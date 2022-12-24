Левандовски уверен, что Месси получит «Золотой мяч»: «Есть другой претендент из «ПСЖ», но победа на ЧМ только у одного из них»

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Золотой мяч Роберт Левандовски ЧМ-2022 Килиан Мбаппе Футбол

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски назвал обладателя «Золотого мяча»-2023.

– Понятно ли уже, кто получит «Золотой мяч»?

– Естественно. Возможно, на награду претендует еще один игрок, выступающий за тот же клуб [что и основной претендент], но победа на чемпионате мира досталась только одному из них, и это станет решающим фактором. Лео [Месси] лидирует, это точно, он добился того, что для него важнее всего, и теперь может насладиться этим.

– Хотели бы вы поиграть с Месси до того, как завершите карьеру?

– Не мне это решать. Конечно, мы видим, что сейчас он больше плеймейкер, который, возможно, забивает меньше и отдает больше передач партнерам. Хотя он и сам забивает. Но сейчас он стал таким футболистом, играть с которым хочет любой форвард мира, – заявил поляк.

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47 комментариев

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Boba jac
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Объективно от Левы . Кринжиботам терпения и вазелина ;;
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Вася И
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Ответ Фанат Лионеля Месси
Копа ,где он стал лучшим бомбардиром ,ассистентом и игроком ЧМ ,где он в 35 выдал турнир жизни Будем честны ,если бы финал выиграл Мбаппе ,то ты бы выдавал ему ЗМ и писал ,что Месси и близко рядом с ним не стоит :)
Если не помнишь, в прошлый раз лучших игроком года стал модрич, который в финале проиграл мбаппе
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Alexsangr
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Ответ s_h_a_m_a_n
Не рановато? Ещё полсезона впереди.
ЛЧ наврят ли сильно повлияет если ее возьмет условный Холланд ибо ЧМ перевешивает все, особенно когда его выиграл эпохальный игрок.
Если все же Мбаппе затащит ЛЧ, то ирония в том, что эта ЛЧ будет и у Месси.
Так что победитель ЗМ определился на ЧМ.
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predMBAPPE
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Ответ s_h_a_m_a_n
Не рановато? Ещё полсезона впереди.
Он за пол сезона выполнил норматив двух сезонов
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Стопы Зайона
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Ответ Vitto
Забил большинство голов с пенальти. Гений.
Ну роналдусексуалам раньше не мешало закрывать на подобное глаза, а сейчас это другое ?)
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predMBAPPE
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Ответ Игорь Климов
Сарабия - лучший игрок ЧМ?!
Он вообще пластилин колец😁💪🏻👍🏻
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AlexZhano__
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Ответ Игорь Климов
Теперь ЗМ дают за сезон, а не за календарный год, ты не знал про это изменение?
"Теперь" - это с какого года? И как это меняет тот тезис, что награду можно получить, играя удачно лишь половину сезона?
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predMBAPPE
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А Левандовски не так то плохо и разбирается в футболе, а говорят что он только забивать умеет)
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Vitto
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Ответ Терминатор///Айлбибекович
Этот Золотой Мяч по праву получит Лео.То ,что он сделал на Мундиале это Фантастика!!!Хотя победа в Лиге Чемпионов была бы очень кстати.
Забил большинство голов с пенальти. Гений.
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Игорь Климов
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Ответ Mega• Battman
Подождите, Сарабия выиграл ЧМ
Сарабия - лучший игрок ЧМ?!
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Игорь Климов
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Ответ AlexZhano__
Всякое может быть. Месси уже давали ЗМ за то, что он только полгода осмысленно играл в футбол. Тут уже пророчат награду буквально за календарный год до вручения.
Теперь ЗМ дают за сезон, а не за календарный год, ты не знал про это изменение?
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Терминатор///Айлбибекович
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Этот Золотой Мяч по праву получит Лео.То ,что он сделал на Мундиале это Фантастика!!!Хотя победа в Лиге Чемпионов была бы очень кстати.
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Митрандир цвета хаки
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Ответ werley
То есть Левандовски хочет сказать, что Месси должен получить Золотой мяч потому, что Мартинес отбивает пенальти лучше, чем Льорис?
Нет, мамкин расшифровщик. Че хотел, Левандовски аргументированно сказал. Будучи одним из лучших бомбардиров мира, у него есть понимание что вратаря бы не было в финале, и спасать ему было бы нечего. Не затащи Месси эту среднюю команду в финал.
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bel01
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Ответ Alex Rhea
а лучше уйти в нормальную лигу
Все 5 топ чемпионатов по факту почти на одном уровне. Может быть, Франция чуть позади других четырёх, но совсем немного.
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Стопы Зайона
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Ответ s_h_a_m_a_n
Не рановато? Ещё полсезона впереди.
Ну так и ЧМ прошел в середине сезона, а не в межсезонье.
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AlexZhano__
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Всякое может быть. Месси уже давали ЗМ за то, что он только полгода осмысленно играл в футбол. Тут уже пророчат награду буквально за календарный год до вручения.
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Mega• Battman
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Подождите, Сарабия выиграл ЧМ
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Alex1212
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Ответ s_h_a_m_a_n
Не рановато? Ещё полсезона впереди.
Бывают исключения. но в год ЧМ обычно получает победитель ЧМ или как в случае с Модричем лучший игрок. Так было в 98, 2002, 2006 и 2018. Два исключения 2010‐2014 это Месси и Роналду, но тогда оба были в космосе и собирали вообще все. До 98 года нет смысла смотреть, поскольку до 95 ЗМ вручали только игрокам из Европы. Соответственно в 94 получил Стоичков, а не чемпион Ромарио
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Игорь Климов
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Ответ arspurs9
Я думал ЗМ дается за сезон уже, а не за 1 турнир. Там вроде были свои награды.
Лео Месси в этом сезоне:
Лучший на ЧМ.
Один из лучших в ЛЧ.
Один из лучших в Лиге1.
Что ещё Месси ещё нужно сделать по твоему мнению, чтобы для получить ЗМ?
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Зизуха
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Месси в свою очередь уверен, что Лёва и в следующем году будет играть в лиге Европы
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Alex Rhea
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Ответ Стопы Зайона
Мбаппе для того что бы побороться за ЗМ с Месси, нужно провести максимально результативный сезон, и желательно с новыми рекордами в ЛЧ.
а лучше уйти в нормальную лигу
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Игорь Климов
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Ответ AF007
1. Месси 2. Мбаппе 3. Холанд 786. 🍓
Это точно!
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brn3.0
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Лева - лошок мимо кассы?
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Зизуха
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Ответ s_h_a_m_a_n
Не рановато? Ещё полсезона впереди.
На Кокорина намекаешь?
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AF007
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1. Месси
2. Мбаппе
3. Холанд

786. 🍓
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