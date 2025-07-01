Агент Захаряна: «Возвращение Арсена в РПЛ невозможно. Даже намеков нет на уход из «Сосьедада». Он хочет играть в Ла Лиге»
Представитель Арсена Захаряна исключил его возвращение в РПЛ.
В прошлом сезоне хавбек «Сосьедада» провел в Ла Лиге из-за травм лишь 3 матча, забив 1 гол.
«Арсен сейчас находится в Москве, но скоро улетает обратно в Испанию: «Сосьедад» собирается 7 июля. В России Захарян просто отдыхает, проводит отпуск.
Возвращение Арсена в РПЛ? Это невозможно. Он никуда не собирается. Откуда вообще возникают теории, что «Сосьедад» хочет куда-то отдать Захаряна? Сам Арсен тоже хочет играть в Ла Лиге. Даже намеков нет, что Захарян может уйти.
Арсен восстановился, команда омоложается, плюс новый тренер и спортивный директор — у команды есть цели и задачи», — сказал Геннадий Голубин.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sport24
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