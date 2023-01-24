Суперкубок Европы-2023 будет перенесен из Казани. УЕФА ищет новое место (Sky Sports)

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Россию лишат Суперкубка Европы-2023.

Sky Sports сообщает, что матч будет перенесен из Казани, где он должен был пройти изначально. УЕФА ищет новое место для проведения Суперкубка.

По информации журналиста Сергея Егорова, встреча РФС и УЕФА должна была начаться сегодня в 12:00 по московскому времени. Вероятно, решение было озвучено на этой встрече.

В матче за Суперкубка Европы играют победители Лиги чемпионов и Лиги Европы. Действующий обладатель трофея – «Реал».

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53 комментария

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Team_Coach
Вроде все началось «налаживаться», а тут снова. Эх вы…
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JealousNobody
Ответ Царь Царь
Я про более глобальные вещи. России, кстати, это тоже касается
Думаешь ядерка?
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Вату ждёт Кувалда
Ответ Пьяный Погрребняк
На самом деле и правда неожиданно. Я думал нас давно уже всё отобрали)
Неожиданно будет когда Татарстан первым объявит О независимости, и отделении от Московии)) А так Чечня или Ингушетия будут первыми
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Ответ izhboldin-sergey
Путин, стратег, лишил возможности увидеть финал лч в Питере и Суперкубка в Казани. 😡
Было бы это самым страшным, я бы не расстроился
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Константин Ключников
Черт... Опять сдавать билеты
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СИ
«вероятно это решение было озвучено на этой встрече»
А что нибудь было озвучено на этой встрече положительного?
Или зря Митрофанов и Алаев съездили?
Может быть лучше было бы потратить время на созыв конференции по приему крымских футбольных федераций в состав рфс?
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Булат Гайфеев
У скайспорт сегодня день невероятных инсайдов
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dudkinrs82
В Уфу!
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Peter Parker
Ответ Юрий Железняк
Главное, неожиданно-то как!
Более неожиданно только то, что это сливают через английский Скай)
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Ковид 07.10.52
Спасибо питерским управителям...сначала лишили своих земляков финала ЛЧ, теперь вот другой финал в Казани...А ведь дала нам право проведения ненавистная Европа, а сейчас рассказывают, что запад к нам всегда плохо относился....
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Уся Ваткин
Ответ Vatikan
А почему?
Потому что стадион будет переоборудован в бассейн и в нём пройдёт Чемпионат России по плаванию
+5
-2
+3
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Пьяный Погрребняк
Ответ Юрий Железняк
Главное, неожиданно-то как!
На самом деле и правда неожиданно. Я думал нас давно уже всё отобрали)
+25
-1
+24
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Фут.Боль
Ответ feelthedroom@mail.ru
А че такое? Почему так резко завернули?
Ну это мне назло, я про Чеферина нехорошо писал. Прочитали, обиделись. Ещё говорят, никто комменты не читает из серьезных людей. Ещё как читают.
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**Iscander**
Ответ Mikas7
Если Крым вернуться домой можно в Севастополе , там неплохой стадион заделали в 2013 году и даже молодёжка Украины выступала
Кого вы там сделали?)))
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feelthedroom@mail.ru
А че такое? Почему так резко завернули?
+2
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Фут.Боль
Ответ placide
Давайте на этот раз без французов обойдёмся
В Сауд. Аравии по традиции последних суперкубков.
+4
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Mikas7
Если Крым вернуться домой можно в Севастополе , там неплохой стадион заделали в 2013 году и даже молодёжка Украины выступала
0
-6
-6
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Царь Царь
Ответ 2vdhrvmmzf
Замёрзла? Или что там сейчас по телику говорят?
Я про более глобальные вещи. России, кстати, это тоже касается
0
-1
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dimitrii36
Казань переживёт сию потерю, мирное небо над головой приоритетно...
+2
-3
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Mi4eL
В Париже проведут на высшем уровне
+2
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Фут.Боль
Ответ Aleksey Yashin
На Казань-Арене газон опять не готов что ли? Так можно на Центральный перенести
Там дует сильно.
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Царь Царь
Ответ JealousNobody
А сейчас какой?
По Вашему супер кубок сегодня вечером или до конца года ещё есть время?
0
-1
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izhboldin-sergey
Путин, стратег, лишил возможности увидеть финал лч в Питере и Суперкубка в Казани. 😡
+9
-4
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placide
Давайте на этот раз без французов обойдёмся
0
0
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Wiley Fox
С чеферином во главе УЕФА я бы поставил на Катар

Тогда чинуши путина получат с шейхов себе и потомкам на старость
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