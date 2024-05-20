Модрич, Гвардиол, Ковачич, Влашич, Перишич и Станишич – в предварительной заявке Хорватии на Евро-2024
Сборная Хорватии объявила предварительный состав на Евро-2024.
Главный тренер Златко Далич назвал 36 футболистов, имеющих шансы выступить на чемпионате Европы. В список попали:
Вратари: Доминик Ливакович («Фенербахче»), Ивица Ивушич («Пафос»), Недилько Лабрович («Риека»);
Защитники: Домагой Вида (АЕК), Йосип Юранович («Унион»), Йошко Гвардиол («Манчестер Сити»), Борна Соса, Йосип Шутало (оба – «Аякс»), Йосип Станишич («Байер»), Мартин Эрлич («Сассуоло»), Марин Понграчич («Лечче»);
Полузащитники: Лука Модрич («Реал»), Матео Ковачич («Манчестер Сити»), Марцело Брозович («Аль-Наср»), Марио Пашалич («Аталанта»), Никола Влашич («Торино»), Ловро Маер («Вольфсбург»), Лука Иванушец («Фейеноорд»), Лука Сучич («Ред Булл Зальцбург»), Мартин Батурина («Динамо» Загреб);
Нападающие: Иван Перишич («Хайдук»), Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Бруно Петкович («Динамо» Загреб), Марко Пьяца («Риека»), Анте Будимир («Осасуна»), Марко Пашалич («Риека»).
В резервный список вошли Борна Баришич («Рейнджерс»), Дуе Чалета-Цар («Лион»), Кристиян Якич («Аугсбург»), Доминик Котарски (ПАОК), Тони Фрук («Риека»), Марин Любичич (ЛАСК), Игор Матанович («Карлсруэ»), Нико Сигур («Хайдук») и Петар Сучич («Динамо» Загреб).