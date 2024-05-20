Виртц признан лучшим игроком сезона Бундеслиги. У 21-летнего хавбека «Байера» 11+11 в 32 матчах

Теги Байер бундеслига Германия Флориан Виртц Футбол

Флориан Виртц признан лучшим игроком сезона Бундеслиги.

Полузащитник «Байера» получил приз лучшему футболисту чемпионата Германии, победив в голосовании болельщиков. Он также попал в символическую сборную турнира.

21-летний немец провел 32 матча в рамках лиги, отличившись 11 голами и 11 ассистами. По ходу сезона он трижды признавался лучшим игроком месяца – в октябре, декабре и феврале.

Подробную статистику Виртца можно найти здесь

Фото: https://x.com/bayer04fussball/

16 комментариев
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Виртц большой талант, надеюсь с большим будущем. Заслужил награду без вопросов, стержневой футболист этого Байера.
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Теперь вопрос в том как Байеру удержать молодого таланта.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Теперь вопрос в том как Байеру удержать молодого таланта.
Никак. В 2025 уйдёт в Реал, Баварию или АПЛ.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Теперь вопрос в том как Байеру удержать молодого таланта.
Никто его держать не будет. Предложат хорошую сумму - продадут, как было с Хаверцом.
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Огромный талант
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Если в следующем сезоне у Виртца с Байером получится пошуметь в ЛЧ, то все шансы на золотой мяч есть. С другой стороны, если возьмет требл и Евро с Германией и будет в сборной на ведущих ролях, то чем черт не шутит, может и в этом)
Очень уж талантливый и симпатичный паренек
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Виртц - просто шикарен,настоящий бриллиант)
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Виртц хорош, уже несколько сезонов выглядит неплохо, но в этом прям зажег
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Будущее сборной Германии.
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Даже если он выиграет требл его прокатят на ЗМ и вручат какому-нибудь Африканцу из реала:))
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Ответ madaev
Огромный талант
Если он лучший игрок своей лиги и принес чемпионство клубу, талант ли он? Скорее, уже звезда)
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Ответ Верховный Лорд
Если он лучший игрок своей лиги и принес чемпионство клубу, талант ли он? Скорее, уже звезда)
Ну, талант потому что еще молод
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Теперь вопрос в том как Байеру удержать молодого таланта.
так президент Байера сказал, что есть договоренность с семьёй Виртца об уходе в 2025
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Ответ Carasa
Мелстрой и казино рекламировать успевает, и Бундеслигу выигрывать, респект
Не пиарь своих наркоманов
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