Хачанов вышел в полуфинал на втором «Большом шлеме» подряд и вернется в топ-15

Теги Australian Open ATP Карен Хачанов Теннис

20-я ракетка мира Карен Хачанов вышел в полуфинал Australian Open после отказа Себастьяна Корды при счете 7:6(5), 6:3, 3:0. Американец травмировал запястье.

Хачанов второй раз в карьере дошел до 1/2 финала на турнире «Большого шлема» – первый был в прошлом году на US Open. Таким образом, он стал полуфиналистом на двух ТБШ подряд.

За счет этого результата россиянин вернется в топ-15 впервые с марта 2020-го.

За место в финале он поборется со Стефаносом Циципасом или Иржи Лехечкой.

Хачанов был первым топом новой русской волны. Вот его монолог о кризисе, 3 годах без больших побед и жизни без депрессий

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59 комментариев

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billy_pilgrim
Карен молодцом! Теперь впереди скорее всего Циципас - лучше момента размочить счет в личках не придумаешь. Но будет сложно!

Себи здоровья!
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MUthebest
Ответ N.S.A.8.5
Где те которые писали, что Хачанов после US Open 2022 теперь ничего в течение года не покажет а?
Это болелы Карацева. А он как известно за чеками полгода ездил по туру и неделю как не играет на АО. Теперь они на ветка с квалификация и.
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ivica_sprut
Красава
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Лига Мастеров
Ответ Дмитрий Вагнер
Карен без вопросов молодец, но серьезной проверки у него до сих пор не было, вот и полуфинал с Лехечкой бы сыграть, а не с греком))
Грек так себе. Новаче в финале вот это сила
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Антон Тимофеев
Еще радует, что Карен к этому полуфиналу подходит гораздо более свежим. За 5 матчей 15-2 по сетам, 17 сетов суммарно. Ни одного пятисетовика.
На ЮСО-22 у Карена к полуфиналу был счет 14-7, 21 сет и два пятисетовика перед полуфиналом.
Я считаю и 3 сет с Кордой и 3 сет с Дрейпером на АО-22 за выйгрышные для Карена, хоть оба противника Хачанова и снялись из-за травмы.
Хорошо идет по турниру Карен. Мощно и быстро. Сил на полуфинал должно хватить.
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Антон Тимофеев
Да, причем ниже 14 места уже не опустится по результатам АО. Ниже в игре еще Лехечка, Пол, Шелтон. Но, они могут обогнать Карена только в случае победы в турнире, даже финала будет мало. И если Карен проиграет в полуфинале.
У Карена одна победа и он в топ-10 и в финале Шлема.

Эта победа была важной! С 17 места переместился на 13. Снова вернулся в топ-16 и улучшил посев на будущее. Да и вообще, у Карена до ЮСО-23 все будет неплохо с рейтингом))) Все-таки 2 полуфинала Шлемов подряд(ЮСО-22, АО-23) - это уже 1440 очков в рейтинг и попадание в топ-30 по результатам всего 2-х турниров.

Забавно, конечно, что Карен прошел в полуфиналы Шлемов на харде и пока не смог на своем лучшем РГ.(четвертьфинал и 4 четвертых круга). Но, думаю, что у Карена там шансы тоже есть. Вот про Уим не знаю, сомнительно. А было бы неплохо дойти до полуфинала на всех Шлемах. Теперь то у Карена появился шанс на такое достижение.
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Ilnar Gazizov
Ответ Эльдар Савостин
Надеюсь и с Ципой справится
🤞
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BuTaJIbKa
Молодец, набрал ход и уверенность. Авось, и по сезону хорошо пойдёт
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Колбаскер тут
Русско-сербский финал в стране НАТО!
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Андрэ Кадет
Карен молодец
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vdvbill.e1.ru
По болеем за матч Хачанов - Циципас, а дальше, сами знаете
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Сергей Носков
Ответ Эльдар Савостин
Тревожно за Андрея. Как ни крути но Новак пока крут.
Тревожно? Ни капельки. Что тревожиться, если всё понятно? Ноле перешагнёт и не заметит. У Величайшего только один конкурент остался-Степанида.
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Владимир Самсонов
Ответ Phantom3000
Русский финал все ближе
Рублёву надо выше головы прыгнуть, чтобы обыграть Джоковича
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Другой
Ответ УсыЧерчесова
7 - ты имел в виду Арсена Карацева? Опечатался чуток)
Ты имел ввиду Аслана Карацева? Опечатался чуток)))
+26
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maSha
Ответ Olenyuksi
Такой бред. Зачем ему кому то мстить? Это индивидуальный вид спорта и с Себой у него так же хорошие отношения, после игры это видно было по их общению
Просто интересный факт. Что так нервничать-то?)
+3
-1
+2
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Победитель!
Ответ Olenyuksi
Такой бред. Зачем ему кому то мстить? Это индивидуальный вид спорта и с Себой у него так же хорошие отношения, после игры это видно было по их общению
душнила
+31
-2
+29
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Алекс Кадет
Жми Карен. Только вперед
+7
0
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УсыЧерчесова
Ответ seregqua
Карен хорош, реализует свои шансы и потенциал. Среди россиян только у четырех игроков было больше выходов в 1/2 Шлема. Теперь надо постараться сделать следующий шаг и выйти в финал. 1) Сафин - 7 (ЮС-00, ЮС-01, АО-02, РГ-02, АО-04, АО-05, УМ-08) 2) Кафельников - 6 (РГ-95, РГ-96, АО-99, ЮС-99, АО-00, ЮС-01) 3) Медведев - 5 (ЮС-19, ЮС-20, АО-21, ЮС-21, АО-22) 4) Давыденко - 4 (РГ-05, ЮС-06, РГ-07, ЮС-07) 5) Хачанов - 2 (ЮС-22, АО-23) 5) Южный - 2 (ЮС-06, ЮС-10) 7) Карачев - 1 (АО-21) 7) Волков - 1 (ЮС-93) 7) Чесноков - 1 (РГ-89)
7 - ты имел в виду Арсена Карацева? Опечатался чуток)
+4
-1
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Alex Lamm
Ответ Pax
В начале второго сета Корда прям шикарно в линии попадал. Но Хачанов всё равно держался и был ближе к брейку. А потом -- да, вызов врача, и точность ударов снизилась у Корды прилично. Но он почему-то и двигаться хуже стал.
Смысл по корту носится, если чувствуешь, что ударить нормально всё равно не сможешь? Это когда с движением проблемы, по мячу начинают со всей силы лупить. А когда проблема с ударом, начинать за каждым мячом бегать это такое себе.
+6
0
+6
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СержМиранэн
Ответ VL80
Да, точно, запястье запястьем, а движение то куда пропало у корды?
кончился допинг, движение и пропало.
+6
-8
-2
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OnlyDendy
Карен такого типа спортсмен, который хорошо подводился к главным турнирам: БШ, ОИ
+6
0
+6
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seregqua
Карен хорош, реализует свои шансы и потенциал. Среди россиян только у четырех игроков было больше выходов в 1/2 Шлема. Теперь надо постараться сделать следующий шаг и выйти в финал.

1) Сафин - 7 (ЮС-00, ЮС-01, АО-02, РГ-02, АО-04, АО-05, УМ-08)
2) Кафельников - 6 (РГ-95, РГ-96, АО-99, ЮС-99, АО-00, ЮС-01)
3) Медведев - 5 (ЮС-19, ЮС-20, АО-21, ЮС-21, АО-22)
4) Давыденко - 4 (РГ-05, ЮС-06, РГ-07, ЮС-07)
5) Хачанов - 2 (ЮС-22, АО-23)
5) Южный - 2 (ЮС-06, ЮС-10)
7) Карачев - 1 (АО-21)
7) Волков - 1 (ЮС-93)
7) Чесноков - 1 (РГ-89)
+24
0
+24
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OnlyDendy
Уже в 3 раз Карен прошёл того, кто Даню обыграл
+3
0
+3
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Dm ycontact
Интересно, в СМИ появится или нет статья, что Корда симулировал травму??? — Да нет, нет, конечно нет. Если вызывает врача Джокович, то он симулянт, а если Корда или этот квалифаер ноунейм, который выиграл тайбрейк у Ноле, то они больны и им нужна мед.помощь. Спрошу у СМИ: „где ваша справедливость, вы ведь глашатаи „правды“?
Напишите наконец-то, что Корда симулянт, что этот квалифер тоже симулянт и все, кто вызывает физио, все они симулянты. Закон ведь для всех один. И подход к действиям спортсменов для всех, без исключения, должен быть одинаковым. Сделайте опрос, „симулировал Корда или нет?“
Он симулировал, чтобы не показаться слабым перед Кареном. Посмотрите на счет, или счет не в счёт, когда Корда играет на корт?
+7
-6
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Tarhitai
Даешь 3 русских в десятке! Правда Дане нужно постараться)
+6
-2
+4
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