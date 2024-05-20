У Тюкавина травма голеностопа. Форвард может вернуться в общую группу «Динамо» в ближайшие дни
Константин Тюкавин получил травму.
Как сообщает инсайдер Иван Карпов, в матче с «Крыльями Советов» (4:1) нападающий «Динамо» получил повреждение левого голеностопного сустава.
С воскресенья футболист занимается индивидуально под контролем врачей. Медицинский штаб начал его восстановление с первых часов после травмы.
Врачи дают «сдержанно оптимистичный» прогноз – если все пойдет по плану, Тюкавин сможет вернуться в общую группу в ближайшие дни.
В последнем туре Мир РПЛ «Динамо» сыграет с «Краснодаром» на выезде. Матч состоится 25 мая.
Даже если выйдет в старте, то готов будет не полностью, что ослабляет Динамо в атаке и уменьшает шансы на победу.