Орлов о том, что «Ахмат» якобы сдал игру «Зениту»: «Так матчи не сдаются, с таким-то счетом! Как такое возможно? Сейчас легионеров много, такую историю не спрячешь»

Геннадий Орлов отрицает, что «Ахмат» мог сдать матч «Зениту».

В 29-м туре Мир петербуржцы в гостях разгромили « » со счетом 5:1.

«Комментарии читателей, болельщиков о том, что «Ахмат» не особо хотел играть и не сопротивлялся? Тут можно сказать только одно: так матчи не сдаются. С таким-то счетом! Ну вы о чем? Это же дикость!

Как вообще такое возможно? Сейчас легионеров много в команде, такую историю не спрячешь. Да и это не первое подобное поражение «Ахмата». А как тогда быть с 1:7 от «Балтики»?

Так тогда везде можно искать какой-то заговор... Потеря концентрации, недонастрой. Все вместе взятое», – сказал комментатор .

Орлов о «Спартаке»: «На каком основании приглашали Абаскаля? Ни опыта, ни потрясающих моральных качеств. Увидели прыгающего вдоль бровки, все время чем-то недовольного человека»