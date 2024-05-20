Виртц признан лучшим игроком сезона Бундеслиги. У 21-летнего хавбека «Байера» 11+11 в 32 матчах

Флориан Виртц признан лучшим игроком сезона Бундеслиги.

Полузащитник «Байера» получил приз лучшему футболисту чемпионата Германии, победив в голосовании болельщиков. Он также попал в символическую сборную турнира.

21-летний немец провел 32 матча в рамках лиги, отличившись 11 голами и 11 ассистами. По ходу сезона он трижды признавался лучшим игроком месяца – в октябре, декабре и феврале.

Подробную статистику Виртца можно найти здесь.

Фото: https://x.com/bayer04fussball/