Мацуев о Станковиче в «Спартаке»: «Не понимаю, почему отказываемся от россиян. Почему Черчесов, тренер такого класса, в свободном плавании. Эффект Карреры выстреливает раз в сколько лет?»
Денис Мацуев высказался о назначении Деяна Станковича в «Спартак».
«Я бы не делал заявлений в три абзаца с привлекающим названием, очень сложно объяснить свои личные чувства. Понятно, можно сказать, что надо дождаться хотя бы половины чемпионата, воспользоваться паузой, но я не понимаю логики, почему мы отказываемся от российских тренеров.
Я не говорю про Станислава Черчесова, хотя не понимаю, почему тренер такого класса находится в свободном плавании.
Очень сложно здесь говорить: опять тонко, опять иностранец, какая-то интрига. Может быть для триллера это хорошо. Я могу сказать тривиальные слова «поживем-увидим», как это было всегда перед приходом иностранцев.
Давайте посчитаем, сколько у нас было иностранцев. Эффект Массимо Карреры выстреливает раз в сколько лет? Хотелось бы это знать», – сказал пианист и болельщик «Спартака» Денис Мацуев.
По мнению здешних экспертов и победитель Кубка Уефа и обладатель 10+ трофеев Газзаев физрук.