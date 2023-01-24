Хачанов вышел в полуфинал на втором «Большом шлеме» подряд и вернется в топ-15
20-я ракетка мира Карен Хачанов вышел в полуфинал Australian Open после отказа Себастьяна Корды при счете 7:6(5), 6:3, 3:0. Американец травмировал запястье.
Хачанов второй раз в карьере дошел до 1/2 финала на турнире «Большого шлема» – первый был в прошлом году на US Open. Таким образом, он стал полуфиналистом на двух ТБШ подряд.
За счет этого результата россиянин вернется в топ-15 впервые с марта 2020-го.
За место в финале он поборется со Стефаносом Циципасом или Иржи Лехечкой.
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Себи здоровья!
На ЮСО-22 у Карена к полуфиналу был счет 14-7, 21 сет и два пятисетовика перед полуфиналом.
Я считаю и 3 сет с Кордой и 3 сет с Дрейпером на АО-22 за выйгрышные для Карена, хоть оба противника Хачанова и снялись из-за травмы.
Хорошо идет по турниру Карен. Мощно и быстро. Сил на полуфинал должно хватить.
У Карена одна победа и он в топ-10 и в финале Шлема.
Эта победа была важной! С 17 места переместился на 13. Снова вернулся в топ-16 и улучшил посев на будущее. Да и вообще, у Карена до ЮСО-23 все будет неплохо с рейтингом))) Все-таки 2 полуфинала Шлемов подряд(ЮСО-22, АО-23) - это уже 1440 очков в рейтинг и попадание в топ-30 по результатам всего 2-х турниров.
Забавно, конечно, что Карен прошел в полуфиналы Шлемов на харде и пока не смог на своем лучшем РГ.(четвертьфинал и 4 четвертых круга). Но, думаю, что у Карена там шансы тоже есть. Вот про Уим не знаю, сомнительно. А было бы неплохо дойти до полуфинала на всех Шлемах. Теперь то у Карена появился шанс на такое достижение.
1) Сафин - 7 (ЮС-00, ЮС-01, АО-02, РГ-02, АО-04, АО-05, УМ-08)
2) Кафельников - 6 (РГ-95, РГ-96, АО-99, ЮС-99, АО-00, ЮС-01)
3) Медведев - 5 (ЮС-19, ЮС-20, АО-21, ЮС-21, АО-22)
4) Давыденко - 4 (РГ-05, ЮС-06, РГ-07, ЮС-07)
5) Хачанов - 2 (ЮС-22, АО-23)
5) Южный - 2 (ЮС-06, ЮС-10)
7) Карачев - 1 (АО-21)
7) Волков - 1 (ЮС-93)
7) Чесноков - 1 (РГ-89)
Напишите наконец-то, что Корда симулянт, что этот квалифер тоже симулянт и все, кто вызывает физио, все они симулянты. Закон ведь для всех один. И подход к действиям спортсменов для всех, без исключения, должен быть одинаковым. Сделайте опрос, „симулировал Корда или нет?“
Он симулировал, чтобы не показаться слабым перед Кареном. Посмотрите на счет, или счет не в счёт, когда Корда играет на корт?