«Барса» не соответствовала историческому масштабу Месси». Экс-кандидат в президенты клуба Фонт о Лео

Теги Барселона Лионель Месси Ла Лига Виктор Фонт Футбол

Экс-кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт высказался о Лионеле Месси.

«Барселона» не соответствовала историческому масштабу Месси.

Надеюсь, у нас будет возможность провести тщательный анализ. И пусть сделанные выводы помогут нам понять, что эмоций, выдержки и решимости недостаточно, чтобы справляться со сложными вызовами и встречать новые возможности, которые появляются в мире футбола и спорта. В этом случае не хватало самого важного – планирования и таланта.

Лео Месси любит «Барсу» сильнее всего. И «Барса» всегда была и будет его домом. Все фанаты «Барселоны» должны приложить максимум усилий для восстановления связи, которую никогда не разорвет меньшинство. Лео Месси заслуживет это, «Барса» заслуживает это, и мы, кулес, заслуживаем это», – написал Фонт в колонке для La Vanguardia.

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!

Материалы по теме

43 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Merdan Jumageldiyew
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
«Барселона» не соответствовала историческому масштабу Месси. ЧТО ЭТО ЗА БРЕД ? БАРСА ДАЛ ВСЕ ЧТО МЕССИ ЗАРАБОТАЛ ПО ВСЕМ ПАРАМЕТРАМ.
КУДА КАТИТСЯ МИР. Я НЕ УДИВЛЮСЬ ЕСЛИ ЭТИ ДЕБИЛЫ И ФАНАТИКИ НАЗОВУТ ЧМОООО ГНОМА БОГОМ. ХВАТИТ УЖЕ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Джей Каталония
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Что за бред ?….
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
нелюбитель футбола
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Где там Барса второй год без Лео?... Там она ещё долго будет... А Лео без Барсы на вершине!...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sundance Neeskens
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Димка Прогрессивный
Все это восхваление Лионеля скоро дойдёт до канонизации
Да это бывший кандидат себе баллы набирает на волне успеха Месси. Через три года выборы.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sabbir
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Сам Месси тоже не соответствует сильнейшим клуба мира , потому что они даже не пытались его приобрести . Хотя например ближе чем Гвардиола для Месси трудно найти тренера, но и он не пытался взять его в команду, говоря что Месси лучше в барсе остаться. Хотя может кто то считает ПСЖ лидером мирового футбола , а чемпионаи Франции сильнейшим в мире.
Мбапе чуть ли не подзаьылтниками хочет выкинуть из команды Неймара , который дружит с Месси . Но что то Месси не называет Мбапе тупицей и не заступается за своего друга. Это в адрес тем кто лепят из Месси супер лидера
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
theDoctor
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Я так понимаю речь идёт о Барселоне периода ухода Месси, ибо иначе это совсем дичь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Real_v_dushe
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Какой же это позорный клуб с такими потенциальными президентами.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleg
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ DarkJune
Когда клуб платит одному игроку больше 550 млн евро за 4 года и при этом клуб не спонсируют шейхи, шансы у клуба оказаться в заднице довольно высоки. Что мы собственно и видели.
Только вот этот игрок генерировал в год более 450 миллионов.
Просто не надо покупать Коутиней за 120 миллионов и давать им личку 20.
Умтити сидел на 22 миллиона по контракту.
О чем речь в таком случае?
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Экспертное мнение
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Владимир Владимир
Только что-то на ЛЧ этого не хватает.
Потому что в ЛЧ он не играет за Севилью, которая бы бегала за него. Он играет в ПСЖ, где есть еще Мбаппе, который бегает и отбирает мячи еще меньше, чем Месси.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DarkJune
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Когда клуб платит одному игроку больше 550 млн евро за 4 года и при этом клуб не спонсируют шейхи, шансы у клуба оказаться в заднице довольно высоки. Что мы собственно и видели.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Recreated
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Говорят, что скоро сахар станет сладким!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
раскаявшийся жиробас
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Что уж там, целая игра футбол не соответствует историческому масштабу Месси )
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mold-cel
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Вообще походу надо принудительно уже лечить людей, сдвинувшихся на культе Месси. Говорить о несоответствии прекрасного клуба с вековой историей отдельному, пусть и мега талантливому футболисту, это надо быть немного клоуном.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владимир Владимир
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Главное, что ПСЖ соответствует)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Димка Прогрессивный
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Все это восхваление Лионеля скоро дойдёт до канонизации
+13
-5
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Fox_Mulder_12
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ rigobersong
Ну вот видишь, я нормально общаюсь, а в ответ оскорбление:)
Оскорбляться от своей невменяемости - новый уровень ригоберки)
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ werowolf-gears
Получается Челси лилипут мирового футбола и все его скромные успехи связаны с грабежом российских ресурсов
при чем тут челси? прочитай новость, вероволф
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Федя Букин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Планета Земля не соответствовала масштабу ЛМ, чивоужтам.
А мешок псж соответствует
+23
-5
+18
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владимир Владимир
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Экспертное мнение
Вообще, если посмотреть с какими партнерами зажжег Месси на ЧМ, из клубов вроде Брайтона, Бенфики, Севильи, Атлетико, Тоттенхэма, Ривер Плейта, Астон Виллы, то очень жаль, что мы не увидим Месси в клубе ранга Севильи. Эта Аргентина по игре напоминала лучшую Севилью, и в такой команде Месси набирает 10 гол+пас в 7 играх. Теперь нет сомнений, в праймовой Севилье Эмери он бы принес клубу титул Ла Лиги как минимум, даже в 35 лет Месси делает невероятную разницу, просто шок. Барса не очень бегущая команда, как и ПСЖ в общем-то. В околотопах, которые способны много бегать за Месси, он раскрывается со стороны нереального тащера, коих мир никогда не видел.
Только что-то на ЛЧ этого не хватает.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Μария Οвчинникова
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ rigobersong
Ну вот видишь, я нормально общаюсь, а в ответ оскорбление:)
Не оскорбление, а констатация факта:):):):):):):):):):):)
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleg
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ rigobersong
Всем привет:) Уважаемая администрация, может я что-то не понимаю, но почему я постоянно уезжаю за свои безобидные шутки, напрямую никого не оскорбляющие в бан, а некоторые пользователи позволяют себе такие высказывания без всяких последствий?:) https://ibb.co/YbZLyyj Или правила для всех разные?:)
Ну тоже мне сравнил)
У Новикова тяжелая работа - читать твиттер и постить на спортс ру.
Не каждый умеет)
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Fox_Mulder_12
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Великий Алонсо
Rigobersong продвигает свой коммент плюсиками со своих других аккаунтов, прошу обратить на это внимание и принять меры, заблокировав его аккаунт за мультиаккаунтинг
Ты не лучше него, такой же поехавший на всю голову) Вот уж прям жаба и гадюка)
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Fox_Mulder_12
Потому что ты невменяемый
Ну вот видишь, я нормально общаюсь, а в ответ оскорбление:)
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Экспертное мнение
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Вообще, если посмотреть с какими партнерами зажжег Месси на ЧМ, из клубов вроде Брайтона, Бенфики, Севильи, Атлетико, Тоттенхэма, Ривер Плейта, Астон Виллы, то очень жаль, что мы не увидим Месси в клубе ранга Севильи. Эта Аргентина по игре напоминала лучшую Севилью, и в такой команде Месси набирает 10 гол+пас в 7 играх. Теперь нет сомнений, в праймовой Севилье Эмери он бы принес клубу титул Ла Лиги как минимум, даже в 35 лет Месси делает невероятную разницу, просто шок. Барса не очень бегущая команда, как и ПСЖ в общем-то. В околотопах, которые способны много бегать за Месси, он раскрывается со стороны нереального тащера, коих мир никогда не видел.
+4
-6
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Fox_Mulder_12
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ rigobersong
Потому что я говорю правду и по факту?:)
Потому что ты невменяемый
+11
-7
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий