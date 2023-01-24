Алвес нанял адвоката Месси для защиты по делу об изнасиловании
Дани Алвес на фоне обвинений в совершении изнасилования нанял адвоката Лионеля Месси.
Несколько дней назад Дани был арестован по подозрению в изнасиловании. Бывшему футболисту «Барселоны», «ПСЖ» и «Ювентуса» грозит от 4 до 12 лет тюрьмы.
Как пишет La Vanguardia, Алвес нанял адвоката Кристобаля Мартеля, который в прошлом представлял интересы Лионеля Месси, Карлеса Пуйоля и Жозепа Бартомеу, а также защищал «Барселону» в деле о трансфере Неймара. Мертеля считают успешным адвокатом в области уголовного права.
Мартель будет работать вместе с Мираида Пуэнте, нынешним адвокатом Алвеса. Сейчас они работают над подачей апелляции на задержание футболиста, которому отказали в праве на освобождение под залог.
Алвес не признал вину в совершении преступления. Он четырежды дал противоречащие друг другу показания.
Дани Алвеса арестовали по подозрению в изнасиловании. Есть много неприятных подробностей – со слов жертвы
Как это мило, когда в делах об изнасиловании люди такие: "не важно, было-не было - вообще не в этом вопрос, это все фигня. Главное, что на месте насильника может каждый оказаться - я, вы, я, да и все вообще. Вот например Стросс Канн..."
Не зря же в Штатах начали выходить из лифтов если ехать нужно один на один с дамой, и открывают нараспашку двери кабинетов. Там много еще подобных прибабахов.
Чуть расслабился, отвлекся и уже под статьёй ходишь.
Например поГуглите, кто не знает, историю Доминика Стросс Кана. Чел вместо президенства во Франции получил обвинение в домогательствах к уборщице в отеле.