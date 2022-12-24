Педри: «Месси – лучший в истории. Он заслужил победу на ЧМ»

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Сборная Испании по футболу Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Педри Футбол

Педри считает Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.

«Для меня он лучший игрок в истории. О нем мало что можно сказать, потому что все уже сказано.

Я всегда говорил, что если у Испании не получится взять чемпионат мира, пусть это сделают Аргентина и Месси.

Лео заслужил. Кроме того, он футболист, с которым я играл», – сказал полузащитник «Барселоны» в интервью Catalunya Radio.

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40 комментариев

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predMBAPPE
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Ответ Игорь Климов
А тебе какая разница? Учи лучше уроки.
Так он лучше и даже по количеству и реализованным пенальти🤣
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Direct free kick
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Педри заслужил поиграть в Лиге Европы, остальное вторично
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Мишка Ляшенко
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Ответ Игорь Климов
А тебе какая разница? Учи лучше уроки.
Легко говорить, когда на продлёнке делаешь домашку…
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DolJun
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Ответ Barcelona Forever
Конечно ты спецоп написал Месси с маленькой буквы. Всем понятно что у тебя горит Ведь в твоей синеве нет величайших игроков вот ты и бесишься Хотя Дидье Дрогба реально классный игрок был,но это единственное светлое пятно твоей синюшности
ты еще празднуешь?)
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Barcelona Forever
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Ответ DolJun
месси: педри - табуретка, и заслужил быть задвинутым под стол)
Конечно ты спецоп написал Месси с маленькой буквы.
Всем понятно что у тебя горит
Ведь в твоей синеве нет величайших игроков вот ты и бесишься
Хотя Дидье Дрогба реально классный игрок был,но это единственное светлое пятно твоей синюшности
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Haci Ceferli
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Ответ Пирс Морган
https://www.youtube.com/shorts/YrrW843Ralg Уже сделали такой видос)
😂топят гада
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Vinnipukh Vinni
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Ответ Эдвард Сапов
ЗАСЛУЖЫЫЫЫЛ А Иньеста, Снейдер, Рибери не заслужили ЗМ? Ибрагимович с Роналдо ЛЧ? И так далее Почему меся привелигированный?
Так как Месси был лучшим, то не заслужили, потому что заслужил Месси. И Ибрагимович ЛЧ даже близко не заслужил.
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Джавез Тилл
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Месси: "Педри - лучший ватокатчик в истории. Он заслужил вылет от Марокко на ЧМ"
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Vinnipukh Vinni
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Ответ T622222
Когда же этот бред закончится
Теперь уже, к счастью, никогда. Дело сделано.
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Haci Ceferli
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Ответ ezhik38
Когда лучший в истории об этом не нужно постоянно повторять всем подряд на каждом углу...)) Никто не называет Майкла Джордана лучшим в истории...всем и так все ясно. Точно так-же и Диего Марадона не требует озвучивания всем понятной истины.
Было бы странно если бы Марадона требовал озвучивания учитывая то что он умер
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Barcelona Forever
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Ответ Vovker
Да возведите уже его в ранг святых и назначьте президентом мира. Заставьте каждого кланяться и обращаться "ваше величество". А то недостаточно его хвалят, надо больше
Ооооо,персофаночка Волосамизабивалду вылез
Плохо тебе,да?! естественно
Твоя же Обижалду далеко в опе🤣
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ezhik38
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Когда лучший в истории об этом не нужно постоянно повторять всем подряд на каждом углу...))
Никто не называет Майкла Джордана лучшим в истории...всем и так все ясно.
Точно так-же и Диего Марадона не требует озвучивания всем понятной истины.
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Пирс Морган
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Ответ Haci Ceferli
Так португальца до дурки или до петли доведут. Амтанавитесь!
https://www.youtube.com/shorts/YrrW843Ralg
Уже сделали такой видос)
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DolJun
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месси: педри - табуретка, и заслужил быть задвинутым под стол)
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Haci Ceferli
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То кричали что ЧМ ему никогда не взять, поэтому он не лучший. Теперь взял, но все равно хейтеры нашли к чему придраться. Клубничная фабрика сходит с ума
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Barcelona Forever
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Ответ Эдвард Сапов
ЗАСЛУЖЫЫЫЫЛ А Иньеста, Снейдер, Рибери не заслужили ЗМ? Ибрагимович с Роналдо ЛЧ? И так далее Почему меся привелигированный?
Иди проспись,ааааа🤦
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Терминатор///Айлбибекович
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При чем Лео реально выиграл этот Чемпионат чуть ли не в одиночку...Я конечно утрирую.Свою огромную роль сыграл и Эмил. Мартинес и другие футболисты.Но Месси реально затащил этот Мундиаль.Он был лидером команды не только на поле(голы ,ассисты,ключевые передачи и т.д.)Но и за пределами поля.Настоящий ЛИДЕР,,,КАПИТАНИЩЕ!!!!!!Что бы не говорили хейтеры,адекватные люди понимают ,что этот Мундиаль был Мундиалем Месси.Сборная Аргентины(если убрать Лео Месси).По составу команда чуть выше среднего.Ни один не является ключевым игроком топ команды.Именно Лео из этой сборной сделал сильнейшую команду на турнире.Все игры Аргентина играла сильнее соперника.Как то вот так...
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Игорь Климов
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Ответ Вячеслав Новиков
Статистику посмотри и его игру тоже, это очевидно что он лучший
Я знаю, что Лео Месси - это величайший футболист:
🇦🇷 Лео Месси в составе национальной сборной:
🏅2005 — Чемпионат Мира U20
🥈2007 — Кубок Америки
🏅2008 — Олимпийски Игры
🥈2014 — Чемпионат Мира
🥈2015 — Кубок Америки
🥈2016 — Кубок Америки
🥉2019 — Кубок Америки
🏅2021 — Кубок Америки
🏅2022 — Финалиссима
🏅2022 — Чемпионат Мира
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Bob Ganiev
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Ответ Дмитрий Яруллин
А ты, братишка, провалил ЧМ , ну да ладно , все впереди
20 лет чуваку
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xomamb
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не знаю что и сказать
обычно люди с погонялом Педри топят за своих
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Дмитрий Грачев
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Педро,бес тебе в ребро! Лучшие в истории -Пеле и Марадона.А этот рыжебородый .. Барбаросса близко не стоит рядом,он не дотягивает до Батистуты,Клозе.Дель Пьеро.Его сегоднешений триумф результат закулисья ФИФА, гения Скалони и таланта Мартинса-наследника Гойкочея
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Haci Ceferli
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Ответ Колбаскер тут
А по каким параметрам он лучший? По количеству пенальти на одном ЧМ?
Даже по количеству пенальти он лучше Кринжа 😂
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Игорь Климов
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Ответ Барсик Юрана
Что значит заслужил? Вот выиграет ЧМ тогда значит заслужил. А стоп...
🇦🇷 Лео Месси в составе национальной сборной:
🏅2005 — Чемпионат Мира U20.
🥈2007 — Кубок Америки.
🏅2008 — Олимпийски Игры.
🥈2014 — Чемпионат Мира.
🥈2015 — Кубок Америки.
🥈2016 — Кубок Америки.
🥉2019 — Кубок Америки.
🏅2021 — Кубок Америки.
🏅2022 — Финалиссима.
🏅2022 — Чемпионат. Мира.
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Харен Брогг
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Не знаю почему у многих юзеров вызывает такое удивление тот факт, что буквально каждая футбольная личность в мире хочет высказаться про лучшего игрока в истории, это же логично, что сейчас он максимально хайповый после победы на ЧМ. Я представляю, что было бы с Марадоной или Пеле если бы в их время были также столь развиты интернет и масс медиа
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Haci Ceferli
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Так португальца до дурки или до петли доведут. Амтанавитесь!
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