Виртц признан лучшим игроком сезона Бундеслиги. У 21-летнего хавбека «Байера» 11+11 в 32 матчах
Флориан Виртц признан лучшим игроком сезона Бундеслиги.
Полузащитник «Байера» получил приз лучшему футболисту чемпионата Германии, победив в голосовании болельщиков. Он также попал в символическую сборную турнира.
21-летний немец провел 32 матча в рамках лиги, отличившись 11 голами и 11 ассистами. По ходу сезона он трижды признавался лучшим игроком месяца – в октябре, декабре и феврале.
Подробную статистику Виртца можно найти здесь.
Очень уж талантливый и симпатичный паренек