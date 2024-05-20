У Тюкавина травма голеностопа. Форвард может вернуться в общую группу «Динамо» в ближайшие дни

Теги премьер-лига Россия травмы Динамо Москва Константин Тюкавин Футбол

Константин Тюкавин получил травму.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, в матче с «Крыльями Советов» (4:1) нападающий «Динамо» получил повреждение левого голеностопного сустава. 

С воскресенья футболист занимается индивидуально под контролем врачей. Медицинский штаб начал его восстановление с первых часов после травмы.

Врачи дают «сдержанно оптимистичный» прогноз – если все пойдет по плану, Тюкавин сможет вернуться в общую группу в ближайшие дни.

В последнем туре Мир РПЛ «Динамо» сыграет с «Краснодаром» на выезде. Матч состоится 25 мая. 

19 комментариев
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Последний матч. На уколах, но надо 🏆
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Константин, здоровья! Ты очень нужен 25.05.2024
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ну вот и ладненько, Костя к бою готов......трепещи Краснодар!!!
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Косте здоровья.
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Плохая новость для Динамо.
Даже если выйдет в старте, то готов будет не полностью, что ослабляет Динамо в атаке и уменьшает шансы на победу.
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Нам он нужен как воздух. Хорошего нападающего надо брать на подмену не Смолова же выпускать по понтоваться.
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Бойся Тюкавина, Краснодар!
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Ответ Caniball
Плохая новость для Динамо. Даже если выйдет в старте, то готов будет не полностью, что ослабляет Динамо в атаке и уменьшает шансы на победу.
И все равно шансов больше чем со Смоловым или Грулевым
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Ответ T622222
Последний матч. На уколах, но надо 🏆
Не истерите, выйдет.
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Ответ T622222
Последний матч. На уколах, но надо 🏆
Да, надо выйти и забить 1-2 и выйгратл и в Европу 🍾
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