Иан Райт высказался о 115 нарушениях «Сити».

В феврале 2023 года обвинила «Манчестер Сити» в 115 различных нарушениях финансовых правил с сезона-2009/10 по сезон-2017/18. Рассмотрение дела планируют начать осенью 2024 года.

«Это несправедливо – неопределенность, которая возникает. Это несправедливо по отношению к наследию, которое создают эти игроки.

Я пересматривал документальный фильм о требле, и их стремление и решимость сделать то, что они сделали, просто невероятны.

Несправедливо, что вокруг них все это крутится. Чем быстрее они смогут разобраться с этим, тем лучше», – сказал бывший форвард « » .

Ширер о 115 обвинениях «Сити»: «Это не вина игроков – нельзя отнять у них то, чего они добились. Клубу придется ответить, но игроки были великолепны»

Пирс Морган: «Интересно, сколько титулов получит «Арсенал», если 115 обвинений «Ман Сити» будут рассмотрены?»