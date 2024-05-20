Модрич, Гвардиол, Ковачич, Влашич, Перишич и Станишич – в предварительной заявке Хорватии на Евро-2024

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Сборная Хорватии объявила предварительный состав на Евро-2024.

Главный тренер Златко Далич назвал 36 футболистов, имеющих шансы выступить на чемпионате Европы. В список попали:

Вратари: Доминик Ливакович («Фенербахче»), Ивица ИвушичПафос»), Недилько Лабрович («Риека»);

Защитники: Домагой Вида (АЕК), Йосип Юранович («Унион»), Йошко Гвардиол («Манчестер Сити»), Борна Соса, Йосип Шутало (оба – «Аякс»), Йосип Станишич («Байер»), Мартин Эрлич («Сассуоло»), Марин Понграчич («Лечче»);

Полузащитники: Лука Модрич («Реал»), Матео Ковачич («Манчестер Сити»), Марцело Брозович («Аль-Наср»), Марио Пашалич («Аталанта»), Никола Влашич («Торино»), Ловро Маер («Вольфсбург»), Лука Иванушец («Фейеноорд»), Лука Сучич («Ред Булл Зальцбург»), Мартин Батурина («Динамо» Загреб);

Нападающие: Иван Перишич («Хайдук»), Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Бруно Петкович («Динамо» Загреб), Марко Пьяца («Риека»), Анте Будимир («Осасуна»), Марко Пашалич («Риека»).

В резервный список вошли Борна Баришич («Рейнджерс»), Дуе Чалета-Цар («Лион»), Кристиян Якич («Аугсбург»), Доминик Котарски (ПАОК), Тони Фрук («Риека»), Марин Любичич (ЛАСК), Игор Матанович («Карлсруэ»), Нико Сигур («Хайдук») и Петар Сучич («Динамо» Загреб).

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14 комментариев
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Ответ Владимир Владимирович
А Ракитич завершил карьеру в сборной или что с ним ?
С добрым утром, Владимир Владимирович. Он ещё в 2020 объявил о завершении карьеры в сборной.
+9
0
+9
довольно старый состав... в нападении беда, сложно им будет
+8
0
+8
Ответ Cemal Mustafaoglu
довольно старый состав... в нападении беда, сложно им будет
В нападении Крамарич, который Баварии забивает 😅
+5
0
+5
Ответ Cemal Mustafaoglu
довольно старый состав... в нападении беда, сложно им будет
Хорваты по-моему всегда на любой турнир едут как самая возрастная команда
+4
-1
+3
В бой идут одни старики
+2
0
+2
Ответ ansdv
В нападении Крамарич, который Баварии забивает 😅
да и Будимир в нынешней форме на пару важных голов в духе Петковича с прошлого ЧМ способен
+2
0
+2
А Ракитич завершил карьеру в сборной или что с ним ?
+1
0
+1
Ответ Владимир Владимирович
А Ракитич завершил карьеру в сборной или что с ним ?
Да,еще в 2020
+1
0
+1
Ответ Unknown Noname
С добрым утром, Владимир Владимирович. Он ещё в 2020 объявил о завершении карьеры в сборной.
Не знал, не знал
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Ответ Unknown Noname
С добрым утром, Владимир Владимирович. Он ещё в 2020 объявил о завершении карьеры в сборной.
Ладим Ладимыч не читает новости😄
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Ответ Cemal Mustafaoglu
довольно старый состав... в нападении беда, сложно им будет
Будимир мог бороться за золотую бутсу в Испании, но травму получил. А Крамарич только что хет-трик с Баварией оформил
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🇭🇷🇭🇷🇭🇷!
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Защита слабая,атака Крамарич, Петкович пойдут,полузащита норм старики соберутся.
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