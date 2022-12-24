Левандовски уверен, что Месси получит «Золотой мяч»: «Есть другой претендент из «ПСЖ», но победа на ЧМ только у одного из них»
Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски назвал обладателя «Золотого мяча»-2023.
– Понятно ли уже, кто получит «Золотой мяч»?
– Естественно. Возможно, на награду претендует еще один игрок, выступающий за тот же клуб [что и основной претендент], но победа на чемпионате мира досталась только одному из них, и это станет решающим фактором. Лео [Месси] лидирует, это точно, он добился того, что для него важнее всего, и теперь может насладиться этим.
– Хотели бы вы поиграть с Месси до того, как завершите карьеру?
– Не мне это решать. Конечно, мы видим, что сейчас он больше плеймейкер, который, возможно, забивает меньше и отдает больше передач партнерам. Хотя он и сам забивает. Но сейчас он стал таким футболистом, играть с которым хочет любой форвард мира, – заявил поляк.
Если все же Мбаппе затащит ЛЧ, то ирония в том, что эта ЛЧ будет и у Месси.
Так что победитель ЗМ определился на ЧМ.
Лучший на ЧМ.
Один из лучших в ЛЧ.
Один из лучших в Лиге1.
Что ещё Месси ещё нужно сделать по твоему мнению, чтобы для получить ЗМ?
2. Мбаппе
3. Холанд
786. 🍓