У Тюкавина травма голеностопа. Форвард может вернуться в общую группу «Динамо» в ближайшие дни

Константин Тюкавин получил травму.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, в матче с «Крыльями Советов» (4:1) нападающий « » получил повреждение левого голеностопного сустава.

С воскресенья футболист занимается индивидуально под контролем врачей. Медицинский штаб начал его восстановление с первых часов после травмы.

Врачи дают «сдержанно оптимистичный» прогноз – если все пойдет по плану, сможет вернуться в общую группу в ближайшие дни.

В последнем туре Мир «Динамо» сыграет с «Краснодаром» на выезде. Матч состоится 25 мая.