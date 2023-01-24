Алвес нанял адвоката Месси для защиты по делу об изнасиловании

Теги ПСЖ Ювентус Сборная Бразилии по футболу Барселона Карлес Пуйоль Лионель Месси Дани Алвес лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига происшествия Жозеп Бартомеу Футбол

Дани Алвес на фоне обвинений в совершении изнасилования нанял адвоката Лионеля Месси.

Несколько дней назад Дани был арестован по подозрению в изнасиловании. Бывшему футболисту «Барселоны», «ПСЖ» и «Ювентуса» грозит от 4 до 12 лет тюрьмы.

Как пишет La Vanguardia, Алвес нанял адвоката Кристобаля Мартеля, который в прошлом представлял интересы Лионеля Месси, Карлеса Пуйоля и Жозепа Бартомеу, а также защищал «Барселону» в деле о трансфере Неймара. Мертеля считают успешным адвокатом в области уголовного права.

Мартель будет работать вместе с Мираида Пуэнте, нынешним адвокатом Алвеса. Сейчас они работают над подачей апелляции на задержание футболиста, которому отказали в праве на освобождение под залог.

Алвес не признал вину в совершении преступления. Он четырежды дал противоречащие друг другу показания.

Дани Алвеса арестовали по подозрению в изнасиловании. Есть много неприятных подробностей – со слов жертвы

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58 комментариев

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Мистер Блин
И алвес пес, и баба нормальная в такие заведения ходить не должна. Теперь найди золотую середину
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Aram Avanesian
Ответ JealousNobody
Месси тоже кого-то насиловал?
Своих хейтеров
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U
Ответ лысый сый.
Ля, пацаны, смех то хреновый. Каждый может оказаться в шкуре Алвеса. И то что вы женаты - не женаты, насиловали - не насиловали...это вам не поможет. Не зря же в Штатах начали выходить из лифтов если ехать нужно один на один с дамой, и открывают нараспашку двери кабинетов. Там много еще подобных прибабахов. Чуть расслабился, отвлекся и уже под статьёй ходишь. Например поГуглите, кто не знает, историю Доминика Стросс Кана. Чел вместо президенства во Франции получил обвинение в домогательствах к уборщице в отеле.
"Ля, пацаны, смех то хреновый. Каждый может оказаться в шкуре Алвеса. И то что вы женаты - не женаты, насиловали - не насиловали...это вам не поможет. "

Как это мило, когда в делах об изнасиловании люди такие: "не важно, было-не было - вообще не в этом вопрос, это все фигня. Главное, что на месте насильника может каждый оказаться - я, вы, я, да и все вообще. Вот например Стросс Канн..."
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Ron_Jeremy
Ответ здоровяк
Эльман Пашаев докажет, что девушку изнасиловал Михаил Ефремов
Эльман Пашаев докажет, что девушка изнасиловала Ефремова. В итоге выпустят и Ефремова ю, и Алвеса))
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Александра Александрова
Лучшие бы нанял адвоката Роналду , тот легко отмазался после изнасилования , но возможно это потому что было изнасилование Роналду )))
+1
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U
Ответ Bartez1986
Эльман Пашаев явно готов распутать это непростое дело
Очевидно же, что в туалете был кто-то третий, весьма известный, непростой человек - он и насиловал. А Алвеса предварительно напоили специально перед походом в клуб. И теперь он путается в показаниях, потому что смело пытается взять вину на себя. Есть даже свидетель из Индонезии, который все видел, но не может подъехать, к сожалению.
+1
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лысый сый.
Ответ Ебздрогыч
Алвеса может спасти только Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова. Он докажет, что девушку изнасиловали инопланетяне, а Алвес не при делах.
Ля, пацаны, смех то хреновый. Каждый может оказаться в шкуре Алвеса. И то что вы женаты - не женаты, насиловали - не насиловали...это вам не поможет.
Не зря же в Штатах начали выходить из лифтов если ехать нужно один на один с дамой, и открывают нараспашку двери кабинетов. Там много еще подобных прибабахов.

Чуть расслабился, отвлекся и уже под статьёй ходишь.
Например поГуглите, кто не знает, историю Доминика Стросс Кана. Чел вместо президенства во Франции получил обвинение в домогательствах к уборщице в отеле.
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-2
-2
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Visca el Barça! Visca el Catalunya!
Ответ Born is the King
Только зарплатную ведомость Барселоны
Тебя не трогал?
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Blaumerc
Алвес ошибся с выбором. Нужно было адвоката Роналду нанимать, который защищал его о деле с Майоргой.
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Оксана Черникова
Ответ Bernie
У него отозвали лицензию давно.
Откройте форточку))
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гилберт
Как неудачно для Лео.
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NomerSports
Ответ Born is the King
Только зарплатную ведомость Барселоны
Хаахах норм
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лысый сый.
Ответ Born is the King
Только зарплатную ведомость Барселоны
спасибо . поржал !
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Артём Матвеев
Зовите Добровинского и Пашаева
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Большой Сэми
Лучше звоните Солу
+3
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Good_Win
Ответ здоровяк
Эльман Пашаев докажет, что девушку изнасиловал Михаил Ефремов
ОРУУУУУ!)))
+3
-1
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ыеем
Месси никогда не обвиняли в изнасилованиях, вывод - адвокат хороший😁🔥🔥🔥
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Классный руководитель
ну наконец то мы узнали имя бездарного адвоката который показаний намутил лет на 10 тюрьмы для Алвеса
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elena
У любого успешного адвоката есть неуспешные дела
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Beriya
А будет ли следственный эксперимент, и будет ли унитаз вещдоком?
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Tim Abdullin
Если девушка не пойдёт на мировое соглашение, то единственным спасением для Алвеса может стать тема "всё было по обоюдному и полюбовному согласию"
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Men77
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Кстати, кто не помнит - Месси сдал своего батю, дескать это он манипулировал с налогами. Адвокатишка беспринципно посоветовал))
А ты серьезно думаешь Месси в 20 лет уже знал все эти схемы? Я понимаю,если бы это все произошло лет в 30,как у Геля. Вот он уж точно знал, что и как 🤣
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Mixos Demid
Ответ Bartez1986
Эльман Пашаев явно готов распутать это непростое дело
Пашаева уже Промес нанял.
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Bernie
Ответ Bartez1986
Эльман Пашаев явно готов распутать это непростое дело
У него отозвали лицензию давно.
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sintenced
Теперь все на отца спихнут?
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