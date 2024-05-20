Зырянов о Спаллетти в «Зените»: «Мы упустили два чемпионства подряд. Но почему надо винить его, он, что ли, выходил на поле? Мы себя должны винить»

Константин Зырянов высказался о периоде Лучано Спаллетти в «Зените».

– Немного про период . Он ведь в истории считается очень сложным: с одной стороны чемпионство, с другой – мрачный и даже скандальный финал. Вы какими глазами смотрели на происходящее в последний период его работы?

– Находился внутри и все прекрасно видел. Поэтому некоторые реплики в отношении Спаллетти удивляют. Конечно, нам было обидно, что последний его этап получился неидеальным. Мы упустили два чемпионства подряд. Но почему надо винить Спаллетти? Он, что ли, выходил на поле? Нет, это делали мы. И винить должны только себя.

– Тогда казалось, что на финальном этапе работы он совсем потух.

– При этом к работе он относился одинаково. Понятно, что когда тренер сам понимает, что его скоро уберут, то внутри него могут начаться какие-то процессы. Если они и были, то не бросались в глаза. Опять же – все упирается в результат. Мы перестали его давать, упустили два чемпионства.

Выиграли бы хотя бы одно, может, и атмосфера в команде была бы лучше и не потерял бы он работу. И все было бы по-другому, – сказал бывший полузащитник « » .

Зырянов о Евро-2012: «До этого вынесли итальянцев 3:0, чехов – 4:1. Состав был даже сильнее, чем в 2008-м, но нас неправильно подвели к турниру – мы только сбавляли»