«МЮ» оценивает Санчо в 50 млн фунтов. Игрок хочет остаться в «Боруссии»

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия Джейдон Санчо Футбол

«Манчестер Юнайтед» не снизил трансферную стоимость Джейдона Санчо.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, за полноценный трансфер вингера манкунианцы хотят получить 50 миллионов фунтов – такую же сумму они требовали от «Аль-Иттифака» прошлым летом. 

Санчо, выступающий за «Боруссию» на правах аренды, хочет остаться в Дортмунде. 

«Юнайтед» отпустил игрока в немецкий клуб за 3,5 миллиона евро, прописав в соглашении бонусы в размере 4 млн евро. Эта сумма будет выплачена лишь частично – некоторые условия не были выполнены. 

Напомним, прошлым летом у Джейдона случился конфликт с Эриком тен Хагом. После этого вингера отстранили, он несколько месяцев не тренировался с основной командой «Юнайтед». 

9 комментариев
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Ответ Topwintop
Финалист ЛЧ стоит в 50 лямов меньше чем спиннер с 1+1 за сезон :D
Много ли он сделал, чтобы Боруссия прошла в финал, кроме пустых обводок? Гол ПСВ, еще несколько результативных действий в чемпионате. Санчо сдулся и близко не подобрался к прежним результатам даже в более слабой лиге и "родной команде", это глупо отрицать.

Спиннер стоит 28 миллионов евро, немногим дороже Санчо (25). Оба футболиста на подошли МЮ, их попытаются скинуть в ближайшее время за любые приемлемые деньги.
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Вообще удивительные конечно метаморфозы происходят в Боруссии. Игроки сверкают в клубе, становятся лучшими на своих позициях по итогам сезона, а то и всего чемпионата, потом переходят в другие чемпионаты, и в новых клубах начинают затухать. Единицы начинают играть, но не сразу, через какое-то время. Для некоторых все это заканчивается возвращением в Дортмунд, где игрок сразу возрождается и помогает клубу. Понятное дело, что в Дортмунде любят игроков, не особо давят на них, что помогает им раскрепоститься, но все же
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Почему то уверен что Дортмунд выкупит, но за значительно меньшую сумму.
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ПСЖ бы не помешал, как раз им нужна звезда вместо Мбаппе
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Санчо им заявил, что будет играть только в Боруссии, или в МЮ U21.
Варианта есть три: продать за столько, сколько Боруссия предложит, отправить туда же его за 5 лямов аренды и платить ему полную ЗП (вариации в рамках этой суммы), или забрать назад и смотреть, как он будет играть в Плейстейшн и заниматься ерундой в молодежной команде.
А оценивать его можно во сколько угодно, но Боруссия больше 20-25 не даст.
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Ответ Cearvm
Много ли он сделал, чтобы Боруссия прошла в финал, кроме пустых обводок? Гол ПСВ, еще несколько результативных действий в чемпионате. Санчо сдулся и близко не подобрался к прежним результатам даже в более слабой лиге и "родной команде", это глупо отрицать. Спиннер стоит 28 миллионов евро, немногим дороже Санчо (25). Оба футболиста на подошли МЮ, их попытаются скинуть в ближайшее время за любые приемлемые деньги.
если не ошибаюсь, спинер стоит 90
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