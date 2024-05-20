Глушаков уйдет из «Урарту»: «Дальше время покажет – готов любую дырку на поле закрыть, еще хочу поиграть, здоровье есть. Вы же видели сборы с «Ростовом», есть показатели»
Денис Глушаков объявил об уходе из «Урарту».
«Закончится сезон, поеду собирать вещи, попрощаюсь со всеми. Ухожу из «Урарту». У нас была договоренность до конца сезона. А что дальше? Время покажет.
Зачем загадывать, когда я не знаю, что завтра будет. Еще хочу поиграть. Почему нет? Здоровье есть. Вы же видели сборы с «Ростовом». Есть показатели.
Если не смогу дальше играть, то забью гвоздь в раздевалке, повешу бутсы и скажу всем до свидания. Но сейчас я готов любую дырку на поле закрыть», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что полузащитник выведен из состава «Урарту» на матч чемпионата Армении с «Шираком» из-за того, что приставал к жене другого футболиста.
Сам Глушаков опроверг слухи об исключении из состава команды по причине конфликта с партнером из-за женщины и сослался на травму. Клуб подтвердил травму игрока.
37-летний хавбек выступает за «Урарту» с февраля 2024 года.
Это он про жену одноклубника???