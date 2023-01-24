«Челси» предложит 100 млн евро и нескольких игроков за Энцо. «Бенфика» хочет 120 млн отступных (Record)
«Челси» подготовил новое предложение о трансфере Энцо Фернандеса из «Бенфики».
По данным Record, на этой неделе лондонский клуб предложит «Бенфике» за 22-летнего полузащитника 100 млн евро и нескольких игроков.
Позиция лиссабонского клуба остается неизменной. «Бенфика» хочет получить 120 млн евро отступных за Энцо. Если такого предложения не будет, то трансфер не состоится.
Ранее стало известно, что аргентинец не будет договариваться с «Челси» до тех пор, пока лондонцы не согласуют трансфер с «Бенфикой». Когда клубы найдут компромисс, Фернандес будет открыт к переходу.
В этом сезоне на счету Энцо 4 гола и 6 результативных передач в 28 матчах за «Бенфику» во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.
То что говорить о лучшем молодом игроке ЧМ 😎
Тут ещё омириканця пожалели, по хорошему должны были лямов 200 страсти )
Тем более если речь о главном мешке этого сезона Челси.