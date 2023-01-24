«Челси» предложит 100 млн евро и нескольких игроков за Энцо. «Бенфика» хочет 120 млн отступных (Record)

Теги Челси высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Англия возможные трансферы Энцо Фернандес деньги Футбол

«Челси» подготовил новое предложение о трансфере Энцо Фернандеса из «Бенфики».

По данным Record, на этой неделе лондонский клуб предложит «Бенфике» за 22-летнего полузащитника 100 млн евро и нескольких игроков.

Позиция лиссабонского клуба остается неизменной. «Бенфика» хочет получить 120 млн евро отступных за Энцо. Если такого предложения не будет, то трансфер не состоится.

Ранее стало известно, что аргентинец не будет договариваться с «Челси» до тех пор, пока лондонцы не согласуют трансфер с «Бенфикой». Когда клубы найдут компромисс, Фернандес будет открыт к переходу.

В этом сезоне на счету Энцо 4 гола и 6 результативных передач в 28 матчах за «Бенфику» во всех турнирах. Его полная статистика доступна здесь.

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61 комментарий

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problemzz9
Ответ MATRiX
Антони и Мудрик столько и не стоят. Лучший молодой игрок ЧМ - тоже весьма условная награда. Что до чемпа Португалии, то дно то ещё на самом деле. Не такое дно как Голландия, но чемпионат очень слабый по среднему уровню команд.
я тоже считаю что не стоят, но к чему это все, по факту за них заплатили такие деньги, и реалии рынка сейчас таковы что за игрока проведшего всего один хороший сезон даже из среднего чемпионата готовы платить безумные деньги и на этом фоне сумма за этого аргентинца вполне логична. А ну и у этого «донного» чемпионата клубов в плэй офф лч больше чем у ла лиги
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Murad93
Я бы вместо клубов на зло Бенфике не покупал бы его. Пусть там и играет. Когда закончится контракт бесплатно возьмут. А если нет значит не судьба пусть там гниёт!
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evgenijlistratenko591@gmail.com
Перетасовка половины собственного состава является открытием ящика пандоры, чудо на Темзе произойдёт, то это упадёт тяжким грузом на плечи (Тода Боэли) станет ли Челси той реликвией как раньше?
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Томаш Спенсер
Ребят, ну если бегунок нонейм из несуществующей уже страны в прайсе для боулинга 100 лямов стоит 😅
То что говорить о лучшем молодом игроке ЧМ 😎
Тут ещё омириканця пожалели, по хорошему должны были лямов 200 страсти )
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Бекболот Жолборсов
Ответ Джейме Ланнистер
Вроде не Бенфика уже месяц под дверью сидит. Да и зачем им 30 летний флоп? Таких игроков они пачками покупают
Трансферы как рынок тут только деньги решают
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Бухгалтер2021
Ответ Бартоломей Карлович Шниперсон-Нидергаус
Синие сами себя подставили! Теперь каждая команда, у которой "мешок" захочет купить игрока, будут умножать его реальную цену на 1,5-2! Они сами в этом виноваты! Нечего было рынок баламутить!
так рынок как раз таки баламутят клубы которые завышают цены на игроков
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Бухгалтер2021
бенфика подрывает рынок..зачем??
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Дмитрий Задворных
Ответ DolJun
для челси реально эту сотку раскинуть на троих игроков, которые будут не хуже энцо, но купить их не у бенфики, а из аргентины, например. один из них точно станет таким же "новым хаби алонсо" как и этот эрнандес.
Но почему-то так делают бенфика, порту, аякс, а не челси и другие топ-клубы🤷‍♂️
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ErZh
100млн +Мудрик
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bogdan fedyuk
Ответ Алексей Туроверов
Я думаю потолок цены условно в 100 млн евро решит вопрос раз и навсегда.
а чё не в 20?
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Артем_
Кайседо лучше этого распиаренного аргентинца.
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Michael Boldyrev
Фига себе, я-то думал или Мудрик или Фернендес, а тут оказывается и Мудрик и Фернандес!
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DolJun
Ответ Дмитрий Задворных
Хорошо не самый, один из пяти. Беллингем, Энцо, парочка из Барсы, Райс. А теперь подумай, кто из них для Челси реален. Лично я за покупку двоих из троицы Энцо, Райс, Кайседо, раз уж про Джуда и Челси слухов нет. И Джуд в отбор не умеет, Энцо это Хаби Алонсо новый, а Джуд Лэмпард/Джеррард. Никто не лучше, разного плана игроки
для челси реально эту сотку раскинуть на троих игроков, которые будут не хуже энцо, но купить их не у бенфики, а из аргентины, например. один из них точно станет таким же "новым хаби алонсо" как и этот эрнандес.
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liv6
Неужели управы нет, чтобы приструнить мешки и цистерны? Когда уже чинуши футбольные тормознут эти безумные аукционы
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ress10
Ответ MATRiX
Он конечно хорош, спору нет. Но какие 100 миллионов? Ладно 60, ещё куда не шло, мне самому понравилась его игра, но 100 это уже шиза. Американцев нельзя подпускать к футболу.
К соккеру
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Дмитрий Задворных
Ответ DolJun
самый перспективный в мире, в котором нет беллингема? лучший молодой игрок чм - вообще выставочная награда
Хорошо не самый, один из пяти. Беллингем, Энцо, парочка из Барсы, Райс. А теперь подумай, кто из них для Челси реален. Лично я за покупку двоих из троицы Энцо, Райс, Кайседо, раз уж про Джуда и Челси слухов нет. И Джуд в отбор не умеет, Энцо это Хаби Алонсо новый, а Джуд Лэмпард/Джеррард. Никто не лучше, разного плана игроки
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Джейме Ланнистер
Ответ Никита Самарин
Остановите кто-нибудь Челси.(¬‿¬)
Пусть не остановиться
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Тимофей Богданов
Ответ MATRiX
Он конечно хорош, спору нет. Но какие 100 миллионов? Ладно 60, ещё куда не шло, мне самому понравилась его игра, но 100 это уже шиза. Американцев нельзя подпускать к футболу.
Лучше бы Родриго из Реала взяли, в АПЛ как по мне, порвёт всех, а в Реале так себе
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Юсуф Тайсумов
100 млн + мудрик-мадуэке-чуквуэмека
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Анвар Масимов
Ответ ILYA_FCB
ФФП: Челси, я для тебя что? какае-то шутка?
Дятлы вы , в материале быть надо
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Blaumerc
Ответ MATRiX
Он конечно хорош, спору нет. Но какие 100 миллионов? Ладно 60, ещё куда не шло, мне самому понравилась его игра, но 100 это уже шиза. Американцев нельзя подпускать к футболу.
А что в Бенфике такие глупые менеджеры сидят? Они Феликсов и Нуньесов за 100+ спихнули. А если Челси за Мудрика из "Шахтёра" заплатили 100 млн (пусть и с бонусами), то за лучшего молодого игрока ЧМ можно и все 120 просить.
Тем более если речь о главном мешке этого сезона Челси.
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MATRiX
Ответ мимоКрокодил
Если за Мудрика отдали такую сумму, то почему должны отдавать меньше сумму за действующего чемпиона Мира?
Так её и за Мудрика не надо было отдавать.
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Яйца Тен Хага
Доят же знатно Челси.
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мимоКрокодил
Ответ MATRiX
Он конечно хорош, спору нет. Но какие 100 миллионов? Ладно 60, ещё куда не шло, мне самому понравилась его игра, но 100 это уже шиза. Американцев нельзя подпускать к футболу.
Если за Мудрика отдали такую сумму, то почему должны отдавать меньше сумму за действующего чемпиона Мира?
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Артём Назмутдинов
Ответ Ебздрогыч
Представляю как в раздевалке Челси будут гнобить футболистов стоимостью ниже 100 миллионов
Под конец сезона некому будет гнобить. Все в цене упадут
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