Глушаков уйдет из «Урарту»: «Дальше время покажет – готов любую дырку на поле закрыть, еще хочу поиграть, здоровье есть. Вы же видели сборы с «Ростовом», есть показатели»

Денис Глушаков объявил об уходе из «Урарту».

«Закончится сезон, поеду собирать вещи, попрощаюсь со всеми. Ухожу из « ». У нас была договоренность до конца сезона. А что дальше? Время покажет.

Зачем загадывать, когда я не знаю, что завтра будет. Еще хочу поиграть. Почему нет? Здоровье есть. Вы же видели сборы с « ». Есть показатели.

Если не смогу дальше играть, то забью гвоздь в раздевалке, повешу бутсы и скажу всем до свидания. Но сейчас я готов любую дырку на поле закрыть», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что полузащитник выведен из состава «Урарту» на матч чемпионата Армении с «Шираком» из-за того, что приставал к жене другого футболиста.

Сам Глушаков опроверг слухи об исключении из состава команды по причине конфликта с партнером из-за женщины и сослался на травму. Клуб подтвердил травму игрока.

37-летний хавбек выступает за «Урарту» с февраля 2024 года.