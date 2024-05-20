Морган о «Ман Сити»: «Вы не можете претендовать на звание величайшей команды в истории АПЛ, если ни разу не провели сезон без поражений»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пирс Морган Футбол

Пирс Морган не считает нынешний «Манчестер Сити» величайшей командой в истории АПЛ.

Команда Пепа Гвардиолы установила рекорд, выиграв чемпионат Англии 4 раза подряд. 

«Манчестер Сити» – отличная команда, но вы не можете претендовать на звание величайшей команды в истории Премьер-лиги, если ни разу не провели целый сезон без поражений.

«Непобедимый» «Арсенал» остается величайшей командой в истории Премьер-лиги», – написал телеведущий и болельщик «канониров». 

Напомним, в сзоне-2003/04 «Арсенал» стал победителем АПЛ, не потерпев ни одного поражения и набрав 90 очков. 

Пирс Морган: «Интересно, сколько титулов получит «Арсенал», если 115 обвинений «Ман Сити» будут рассмотрены?»

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108 комментариев
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Как может Арсенал претендовать на звание величайшей британской команды, если даже у Ноттингем Форрест больше титулов ЛЧ, а АПЛ они за последние 20 лет выигрывали меньше раз, чем Лестер?
+149
-13
+136
Этому Моргану такое ощущение, что лет 14 от силы, ну не может взрослый человек быть таким
+93
-10
+83
Ответ fraqtop
Этому Моргану такое ощущение, что лет 14 от силы, ну не может взрослый человек быть таким
Да просто набрасывает и все) цитируемость повышает.
+43
-2
+41
Морган: "Байер"- величайшая команда в истории АПЛ, а "Манчестер сити" нет
+30
-5
+25
Ответ fraqtop
Этому Моргану такое ощущение, что лет 14 от силы, ну не может взрослый человек быть таким
14 лет тем, кто такие речи принимает всерьёз
+19
-2
+17
-Вы не можете претендовать на звание величайшей команды, если ни разу не выиграли АПЛ
-Вы не можете претендовать на звание величайшей команды, если ни разу не выиграли ЛЧ
-Вы не можете претендовать на звание величайшей команды, если ни разу не сделали требл
-Вы не можете претендовать на звание величайшей команды, если ни разу не провели сезон без поражений

=========Вы находитесь здесь=========

-Вы не можете претендовать на звание величайшей команды, если не пропустили ни одного гола за сезон
-Вы не можете претендовать на звание величайшей команды, если перед каждым голом вы не начеканили мяч 100 раз
-Вы не можете претендовать на звание величайшей команды, если в вашей команде нет Криштиану Роналду
+22
-5
+17
Ответ darkzzz
Комментарий скрыт
То есть Лестер лучшая команда в истории английских чемпионатов получается? Ведь победа добыта на невероятном «стиле», не так ли?!
+17
-3
+14
Ответ Barry
Но в 2004 этот великий Арсенал отлетел в четвертьфинале ЛЧ от Челси. Возможно, это был самый реальный шанс Венгера выиграть ЛЧ, если бы они прошли Челси, то впереди остались бы Монако и Порту.
Все же самый реальный шанс взять ЛЧ они упустили в 2006 году, проиграв в финале ЛЧ в достаточно упорном и близком матче. Анри мог спокойно делать 2-0 в той игре
+12
-1
+11
Морган - просто собирательный образ всех хейтеров спортса. Всю "аргументацию" собрал за сутки. Вчера видел вполне адекватные каменты от фанов Арсенала, из серии "сами виноваты, нехрен было аномально сливать АВ". А у этого все пылает и пылает
+11
-1
+10
Но в 2004 этот великий Арсенал отлетел в четвертьфинале ЛЧ от Челси. Возможно, это был самый реальный шанс Венгера выиграть ЛЧ, если бы они прошли Челси, то впереди остались бы Монако и Порту.
+11
-2
+9
Ну и бред. Морган в своём репертуаре.
Объективно этот Сити - лучшая команда в истории Англии.
4 титула подряд, 6 кубков за 7 лет, победа в ЛЧ, рекордные 100 очков в АПЛ. И всё это в условиях жёсткой конкуренции с праймовым Ливерпулем Клоппа, который в эти же годы трижды пробивал планку в 90 очков, а затем с мощнейшим за последние много лет Арсеналом, которым руководит последователь Пепа.
И я это говорю как болельщик Ливерпуля, как бы горько ни было бы, но надо признать, что этот Сити великий.
+11
-2
+9
Ответ Matterhorn Zermatt
Как может Арсенал претендовать на звание величайшей британской команды, если даже у Ноттингем Форрест больше титулов ЛЧ, а АПЛ они за последние 20 лет выигрывали меньше раз, чем Лестер?
У Виллы тоже есть чашка ЛЧ, прошу не забывать.
+9
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+8
Ловитенаркомана
+10
-4
+6
По такой логике, если команда едва останется в АПЛ и наберет 38 ничьих, то сможет тягаться с канонирами? Жестко
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-1
+6
Завтра скажет, что для того, чтобы быть величайшей командой, надо чтобы все голы были забитыми левыми ногами в четные минуты
+8
-2
+6
бредятина. даже два титула подряд лучше одного сезона без поражений. А у Сити 6 титулов за 7 сезонов, плюс финал ЛЧ и требл. Они однозначно величайшая команда в истории АПЛ, говорю как фанат МЮ
+13
-8
+5
Он чокнутый?) Это АПЛ и такое было только у Арсенала вроде, но сейчас конкуренция выше в разы, чем 20 лет назад
+6
-1
+5
Побеждает тот, у кого больше очков, а не тот, у кого меньше поражений.
Тот «непобедимый» Арсенал превзошли и Челси, и Ливерпуль и Сити в свои чемпионские сезоны по очкам.

Хотя это канониры, у них и бегунок Сака лучший вингер в мире, своя атмосфера.
+7
-3
+4
Они полгода играли без КдБ и с явно сдавшим Холандом. Играли без ярковыраженного восьмерки. Нунеш и Ковачич больше банку полировали. Но все равно выиграли АПЛ.
Думаю в следующем сезоне победу и вовсе оформят намного раньше.
+6
-3
+3
фанаты арсенала еще более потешные чем сама команда))
+6
-3
+3
Ответ Vanila Panda
То, что говорит Морган, это конечно полный бред. Но факт есть факт, куча команд апл это клубы с историей, клубы с традициями, даже если сейчас показывают плохую игру. Мансити запомнят как игрушку мешок шейха, который влил миллиард нефте денег
этот мешок без Пепа такой доминации не показывал. Так что те для кого футбол интереснее околофутбольного троллинга будут помнить эту команду как династию выстроенную Гвардиолой.
+3
-1
+2
Потешный в своём стиле.
+4
-2
+2
Ответ Matterhorn Zermatt
Как может Арсенал претендовать на звание величайшей британской команды, если даже у Ноттингем Форрест больше титулов ЛЧ, а АПЛ они за последние 20 лет выигрывали меньше раз, чем Лестер?
дак у форреста больше лч чем и у сити, лол
+3
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+2
Вы не можете претендовать на звание величайшего тренера в истории АПЛ, если не брали интервью у Роналду.
+4
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+2
Похоже Моргана до сих пор плющит от победы МанСити :)
+4
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Ответ Иван Шуткин
Он чокнутый?) Это АПЛ и такое было только у Арсенала вроде, но сейчас конкуренция выше в разы, чем 20 лет назад
ага, выше конкуренция, гранды МЮ/Челси давят... что аж Вилла в ЛЧ выходит...
+3
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+2
Притворяется или глупый?
+3
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Кого то он мне напоминает. Он случайно не фанат Роналду?
+3
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В истории были случаи что команда провела сезон без поражений но не стала чемпионом) это в Италии было и в других европейских странах, не один случай , это что они величайшие команды, так как без поражений, но чемпионы которые их уделали в чемпионате, этих не победимых по итогам чемпионата , они кто?
+2
-1
+1
перестаньте ему наливать
+2
-1
+1
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