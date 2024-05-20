Морган о «Ман Сити»: «Вы не можете претендовать на звание величайшей команды в истории АПЛ, если ни разу не провели сезон без поражений»

Пирс Морган не считает нынешний «Манчестер Сити» величайшей командой в истории АПЛ.

Команда Пепа Гвардиолы установила рекорд, выиграв чемпионат Англии 4 раза подряд.

« » – отличная команда, но вы не можете претендовать на звание величайшей команды в истории Премьер-лиги, если ни разу не провели целый сезон без поражений.

«Непобедимый» «Арсенал» остается величайшей командой в истории Премьер-лиги», – написал телеведущий и болельщик «канониров».

Напомним, в сзоне-2003/04 «Арсенал» стал победителем , не потерпев ни одного поражения и набрав 90 очков.

Пирс Морган: «Интересно, сколько титулов получит «Арсенал», если 115 обвинений «Ман Сити» будут рассмотрены?»