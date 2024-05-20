Коман получил травму на тренировке «Баварии» и не смог продолжить занятие. Степень повреждения пока неизвестна (Bild)
Кингсли Коман получил травму на сегодняшней тренировке.
Как сообщает Bild, во время дриблинга французcкий хавбек «Баварии» внезапно упал на землю, схватился за колено и громко закричал от боли.
После оказания помощи Коман смог встать на ноги и, прихрамывая, отправился в раздевалку без посторонней помощи.
Степень тяжести травмы пока неизвестна.
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