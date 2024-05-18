Первая лига. «Черноморец» примет «Енисей», «Динамо» Махачкала против «Родины»
«Динамо» Махачкала сыграет с «Родиной» в 33-м туре Мелбет Первой лиги.
В понедельник «Акрон» проведет гостевой матч с тульским «Арсеналом», «Химки» – с «Кубанью».
33-й тур
- Дата проведения
- 18 мая, 15.00, «Центральный»
- Дата проведения
- 18 мая, 19.00, «Анжи-Арена»
- Дата проведения
- 20 мая, 12.00, «им. Ленина»
- Дата проведения
- 20 мая, 17.00, «Геолог»
- Дата проведения
- 20 мая, 17.45, «Арсенал»
- Дата проведения
- 20 мая, 18.00, «Локомотив»
- Дата проведения
- 20 мая, 18.00, «Нефтехимик»
- Дата проведения
- 20 мая, 18.00, «стадион Кубань»
- Дата проведения
- 20 мая, 19.30, «Арена Химки»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.