«МЮ» оценивает Санчо в 50 млн фунтов. Игрок хочет остаться в «Боруссии»
«Манчестер Юнайтед» не снизил трансферную стоимость Джейдона Санчо.
Как сообщает журналист Бен Джейкобс, за полноценный трансфер вингера манкунианцы хотят получить 50 миллионов фунтов – такую же сумму они требовали от «Аль-Иттифака» прошлым летом.
Санчо, выступающий за «Боруссию» на правах аренды, хочет остаться в Дортмунде.
«Юнайтед» отпустил игрока в немецкий клуб за 3,5 миллиона евро, прописав в соглашении бонусы в размере 4 млн евро. Эта сумма будет выплачена лишь частично – некоторые условия не были выполнены.
Напомним, прошлым летом у Джейдона случился конфликт с Эриком тен Хагом. После этого вингера отстранили, он несколько месяцев не тренировался с основной командой «Юнайтед».
Спиннер стоит 28 миллионов евро, немногим дороже Санчо (25). Оба футболиста на подошли МЮ, их попытаются скинуть в ближайшее время за любые приемлемые деньги.
Варианта есть три: продать за столько, сколько Боруссия предложит, отправить туда же его за 5 лямов аренды и платить ему полную ЗП (вариации в рамках этой суммы), или забрать назад и смотреть, как он будет играть в Плейстейшн и заниматься ерундой в молодежной команде.
А оценивать его можно во сколько угодно, но Боруссия больше 20-25 не даст.