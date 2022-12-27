«Барса» не соответствовала историческому масштабу Месси». Экс-кандидат в президенты клуба Фонт о Лео
Экс-кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт высказался о Лионеле Месси.
«Барселона» не соответствовала историческому масштабу Месси.
Надеюсь, у нас будет возможность провести тщательный анализ. И пусть сделанные выводы помогут нам понять, что эмоций, выдержки и решимости недостаточно, чтобы справляться со сложными вызовами и встречать новые возможности, которые появляются в мире футбола и спорта. В этом случае не хватало самого важного – планирования и таланта.
Лео Месси любит «Барсу» сильнее всего. И «Барса» всегда была и будет его домом. Все фанаты «Барселоны» должны приложить максимум усилий для восстановления связи, которую никогда не разорвет меньшинство. Лео Месси заслуживет это, «Барса» заслуживает это, и мы, кулес, заслуживаем это», – написал Фонт в колонке для La Vanguardia.
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КУДА КАТИТСЯ МИР. Я НЕ УДИВЛЮСЬ ЕСЛИ ЭТИ ДЕБИЛЫ И ФАНАТИКИ НАЗОВУТ ЧМОООО ГНОМА БОГОМ. ХВАТИТ УЖЕ.
Мбапе чуть ли не подзаьылтниками хочет выкинуть из команды Неймара , который дружит с Месси . Но что то Месси не называет Мбапе тупицей и не заступается за своего друга. Это в адрес тем кто лепят из Месси супер лидера
Просто не надо покупать Коутиней за 120 миллионов и давать им личку 20.
Умтити сидел на 22 миллиона по контракту.
О чем речь в таком случае?
А мешок псж соответствует
У Новикова тяжелая работа - читать твиттер и постить на спортс ру.
Не каждый умеет)