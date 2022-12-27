Экс-кандидат в президенты «Барселоны» высказался о .

« » не соответствовала историческому масштабу Месси.

Надеюсь, у нас будет возможность провести тщательный анализ. И пусть сделанные выводы помогут нам понять, что эмоций, выдержки и решимости недостаточно, чтобы справляться со сложными вызовами и встречать новые возможности, которые появляются в мире футбола и спорта. В этом случае не хватало самого важного – планирования и таланта.

Лео Месси любит «Барсу» сильнее всего. И «Барса» всегда была и будет его домом. Все фанаты «Барселоны» должны приложить максимум усилий для восстановления связи, которую никогда не разорвет меньшинство. Лео Месси заслуживет это, «Барса» заслуживает это, и мы, кулес, заслуживаем это», – написал Фонт в колонке для La Vanguardia.

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