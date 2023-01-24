Рамос продал лучшую лошадь Испании в Саудовскую Аравию. Мерин из конюшни защитника «ПСЖ» оценивается в 1,5 млн евро
Серхио Рамос продал лучшую лошадь Испании за сумму больше 1 млн евро.
Защитник «ПСЖ» продал мерина (кастрированного жеребца) Аламо федерации конного спорта Саудовской Аравии, сообщает Cuatro.
Точная сумма сделки не сообщается, но она превысила 1 млн евро. Аламо оценивается в 1,5 млн евро. Мерин неофициально считался лучшей лошадью Испании.
Рамос владеет конюшней своего имени. Лошади его конюшни высоко ценятся, так как завоевали множество наград на международных соревнованиях.
Фото: инстаграм конюшни Рамоса
Лошадки, потом машины , после дома будут продавать.
Денег нет ведь)
Так то возраст важен (просто в новости не указано).
Я думал породистого, молодого и перспективного жеребца всего за 1.5 ляма толкнули. Ну реально мало.
А учитывая что ему уже 15 лет, это действительно адекватная цена.
Когда подарите личного верблюда ранальду ?
Думал лошади дорого стоят
Получается лучшая лошадь Испании стоит столько же сколько услуги какого нибудь Едвая сроком на 1 -1,5 года.