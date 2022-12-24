Педри: «Месси – лучший в истории. Он заслужил победу на ЧМ»
Педри считает Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.
«Для меня он лучший игрок в истории. О нем мало что можно сказать, потому что все уже сказано.
Я всегда говорил, что если у Испании не получится взять чемпионат мира, пусть это сделают Аргентина и Месси.
Лео заслужил. Кроме того, он футболист, с которым я играл», – сказал полузащитник «Барселоны» в интервью Catalunya Radio.
Всем понятно что у тебя горит
Ведь в твоей синеве нет величайших игроков вот ты и бесишься
Хотя Дидье Дрогба реально классный игрок был,но это единственное светлое пятно твоей синюшности
Плохо тебе,да?! естественно
Твоя же Обижалду далеко в опе🤣
Никто не называет Майкла Джордана лучшим в истории...всем и так все ясно.
Точно так-же и Диего Марадона не требует озвучивания всем понятной истины.
Уже сделали такой видос)
🇦🇷 Лео Месси в составе национальной сборной:
🏅2005 — Чемпионат Мира U20
🥈2007 — Кубок Америки
🏅2008 — Олимпийски Игры
🥈2014 — Чемпионат Мира
🥈2015 — Кубок Америки
🥈2016 — Кубок Америки
🥉2019 — Кубок Америки
🏅2021 — Кубок Америки
🏅2022 — Финалиссима
🏅2022 — Чемпионат Мира
обычно люди с погонялом Педри топят за своих
🏅2005 — Чемпионат Мира U20.
🥈2007 — Кубок Америки.
🏅2008 — Олимпийски Игры.
🥈2014 — Чемпионат Мира.
🥈2015 — Кубок Америки.
🥈2016 — Кубок Америки.
🥉2019 — Кубок Америки.
🏅2021 — Кубок Америки.
🏅2022 — Финалиссима.
🏅2022 — Чемпионат. Мира.