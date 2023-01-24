«Спартак» объявил о подписании защитников Тавареша и Дуарте

Теги Спартак высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Россия трансферы высшая лига Парагвай Серро Портеньо Алексис Дуарте Томаш Тавареш Футбол

«Спартак» объявил о подписании двоих новичков. 

Московский клуб купил 21-летнего защитника Томаша Тавареша у «Бенфики». Сообщалось, что красно-белые потратят на трансфер 3 млн евро без учета зарплаты.

Контракт с игроком рассчитан до 2026 года и содержит опцию продления на один сезон. 

Также к «Спартаку» присоединился 22-летний защитник Алексис Дуарте. Он перешел из парагвайского «Серро Портеньо» и подписал контракт до 2027 года. 

Статистику Тавареша можно найти здесь, а Дуарте – здесь

 

Фото: https://spartak.com/

191 комментарий

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Di Al
Ребят! Какие трансферы?
Какие миллионы долларов?
Там люди на войне гибнут!
Футбол - это шоу!
Имейте совесть, какие шоу, какие праздники футбола в войну?
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Олег Чача
Уж точно лучше, чем Мевля и Рассказов!
Добро пожаловать! Удачи и без травм!!!
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Макс Гордиенко
Ответ MESSIya
Тавареш играл левого у Абаскаля в Базеле. Хлусевич справа, португалец слева
А, ну если так, то неплохо
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Shikari
Какой-то не тот Тавареш
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Денис Лаврентьев
Ответ Leader Consulting
Добро пожаловать и надеемся станут нашими легендами как Жиго и Видич
Ладно Жиго а Видич что легенда???
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Из Парижа с любовью
Достойное усиление что бы удерживать 2 место от Ростова
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Spartakus1984
Ответ MESSIya
Тавареш играл левого у Абаскаля в Базеле. Хлусевич справа, португалец слева
Я думаю справа будет Денисов а Хлусевич все таки игрок атаки куда его и вернут.(если не оставят слева)
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Олимпионик
Зенит напрягся
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Spartakus1984
Ответ Жорег Борщофф
Зенит берёт качественных легионеров - позор, убивают российский футбол, Спартак берёт не пойми кого - отличные парни, добро пожаловать. =)
Ну да,сколько в зените играет молодых Россиян?(пусть даже не воспитанников)
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Олимпионик
Ответ Anton Rubtsov
Реджина Дуарте Антонио Фагундес Фабио Ассунсон Вивиан Пажмантер Каролина Дикманн Эдуарду Московиш
и Спартакус
+1
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+1
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RWMen
Ответ Александр Баскаков
Слабаки потому что
Зато ты у нас силач-бамбула)
0
0
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RWMen
Ответ Anton Rubtsov
Реджина Дуарте Антонио Фагундес Фабио Ассунсон Вивиан Пажмантер Каролина Дикманн Эдуарду Московиш
Еще один...
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Dan Kennedy
Ответ Злодей Спб
Как я понимаю, упрёки о том, что клуб даёт мало шансов выпускникам академии тут неуместны. Ведь в случае КБ работает принцип - ЭТО ДРУГОЕ! :)
От того, что Спартак купил двух легионеров - у вас больше молодых россиян(и не только воспитанников) не стало.
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Глеб Орлов
Ответ Peter Parker
Ну англичанин тоже сначала пытался пройтись легким путём типа Самошникова или знакомого по Казахстану серба. Радует, что Абаскаль не терпила
ну серба не взяли, т.к. за отведенную на него сумму вильяреал не захотел продавать игрока. а так, если бы были сговорчивее, то и серб бы приехал, вместе с этими, кстати, а не вместо.
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RWMen
Ответ maximus201594@gmail.com
А что произошло с Пашаличем?
Он не знает, просто решил хрень написать)
+1
0
+1
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Anton Rubtsov
Реджина Дуарте Антонио Фагундес Фабио Ассунсон Вивиан Пажмантер Каролина Дикманн Эдуарду Московиш
0
-2
-2
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RWMen
Ответ Александр Баскаков
Комментарий удален модератором
Поздравляю шарик, ты балбес!
+2
0
+2
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Александр Баскаков
Ответ Алексей Полиенков
Не понял. А зачем им 2 иностранца защитника?
Слабаки потому что
0
-3
-3
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Александр Баскаков
Комментарий удален
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Алексей Полиенков
Не понял. А зачем им 2 иностранца защитника?
0
-4
-4
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Александр Поливенко
Хочется верить, что Спартак и здесь попал в точку. Игроки перспективные, играющие за молодёжные сборные Парагвая и Португалии должны заиграть в этом Спартаке при Абаскале. Да будет так!
+7
0
+7
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Алекс Кадет
Добро пожаловать и удачи в играх
Главное без травм
+2
0
+2
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Albert58
Это другое дело, а то может этот , а может тот приедут.
0
0
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Владимир Молявин
Здорово!!! Удачи вам, парни!!! Добро пожаловать!!!
+2
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RWMen
Ответ Витамин Витаминов
Ты то конечно скандинав)))
Голубая кровь, белая кость)
+1
0
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