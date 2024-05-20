«МЮ» оценивает Санчо в 50 млн фунтов. Игрок хочет остаться в «Боруссии»

«Манчестер Юнайтед» не снизил трансферную стоимость Джейдона Санчо.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, за полноценный трансфер вингера манкунианцы хотят получить 50 миллионов фунтов – такую же сумму они требовали от «Аль-Иттифака» прошлым летом.

Санчо, выступающий за «Боруссию» на правах аренды, хочет остаться в Дортмунде.

«Юнайтед» отпустил игрока в немецкий клуб за 3,5 миллиона евро, прописав в соглашении бонусы в размере 4 млн евро. Эта сумма будет выплачена лишь частично – некоторые условия не были выполнены.

Напомним, прошлым летом у Джейдона случился конфликт с Эриком тен Хагом. После этого вингера отстранили, он несколько месяцев не тренировался с основной командой «Юнайтед».