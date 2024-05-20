Ловчев о «Спартаке»: «Доверять только иностранцам – это аморально. Амарал даже не рассматривал русских на пост тренера, хотя Карпин работает хорошо, Черчесов сказку сделал для нас»
Евгений Ловчев раскритиковал кадровую политику «Спартака».
«Для меня непонятны некоторые вещи. Есть главные руководители «Спартака». И вот они берут на должность спортивного директора этого Амарала. Брать только иностранцев, доверять только им – это аморально.
И он русских даже не рассматривал на пост тренера. Я просто возмущен, что это руководство «Спартака» позволяет этому Амаралу плохо говорить о некоторых российских специалистах.
Есть два русских тренера. Карпин работает хорошо с очень средней командой. Черчесов выигрывал с «Легией» и «Ференцварошем». Сказку сделал для нас со сборной.
И позволили расправиться с Джикией. По‑другому я это не вижу. Это капитан команды! При Старостине уважение было бы уважение к этому человеку. Да, расстались бы, возможно, но по‑другому», – сказал бывший футболист красно-белых.
Аморально становиться в 2004 году непонятно за что заслуженным мастером спорта России
Аморально защищать жжикию, карпина и Черчесова по приказу бандитов, на которых этот позорник работает
Аморально учить жизни спартаковских воспитанников, если ты с романцевым были пришлыми, как жжикия, и это вы с ним обгадились в обороне и были главными виновниками вылета Спартака в пердив во времена СССР. Жжикия со товарищи этого не смогли сделать, как не пытались
Наивысшее - серебро со Спартаком
Пусть дедули поиграются в песочницу.
Интриган и аморал.
Это он, коровья морда,
Спартака честь замарал.