Глушаков уйдет из «Урарту»: «Дальше время покажет – готов любую дырку на поле закрыть, еще хочу поиграть, здоровье есть. Вы же видели сборы с «Ростовом», есть показатели»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия трансферы высшая лига Армения Урарту Денис Глушаков Спорт-Экспресс Футбол

Денис Глушаков объявил об уходе из «Урарту».

«Закончится сезон, поеду собирать вещи, попрощаюсь со всеми. Ухожу из «Урарту». У нас была договоренность до конца сезона. А что дальше? Время покажет.

Зачем загадывать, когда я не знаю, что завтра будет. Еще хочу поиграть. Почему нет? Здоровье есть. Вы же видели сборы с «Ростовом». Есть показатели.

Если не смогу дальше играть, то забью гвоздь в раздевалке, повешу бутсы и скажу всем до свидания. Но сейчас я готов любую дырку на поле закрыть», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что полузащитник выведен из состава «Урарту» на матч чемпионата Армении с «Шираком» из-за того, что приставал к жене другого футболиста.

Сам Глушаков опроверг слухи об исключении из состава команды по причине конфликта с партнером из-за женщины и сослался на травму. Клуб подтвердил травму игрока.

37-летний хавбек выступает за «Урарту» с февраля 2024 года.

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38 комментариев
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Глушаков всегда рядом с дырками
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НГоло Канте на поле закрывал целые континенты, а Глушаков собирается дырки...
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Время уже всем давно все показало, резиновое изделие нигде особо долго не задерживается
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Глушаков готов на любую дырку
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Любая дырка Глушакова, где она?
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Ответ Mihail0910
Время уже всем давно все показало, резиновое изделие нигде особо долго не задерживается
справедливости ради в Химках он вполне себе нормально отрубил. другое дело, что Глушак уже очень старый для футболиста
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В любую дырку это он про жену партнера по команде???
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0
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Спец по дыркам.
+3
-1
+2
И тут не дали себя показать Дениске, долбанные заговорщики..
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Ответ Максим Новиков
Глушаков всегда рядом с дырками
Прям друшлак.🤭🤭🤭🤭
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+1
Ответ football.in.kg
НГоло Канте на поле закрывал целые континенты, а Глушаков собирается дырки...
Стирается до дыр.
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Не дырка, а подруга детства.
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и не только на поле
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Астрономы объявили неделю шуток про дырки)
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Ответ kutavlik
Комментарий удален модератором
Он не котяра, он киска.
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В другом случае сказали бы,,, отверстие", а дырка в попе, но явно и не на футбольном поле. Скажи, блин, позицию закрыть , возможно, кроме вратарской
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Роман щелочку нашел, Денис готов любую дырку на поле закрыть
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в рпл факелу бы не помешал, в фнл он наверное играть не захочет
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Глушаков готов закрывать любые дырки, которые заезжают к нему в баню.
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Уретру не закрыл, а другие дыры значит закроешь
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Прочитал как Глушаков уйдет из Урины...
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Астрономы объявили неделю шуток про дырки)
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Астрономы объявили неделю шуток про дырки)
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Забью гвоздь говорит..да он болт уже давным давно на всё забил, на футбол в первую очередь😂
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Будем ждать встречу бывших капитанов Спартака в заштатном клубе.
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надо ему в женский футбол переходить
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кто бы, что ни говорил, а здоровья у него ещё вагон. с Ростовом, хороший сбор провёл.
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Забить гвоздь в дырку в раздевалке...он о женской бане?
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"Готов любую дырку закрыть"
Это он про жену одноклубника???
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пора самогонный заводик открывать)
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