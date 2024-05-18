Первая лига. «Черноморец» примет «Енисей», «Динамо» Махачкала против «Родины»

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«Динамо» Махачкала сыграет с «Родиной» в 33-м туре Мелбет Первой лиги.

В понедельник «Акрон» проведет гостевой матч с тульским «Арсеналом», «Химки» – с «Кубанью». 

Первая лига

33-й тур

Черноморец – Енисей
Дата проведения
18 мая, 15.00, «Центральный»
Онлайн матча

 

Динамо Махачкала – Родина
Дата проведения
18 мая, 19.00, «Анжи-Арена»
Онлайн матча

 

СКА Хабаровск – Алания
Дата проведения
20 мая, 12.00, «им. Ленина»
Онлайн матча

 

Тюмень – КАМАЗ
Дата проведения
20 мая, 17.00, «Геолог»
Онлайн матча

 

Арсенал Тула – Акрон
Дата проведения
20 мая, 17.45, «Арсенал»
Онлайн матча

 

Сокол – Волгарь
Дата проведения
20 мая, 18.00, «Локомотив»
Онлайн матча

 

Нефтехимик – Ленинградец
Дата проведения
20 мая, 18.00, «Нефтехимик»
Онлайн матча

 

Кубань – Химки
Дата проведения
20 мая, 18.00, «стадион Кубань»
Онлайн матча

 

Торпедо – Шинник
Дата проведения
20 мая, 19.30, «Арена Химки»
Онлайн матча

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги

1 комментарий
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