Клопп о будущем: «Никто не верит, что я больше не буду тренером. Это похоже на наркотик – все возвращаются и работают до 70 лет. Но я не думаю: «Может, через год возьму этот клуб»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

Юрген Клопп высказался о своем будущем.

«Личная жизнь должна быть спланирована, а я пока ничего не планировал, потому что был здесь. Возможно, Улла (Сандрок, жена Клоппа – Спортс) будет информировать меня о том, куда мы отправляемся, и я с радостью поеду за ней.

Я точно не знаю, почему никто не верит, что я, возможно, больше не буду тренером, но очевидно, это похоже на наркотик, потому что все возвращаются и все работают до 70 с чем-то лет.

Другие люди могут делать это по-разному, а мне нужно быть всем, я должен быть искрой, я должен быть энергией, я должен быть всем этим, а я пуст.

Нужно только посмотреть, какие клубы свободны. Возможности будут, но я не сижу здесь и не думаю: «Может быть, через год я возьму этот», – сказал бывший тренер «Ливерпуля».

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7 комментариев
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В сентябре уже будет на мостике.
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Какой же Клопп бескомандный!

А вообще, Клопп в очках был крутым тренером. С очками ушли удача, кураж и креатив.
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Маур так уже десять лет работает.
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Ответ Яков Фридман
Какой же Клопп бескомандный! А вообще, Клопп в очках был крутым тренером. С очками ушли удача, кураж и креатив.
любопытное наблюдение)
Хотите сказать, что сила Норбертыча была заключена в очках, как грива у коня Добрыни Никитича?
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Ответ Яков Фридман
Какой же Клопп бескомандный! А вообще, Клопп в очках был крутым тренером. С очками ушли удача, кураж и креатив.
Пепу, по такой логике, пересадку волос категорически запрещено делать.)
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