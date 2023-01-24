«Челси» предложит 100 млн евро и нескольких игроков за Энцо. «Бенфика» хочет 120 млн отступных (Record)

«Челси» подготовил новое предложение о трансфере из «Бенфики».

По данным Record, на этой неделе лондонский клуб предложит «Бенфике» за 22-летнего полузащитника 100 млн евро и нескольких игроков.

Позиция лиссабонского клуба остается неизменной. « » хочет получить 120 млн евро отступных за Энцо. Если такого предложения не будет, то трансфер не состоится.

Ранее стало известно, что аргентинец не будет договариваться с « » до тех пор, пока лондонцы не согласуют трансфер с «Бенфикой». Когда клубы найдут компромисс, Фернандес будет открыт к переходу.

В этом сезоне на счету Энцо 4 гола и 6 результативных передач в 28 матчах за «Бенфику» во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.