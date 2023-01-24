Хачанов вышел в полуфинал на втором «Большом шлеме» подряд и вернется в топ-15

20-я ракетка мира вышел в полуфинал после отказа при счете 7:6(5), 6:3, 3:0. Американец травмировал запястье.

Хачанов второй раз в карьере дошел до 1/2 финала на турнире «Большого шлема» – первый был в прошлом году на . Таким образом, он стал полуфиналистом на двух ТБШ подряд.

За счет этого результата россиянин вернется в топ-15 впервые с марта 2020-го.

За место в финале он поборется со или Иржи Лехечкой.

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