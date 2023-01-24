Рамос продал лучшую лошадь Испании в Саудовскую Аравию. Мерин из конюшни защитника «ПСЖ» оценивается в 1,5 млн евро

Теги ПСЖ Серхио Рамос лига 1 Франция бизнес конкур скачки деньги Футбол

Серхио Рамос продал лучшую лошадь Испании за сумму больше 1 млн евро.

Защитник «ПСЖ» продал мерина (кастрированного жеребца) Аламо федерации конного спорта Саудовской Аравии, сообщает Cuatro.

Точная сумма сделки не сообщается, но она превысила 1 млн евро. Аламо оценивается в 1,5 млн евро. Мерин неофициально считался лучшей лошадью Испании.

Рамос владеет конюшней своего имени. Лошади его конюшни высоко ценятся, так как завоевали множество наград на международных соревнованиях.

Фото: инстаграм конюшни Рамоса

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63 комментария

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Лыж_Ник
Ответ batterbin
Что это значит? Этот конь для скачек или для прыганий через заборы?
Для конкура, одного из трех олимпийских видов конного спорта, соревнований по преодолению препятствий.
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paster_bibo
Ответ Montenegro Serbian
Странно. Я думал топовые лошади даже дороже могут стоить. Не так уж это и много по меркам "люксовых" лошадок.
Может потому что мерин? Не путать с автомобилем....
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Лыж_Ник
Ответ batterbin
Перспективный для чего? Тот же Секретариат считается чуть ли не лучшей скаковой лошадью в истории и он, по-моему, не был мерином. Собственно, для каких перспектив эту лошадь кастрировали? Чтобы через заборы прыгать ничего не мешало?
Для конкура. Вы смешиваете две совсем разных истории, классические олимпийские виды конного спорта и скачки. В скачках побеждают молодые жеребцы (или кобылы), там один/два года тренинга и подводка к скачке. Пик карьеры наступает в возрасте 3-4 года. После этого лошадь возвращается в конзавод на размножение или (нечасто) поступает в классический конный спорт (чаще в троеборье), если есть задатки. В классических видах побеждают лошади после 6 и более лет подготовки, в возрасте 8+, пик карьеры наступает в возрасте 10+. Кастрируют жеребцов в классических видах для а) спокойствия; б) (в конкуре) чтобы раздавались в костях и лучше держали мышечную массу крупа/бедра для более мощного выталкивания.
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batterbin
Ответ Лыж_Ник
Конь конкурный, купили его два года назад для Sergio Alvarez Moya. Заслуженный, но карьера движется к закату. Под седлом (в аренде) швейцарца Steve Guerdat он выиграл финал Кубка Мира в 2019 году. После этого на нём выступал владелец, Gerardo Mendez, и израильтянин Daniel Bluman, ничего сверхвыдающегося не выиграли, но в нескольких стартах 150 приехали на тумбочку.
Что это значит? Этот конь для скачек или для прыганий через заборы?
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Лыж_Ник
Ответ Montenegro Serbian
А, ну вот это уже меняет дело. Так то возраст важен (просто в новости не указано). Я думал породистого, молодого и перспективного жеребца всего за 1.5 ляма толкнули. Ну реально мало. А учитывая что ему уже 15 лет, это действительно адекватная цена.
Самое важное - специализация. Лошади для классического олимпийского конного спорта не стоят больше 5 миллионов. Лошади для скачек - совсем другая история, у самых дорогих стоимость измеряется десятками миллионов. Ну и это молодые жеребцы, да.
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batterbin
Ответ Лыж_Ник
Был перспективный, чтобы раскрыть потенциал кастрировали. Это частая история.
Перспективный для чего? Тот же Секретариат считается чуть ли не лучшей скаковой лошадью в истории и он, по-моему, не был мерином. Собственно, для каких перспектив эту лошадь кастрировали? Чтобы через заборы прыгать ничего не мешало?
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elena
Случайно не под 7-и номером?
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Power Lifting
Вот вам и Европа.
Лошадки, потом машины , после дома будут продавать.
Денег нет ведь)
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Montenegro Serbian
Ответ Лыж_Ник
И стоят, намного дороже. Но скаковые и жеребцы. Да и коню 15, карьера идет к закату.
А, ну вот это уже меняет дело.
Так то возраст важен (просто в новости не указано).
Я думал породистого, молодого и перспективного жеребца всего за 1.5 ляма толкнули. Ну реально мало.
А учитывая что ему уже 15 лет, это действительно адекватная цена.
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СуперНегр228
Кстати как там дела у Конюшни Мюллера?
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Лыж_Ник
Ответ Дядя Тима
примечательно ,что не так давно Серхио получил среднее образование,а деньги зарабатывать умеет
Купил за полтора, продал дешевле.
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Лыж_Ник
Ответ Никому_никабельный
Зачем лучшую лошадь мерином сделали? 😏
Был перспективный, чтобы раскрыть потенциал кастрировали. Это частая история.
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Дмитрий Гудков
Оказывается в паре ПСЖ с Баварией ещё дополнительное противостояние
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Лыж_Ник
Ответ Антон Орехов
Не кастрированные жеребцы не управляемые
Это не совсем так, хотя бывает и так. В целом кастрированные лошади поспокойнее и меньше отвлекаются. Но, возможно, более значимая причина кастрации - они раздаются вширь и лучше держат массу, что необходимо для конкура.
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Лыж_Ник
Ответ Базука Базука
Я вообще не понимаю: говорят стоит полтора ляма, а продали за чуть больше лимона?!!
Купили за полтора, поэтому и говорят "стоит полтора".
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Никому_никабельный
Зачем лучшую лошадь мерином сделали? 😏
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Афанасий Дирихле
Так вот зачем ПСЖ приезжал, а мы всё Роналдо да Месси..
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Лыж_Ник
Ответ лысый сый.
Удивлен и разочарован. Думал лошади дорого стоят Получается лучшая лошадь Испании стоит столько же сколько услуги какого нибудь Едвая сроком на 1 -1,5 года.
В конкуре Испания середнячок из второй половины таблицы, на последнюю Олимпиаду командой даже не попали, личник один был и то ничего не показал.
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Лыж_Ник
Конь конкурный, купили его два года назад для Sergio Alvarez Moya. Заслуженный, но карьера движется к закату. Под седлом (в аренде) швейцарца Steve Guerdat он выиграл финал Кубка Мира в 2019 году. После этого на нём выступал владелец, Gerardo Mendez, и израильтянин Daniel Bluman, ничего сверхвыдающегося не выиграли, но в нескольких стартах 150 приехали на тумбочку.
+2
0
+2
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Тен мать его Хаг
Ответ Apol
Комментарий удален модератором
Кто бы говорил об адекватности?)
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-2
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Семен Войнов
Саудиты !
Когда подарите личного верблюда ранальду ?
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-3
-3
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лысый сый.
Ответ CriminalJoint62
Спортс надо учить писать заголовки. «Рамос продал Мерин»
Удивлен и разочарован.
Думал лошади дорого стоят
Получается лучшая лошадь Испании стоит столько же сколько услуги какого нибудь Едвая сроком на 1 -1,5 года.
+1
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o0
Шутка про то, что Ди Мария перешел же в Юве, а не в Саудовскую Аравию 🤔
0
-1
-1
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Базука Базука
Ответ Montenegro Serbian
Странно. Я думал топовые лошади даже дороже могут стоить. Не так уж это и много по меркам "люксовых" лошадок.
Я вообще не понимаю: говорят стоит полтора ляма, а продали за чуть больше лимона?!!
0
0
0
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Дядя Тима
примечательно ,что не так давно Серхио получил среднее образование,а деньги зарабатывать умеет
0
0
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