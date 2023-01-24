«Спартак» объявил о подписании защитников Тавареша и Дуарте
«Спартак» объявил о подписании двоих новичков.
Московский клуб купил 21-летнего защитника Томаша Тавареша у «Бенфики». Сообщалось, что красно-белые потратят на трансфер 3 млн евро без учета зарплаты.
Контракт с игроком рассчитан до 2026 года и содержит опцию продления на один сезон.
Также к «Спартаку» присоединился 22-летний защитник Алексис Дуарте. Он перешел из парагвайского «Серро Портеньо» и подписал контракт до 2027 года.
Статистику Тавареша можно найти здесь, а Дуарте – здесь.
Фото: https://spartak.com/
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