на созыв конференции по приему крымских футбольных федераций в состав рфс?
Тогда чинуши путина получат с шейхов себе и потомкам на старость