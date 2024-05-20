Ловчев о «Спартаке»: «Доверять только иностранцам – это аморально. Амарал даже не рассматривал русских на пост тренера, хотя Карпин работает хорошо, Черчесов сказку сделал для нас»

Теги Спартак Станислав Черчесов премьер-лига Россия Валерий Карпин Евгений Ловчев Георгий Джикия Матч ТВ Томаш Амарал Футбол

Евгений Ловчев раскритиковал кадровую политику «Спартака».

«Для меня непонятны некоторые вещи. Есть главные руководители «Спартака». И вот они берут на должность спортивного директора этого Амарала. Брать только иностранцев, доверять только им – это аморально.

И он русских даже не рассматривал на пост тренера. Я просто возмущен, что это руководство «Спартака» позволяет этому Амаралу плохо говорить о некоторых российских специалистах.

Есть два русских тренера. Карпин работает хорошо с очень средней командой. Черчесов выигрывал с «Легией» и «Ференцварошем». Сказку сделал для нас со сборной.

И позволили расправиться с Джикией. По‑другому я это не вижу. Это капитан команды! При Старостине уважение было бы уважение к этому человеку. Да, расстались бы, возможно, но по‑другому», – сказал бывший футболист красно-белых. 

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37 комментариев
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Ответ Dima Kakdima
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Амарал аморально поступил. Тут все логично
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Как же надоели эти визгливые ветераны Динамо.
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Были уже оба в Спартаке, хватило.
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«Пить и не закусывать - это аморально» (с) Ловчев
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Взяли бы Карпина- все бы было капитально, с Черчесовым- честно, с Титовым- титанически, с Тихоновым - тихо, а с Мостовым- монструозно
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Аморально - это руководить обществом Спартак и пытаться продать Спартаку его же эмблему, которую алкаш романцев отдал бандитам просто так, не оговорив условий

Аморально становиться в 2004 году непонятно за что заслуженным мастером спорта России

Аморально защищать жжикию, карпина и Черчесова по приказу бандитов, на которых этот позорник работает

Аморально учить жизни спартаковских воспитанников, если ты с романцевым были пришлыми, как жжикия, и это вы с ним обгадились в обороне и были главными виновниками вылета Спартака в пердив во времена СССР. Жжикия со товарищи этого не смогли сделать, как не пытались
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Ответ rarog
Взяли бы Карпина- все бы было капитально, с Черчесовым- честно, с Титовым- титанически, с Тихоновым - тихо, а с Мостовым- монструозно
Слушай, а это ты тексты Петросяну пишешь?
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Вы возмутили деда
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У меня такое ощущение, что ветераны Спартака сильно не хотят, чтобы команда играла хорошо.
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Эстонский авантюрист и физрук-шашлычник, только они из российских тренеров существуют для зомбированных и примитивно мыслящих ловчевых..
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Ответ NIK7478
Станкович провалится, заработает денег и уедет (вместе с Амаралом). Известный в прошлом футболист, а как тренер - в статусе на уровне того же Абаскаля, примерно. Предыдущие его результаты не убеждают. Такое впечатление, что при отборе кандидатов исходили из главной установки - лишь бы не российский тренер! )
Любой другой тренер Россиянин,провалится, заработает денег и уйдет.В чем разница?
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Ответ Ryuske
Где родился Кононов?
А, глянул, гражданство всё же есть
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9 место - это хорошая тренерская работа?
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Ну если доверять мнению мусорков ловчевых и кавазашвилей всяких,далеко точно не уедем
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Ловчев неизлечим
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Какие достижения у Валеры за более чем 15 лет тренерской карьеры?
Наивысшее - серебро со Спартаком
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Надо создать ФК "Деменция" и отправить туда всех Ловчевых, Мостовых, Орловых руководителями.
Пусть дедули поиграются в песочницу.
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У, человека видно смутные представления о морали, когда он конфликтовал с бесковым, что тогда было?
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Мостового назначайте и сказка у вас в кармане
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Ну так чего имеено в Спаратк их свтают,в России что ли мало клубов?))Спартак не обязан никого брать.
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Первый в мировой истории сказочник-полевой командир. Ищите автора в новом собрании Русских народных сказок.
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А виновник Амарал,
Интриган и аморал.
Это он, коровья морда,
Спартака честь замарал.
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Видимо,Ловчев забыл,как сам расставался со "Спартаком" и переходил в "Динамо".
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Ну так Амарал и должен поступать аморально. Фамилия обязывает.
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Не аморально. Но вроде со времён Аленичева команду не тренировали россияне (Кононов белорус)
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