Морган о «Ман Сити»: «Вы не можете претендовать на звание величайшей команды в истории АПЛ, если ни разу не провели сезон без поражений»
Пирс Морган не считает нынешний «Манчестер Сити» величайшей командой в истории АПЛ.
Команда Пепа Гвардиолы установила рекорд, выиграв чемпионат Англии 4 раза подряд.
«Манчестер Сити» – отличная команда, но вы не можете претендовать на звание величайшей команды в истории Премьер-лиги, если ни разу не провели целый сезон без поражений.
«Непобедимый» «Арсенал» остается величайшей командой в истории Премьер-лиги», – написал телеведущий и болельщик «канониров».
Напомним, в сзоне-2003/04 «Арсенал» стал победителем АПЛ, не потерпев ни одного поражения и набрав 90 очков.
Пирс Морган: «Интересно, сколько титулов получит «Арсенал», если 115 обвинений «Ман Сити» будут рассмотрены?»
-Вы не можете претендовать на звание величайшей команды, если ни разу не выиграли ЛЧ
-Вы не можете претендовать на звание величайшей команды, если ни разу не сделали требл
-Вы не можете претендовать на звание величайшей команды, если ни разу не провели сезон без поражений
=========Вы находитесь здесь=========
-Вы не можете претендовать на звание величайшей команды, если не пропустили ни одного гола за сезон
-Вы не можете претендовать на звание величайшей команды, если перед каждым голом вы не начеканили мяч 100 раз
-Вы не можете претендовать на звание величайшей команды, если в вашей команде нет Криштиану Роналду
Объективно этот Сити - лучшая команда в истории Англии.
4 титула подряд, 6 кубков за 7 лет, победа в ЛЧ, рекордные 100 очков в АПЛ. И всё это в условиях жёсткой конкуренции с праймовым Ливерпулем Клоппа, который в эти же годы трижды пробивал планку в 90 очков, а затем с мощнейшим за последние много лет Арсеналом, которым руководит последователь Пепа.
И я это говорю как болельщик Ливерпуля, как бы горько ни было бы, но надо признать, что этот Сити великий.
Тот «непобедимый» Арсенал превзошли и Челси, и Ливерпуль и Сити в свои чемпионские сезоны по очкам.
Хотя это канониры, у них и бегунок Сака лучший вингер в мире, своя атмосфера.
Думаю в следующем сезоне победу и вовсе оформят намного раньше.