Коман получил травму на тренировке «Баварии» и не смог продолжить занятие. Степень повреждения пока неизвестна (Bild)

Теги Бавария бундеслига Германия Сборная Франции по футболу травмы Кингсли Коман Футбол

Кингсли Коман получил травму на сегодняшней тренировке.

Как сообщает Bild, во время дриблинга французcкий хавбек «Баварии» внезапно упал на землю, схватился за колено и громко закричал от боли.

После оказания помощи Коман смог встать на ноги и, прихрамывая, отправился в раздевалку без посторонней помощи.

Степень тяжести травмы пока неизвестна.

Мбаппе, Канте, Меньян, Конате, Упамекано, Гризманн и Жиру – в заявке Франции на Евро-2024

6 комментариев
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как же задолбали все вингеры - Сане, и Гнабри и Коман в особенности, прям инвалиды
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Судя по описанию травмы, ничего хорошего.
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Я только одно не понимаю,для Баварии же сезон закончился вроде
Почему бы перед ЧЕ людям не дать отдохнуть? Зачем тренироваться в общих группах?
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