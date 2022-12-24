Педри: «Месси – лучший в истории. Он заслужил победу на ЧМ»

считает лучшим футболистом в истории.

«Для меня он лучший игрок в истории. О нем мало что можно сказать, потому что все уже сказано.

Я всегда говорил, что если у Испании не получится взять чемпионат мира, пусть это сделают Аргентина и Месси.

Лео заслужил. Кроме того, он футболист, с которым я играл», – сказал полузащитник «Барселоны» в интервью Catalunya Radio.