Евгений Ловчев раскритиковал кадровую политику «Спартака».

«Для меня непонятны некоторые вещи. Есть главные руководители « ». И вот они берут на должность спортивного директора этого . Брать только иностранцев, доверять только им – это аморально.

И он русских даже не рассматривал на пост тренера. Я просто возмущен, что это руководство «Спартака» позволяет этому Амаралу плохо говорить о некоторых российских специалистах.

Есть два русских тренера. Карпин работает хорошо с очень средней командой. Черчесов выигрывал с «Легией» и «Ференцварошем». Сказку сделал для нас со сборной.

И позволили расправиться с Джикией. По‑другому я это не вижу. Это капитан команды! При Старостине уважение было бы уважение к этому человеку. Да, расстались бы, возможно, но по‑другому», – сказал бывший футболист красно-белых.