Клопп о будущем: «Никто не верит, что я больше не буду тренером. Это похоже на наркотик – все возвращаются и работают до 70 лет. Но я не думаю: «Может, через год возьму этот клуб»

Юрген Клопп высказался о своем будущем.

«Личная жизнь должна быть спланирована, а я пока ничего не планировал, потому что был здесь. Возможно, Улла (Сандрок, жена Клоппа – Спортс) будет информировать меня о том, куда мы отправляемся, и я с радостью поеду за ней.

Я точно не знаю, почему никто не верит, что я, возможно, больше не буду тренером, но очевидно, это похоже на наркотик, потому что все возвращаются и все работают до 70 с чем-то лет.

Другие люди могут делать это по-разному, а мне нужно быть всем, я должен быть искрой, я должен быть энергией, я должен быть всем этим, а я пуст.

Нужно только посмотреть, какие клубы свободны. Возможности будут, но я не сижу здесь и не думаю: «Может быть, через год я возьму этот», – сказал бывший тренер « ».