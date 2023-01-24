«Спартак» объявил о подписании защитников Тавареша и Дуарте

« » объявил о подписании двоих новичков.

Московский клуб купил 21-летнего защитника у «Бенфики». Сообщалось, что красно-белые потратят на трансфер 3 млн евро без учета зарплаты.

Контракт с игроком рассчитан до 2026 года и содержит опцию продления на один сезон.

Также к «Спартаку» присоединился 22-летний защитник . Он перешел из парагвайского « » и подписал контракт до 2027 года.

Статистику Тавареша можно найти здесь, а Дуарте – здесь.

Фото: https://spartak.com/