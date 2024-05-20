Райт о 115 нарушениях «Сити»: «Неопределенность несправедлива по отношению к игрокам и их наследию. Чем быстрее они смогут разобраться с этим, тем лучше»
Иан Райт высказался о 115 нарушениях «Сити».
В феврале 2023 года АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в 115 различных нарушениях финансовых правил с сезона-2009/10 по сезон-2017/18. Рассмотрение дела планируют начать осенью 2024 года.
«Это несправедливо – неопределенность, которая возникает. Это несправедливо по отношению к наследию, которое создают эти игроки.
Я пересматривал документальный фильм о требле, и их стремление и решимость сделать то, что они сделали, просто невероятны.
Несправедливо, что вокруг них все это крутится. Чем быстрее они смогут разобраться с этим, тем лучше», – сказал бывший форвард «Арсенала» Иан Райт.
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