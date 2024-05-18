Первая лига. «Черноморец» примет «Енисей», «Динамо» Махачкала против «Родины»

«Динамо» Махачкала сыграет с «Родиной» в 33-м туре Мелбет Первой лиги.

В понедельник « » проведет гостевой матч с тульским « », « » – с «Кубанью».





33-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги