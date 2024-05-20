Мацуев о Станковиче в «Спартаке»: «Не понимаю, почему отказываемся от россиян. Почему Черчесов, тренер такого класса, в свободном плавании. Эффект Карреры выстреливает раз в сколько лет?»

Теги Спартак Станислав Черчесов Деян Станкович премьер-лига Россия Массимо Каррера Денис Мацуев ТАСС Футбол

Денис Мацуев высказался о назначении Деяна Станковича в «Спартак».

«Я бы не делал заявлений в три абзаца с привлекающим названием, очень сложно объяснить свои личные чувства. Понятно, можно сказать, что надо дождаться хотя бы половины чемпионата, воспользоваться паузой, но я не понимаю логики, почему мы отказываемся от российских тренеров.

Я не говорю про Станислава Черчесова, хотя не понимаю, почему тренер такого класса находится в свободном плавании.

Очень сложно здесь говорить: опять тонко, опять иностранец, какая-то интрига. Может быть для триллера это хорошо. Я могу сказать тривиальные слова «поживем-увидим», как это было всегда перед приходом иностранцев.

Давайте посчитаем, сколько у нас было иностранцев. Эффект Массимо Карреры выстреливает раз в сколько лет? Хотелось бы это знать», – сказал пианист и болельщик «Спартака» Денис Мацуев.

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13 комментариев
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в свободном плавании потому что не тонет
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Может потому что с ними легче вести диалог и ЧСВ поменьше?
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Ну тренируют Федотов Семак Мусаев Галактионов наши топы ведь, чё все пристали то, и так всего лишь Личка и Станкович у нас из иностранцев в топаз, куда уж меньше. Ну и были ж Черчесов Карпин Аленичев и остальные в Спартаке
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Какой же омерзительный тип , этот Мацуев?!
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"Тренер такого класса" -- это про усатого? :)))
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Потому что - Динамо (18 очков в ЛЕ), Ахмате (самое высокое место в истории), Польше, Венгрии (чемпионства), сб.России (выиграл Испанию) и Спартаке (поднял команду с середины на 2 место) ничто, по сравнению с 1:5 от цска и 0:4 от Дании.
По мнению здешних экспертов и победитель Кубка Уефа и обладатель 10+ трофеев Газзаев физрук.
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Возможно, потому что не всем нравится высокомерие, надменность, а ещё есть те, кто помнит от Киева два раза по 1:4
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Хотя потому, что Черчесов до сих пор не понимает почему Джикия не играл весь сезон
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Удивительно - пианист Мацуев даёт советы администраторам футбола. Может быть те в свою очередь дадут Денису совет, как по клавишам попадать?
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