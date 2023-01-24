Рамос продал лучшую лошадь Испании в Саудовскую Аравию. Мерин из конюшни защитника «ПСЖ» оценивается в 1,5 млн евро

продал лучшую лошадь Испании за сумму больше 1 млн евро.

Защитник « » продал мерина (кастрированного жеребца) Аламо федерации конного спорта Саудовской Аравии, сообщает Cuatro.

Точная сумма сделки не сообщается, но она превысила 1 млн евро. Аламо оценивается в 1,5 млн евро. Мерин неофициально считался лучшей лошадью Испании.

Рамос владеет конюшней своего имени. Лошади его конюшни высоко ценятся, так как завоевали множество наград на международных соревнованиях.

Фото: инстаграм конюшни Рамоса