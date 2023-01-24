Алвес нанял адвоката Месси для защиты по делу об изнасиловании

Дани Алвес на фоне обвинений в совершении изнасилования нанял адвоката Лионеля Месси.

Несколько дней назад Дани был арестован по подозрению в изнасиловании. Бывшему футболисту «Барселоны», « » и « » грозит от 4 до 12 лет тюрьмы.

Как пишет La Vanguardia, Алвес нанял адвоката Кристобаля Мартеля, который в прошлом представлял интересы , и , а также защищал «Барселону» в деле о трансфере Неймара. Мертеля считают успешным адвокатом в области уголовного права.

Мартель будет работать вместе с Мираида Пуэнте, нынешним адвокатом Алвеса. Сейчас они работают над подачей апелляции на задержание футболиста, которому отказали в праве на освобождение под залог.

Алвес не признал вину в совершении преступления. Он четырежды дал противоречащие друг другу показания.

Дани Алвеса арестовали по подозрению в изнасиловании. Есть много неприятных подробностей – со слов жертвы