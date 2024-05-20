Орлов о том, что «Ахмат» якобы сдал игру «Зениту»: «Так матчи не сдаются, с таким-то счетом! Как такое возможно? Сейчас легионеров много, такую историю не спрячешь»
Геннадий Орлов отрицает, что «Ахмат» мог сдать матч «Зениту».
В 29-м туре Мир РПЛ петербуржцы в гостях разгромили «Ахмат» со счетом 5:1.
«Комментарии читателей, болельщиков о том, что «Ахмат» не особо хотел играть и не сопротивлялся? Тут можно сказать только одно: так матчи не сдаются. С таким-то счетом! Ну вы о чем? Это же дикость!
Как вообще такое возможно? Сейчас легионеров много в команде, такую историю не спрячешь. Да и это не первое подобное поражение «Ахмата». А как тогда быть с 1:7 от «Балтики»?
Так тогда везде можно искать какой-то заговор... Потеря концентрации, недонастрой. Все вместе взятое», – сказал комментатор Геннадий Орлов.
Орлов о «Спартаке»: «На каком основании приглашали Абаскаля? Ни опыта, ни потрясающих моральных качеств. Увидели прыгающего вдоль бровки, все время чем-то недовольного человека»
«Конечно, хорошо бы журналистское расследование кто-нибудь провел, но это надо делать москвичам, потому что они ближе. И время нужно. Смотрите, в первом круге они сыграли 6:4, три мяча вела «Мордовия», потом мы видели, как защитники и вратарь очень небрежно пропускали. Что-то такое было странноватое. Но так бывает, конечно. Сейчас тренер ушел, разные есть версии.
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Очень примечательно, что Орлов начал с фразы ,,не сдают с таким счётом,, а вот его мнение по другой игре где он уже от двойных стандартов не отвертится
Это всё что нужно знать про него.....да и пусть тогда расскажет, с каким счётом сдают матчи судя по всему он это знает
«Есть ли в лиге договорные матчи?»
Все 16 отвечают: Да
И второй вопрос.
«Участвовали ли вы в договорных матчах?»
Все 16 отвечают: Нет
Рубин - Зенит (0:4)
Спартак Нальчик - Зенит (0:3)
2008 год (год победы в куефа):
Зенит - Рубин (1:3)
Зенит - Спартак Нальчик (3:4)
Меня терзают смутные сомнения.. (с)
Действующий чемпион и претендент на очередное чемпионство, которому позарез нужна победа, играет с командой, которая только что окончательно спаслась от вылета и вследствие этого полностью потеряла турнирную мотивацию.
Конечно, в такой ситуации первая команда ни за что вторую сама по себе обыграть не сможет, тут только покупать матч нужно и никак иначе.