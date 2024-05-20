Орлов о том, что «Ахмат» якобы сдал игру «Зениту»: «Так матчи не сдаются, с таким-то счетом! Как такое возможно? Сейчас легионеров много, такую историю не спрячешь»

Теги Зенит премьер-лига Россия Ахмат Геннадий Орлов Спорт-Экспресс Футбол

Геннадий Орлов отрицает, что «Ахмат» мог сдать матч «Зениту».

В 29-м туре Мир РПЛ петербуржцы в гостях разгромили «Ахмат» со счетом 5:1.

«Комментарии читателей, болельщиков о том, что «Ахмат» не особо хотел играть и не сопротивлялся? Тут можно сказать только одно: так матчи не сдаются. С таким-то счетом! Ну вы о чем? Это же дикость!

Как вообще такое возможно? Сейчас легионеров много в команде, такую историю не спрячешь. Да и это не первое подобное поражение «Ахмата». А как тогда быть с 1:7 от «Балтики»?

Так тогда везде можно искать какой-то заговор... Потеря концентрации, недонастрой. Все вместе взятое», – сказал комментатор Геннадий Орлов.

Орлов о «Спартаке»: «На каком основании приглашали Абаскаля? Ни опыта, ни потрясающих моральных качеств. Увидели прыгающего вдоль бровки, все время чем-то недовольного человека»

Материалы по теме

76 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов поделился мнением о характере игры, в которой ЦСКА разгромил «Мордовию» (7:1)

«Конечно, хорошо бы журналистское расследование кто-нибудь провел, но это надо делать москвичам, потому что они ближе. И время нужно. Смотрите, в первом круге они сыграли 6:4, три мяча вела «Мордовия», потом мы видели, как защитники и вратарь очень небрежно пропускали. Что-то такое было странноватое. Но так бывает, конечно. Сейчас тренер ушел, разные есть версии.
===============================
Очень примечательно, что Орлов начал с фразы ,,не сдают с таким счётом,, а вот его мнение по другой игре где он уже от двойных стандартов не отвертится
Это всё что нужно знать про него.....да и пусть тогда расскажет, с каким счётом сдают матчи судя по всему он это знает
+56
-6
+50
Так матчи не сдаются, я уж точно знаю, как они сдаются, - сказал Орлов.
+45
-8
+37
У всех тренеров РПЛ как-то спрашивают:
«Есть ли в лиге договорные матчи?»
Все 16 отвечают: Да
И второй вопрос.
«Участвовали ли вы в договорных матчах?»
Все 16 отвечают: Нет
+25
0
+25
Шелия, видимо, тоже подумал, что это слишком откровенно и попросил не ставить его на этот матч.
+20
-7
+13
Ответ igls54
Ну, если еще Краснодар обыграет Динамо, а Зенит - Ростов, то крыть деду будет совсем нечем 🤣
Краснодар обязан слить матч Динаме чтобы доказать честность?
+15
-3
+12
Ответ Ком иль фо
Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов поделился мнением о характере игры, в которой ЦСКА разгромил «Мордовию» (7:1) «Конечно, хорошо бы журналистское расследование кто-нибудь провел, но это надо делать москвичам, потому что они ближе. И время нужно. Смотрите, в первом круге они сыграли 6:4, три мяча вела «Мордовия», потом мы видели, как защитники и вратарь очень небрежно пропускали. Что-то такое было странноватое. Но так бывает, конечно. Сейчас тренер ушел, разные есть версии. =============================== Очень примечательно, что Орлов начал с фразы ,,не сдают с таким счётом,, а вот его мнение по другой игре где он уже от двойных стандартов не отвертится Это всё что нужно знать про него.....да и пусть тогда расскажет, с каким счётом сдают матчи судя по всему он это знает
Флюгер обыкновенный
+17
-6
+11
Ответ Ком иль фо
Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов поделился мнением о характере игры, в которой ЦСКА разгромил «Мордовию» (7:1) «Конечно, хорошо бы журналистское расследование кто-нибудь провел, но это надо делать москвичам, потому что они ближе. И время нужно. Смотрите, в первом круге они сыграли 6:4, три мяча вела «Мордовия», потом мы видели, как защитники и вратарь очень небрежно пропускали. Что-то такое было странноватое. Но так бывает, конечно. Сейчас тренер ушел, разные есть версии. =============================== Очень примечательно, что Орлов начал с фразы ,,не сдают с таким счётом,, а вот его мнение по другой игре где он уже от двойных стандартов не отвертится Это всё что нужно знать про него.....да и пусть тогда расскажет, с каким счётом сдают матчи судя по всему он это знает
Господи, как же стыдно за наш зенит
+22
-12
+10
а как же история с 14-ю отравленными футболистами в Грозном, которую весьма успешно "спрятали" - будто и не было ничего такого?...
+10
-1
+9
Осень 2007 года (Зенит отчаянно гонится борется в чемпионской гонке со Спартаком):

Рубин - Зенит (0:4)
Спартак Нальчик - Зенит (0:3)

2008 год (год победы в куефа):

Зенит - Рубин (1:3)
Зенит - Спартак Нальчик (3:4)

Меня терзают смутные сомнения.. (с)
+9
-2
+7
Ответ Beast
Флюгер обыкновенный
Нет он просто обыкновенный питерский харьковчанин и забывает что говорит
+8
-2
+6
Ответ igls54
Ну, если еще Краснодар обыграет Динамо, а Зенит - Ростов, то крыть деду будет совсем нечем 🤣
А что тут нереального?
+9
-3
+6
Ответ Prise
Желаю Спартаку ещё 20 лет не было чемпионом, пока болельщики Спартака и жители столицы не научаться уважать команды соперника. Закрдебали лепить всякик глупыш вопросы и недоновости в прессе. Из журналистов и блогеров, превратились в хейтеров и тролле[эй.
Чем же тебя так Спартак обидел? В школе обижали что-ли? Все комменты про Спартак
+6
-1
+5
Зачем покупать всех, можно одного вратаря подкупить, 7 ударов в створ и 5 голов пропущено. Ахмат играл без вратаря.
+6
-2
+4
конечно, Зенит с трудом забивал, и бац сразу 5 мячей, Тереку не впервой сдавать матчи
+6
-2
+4
Ген, ну хватит. Все всё видят. Патрон раздосадован и врубили все ресурсы на всю катушку.
+5
-1
+4
Ответ Sergei Osmanov
Зачем покупать всех, можно одного вратаря подкупить, 7 ударов в створ и 5 голов пропущено. Ахмат играл без вратаря.
вратарь который за 2 года сыграл 5 матчей, сам себя не поставил в состав
+3
0
+3
Ответ Поцелуй Оздоева
А знаешь кто еще харьковчанин?
Знаю....но он не бредит как этот))
+2
0
+2
Ну тут тоже традиционный вопрос...

Действующий чемпион и претендент на очередное чемпионство, которому позарез нужна победа, играет с командой, которая только что окончательно спаслась от вылета и вследствие этого полностью потеряла турнирную мотивацию.

Конечно, в такой ситуации первая команда ни за что вторую сама по себе обыграть не сможет, тут только покупать матч нужно и никак иначе.
+2
0
+2
Ответ Diyas
конечно, Зенит с трудом забивал, и бац сразу 5 мячей, Тереку не впервой сдавать матчи
Ну когда-то должно было прорвать. Дождь не может идти каждый день.
+2
0
+2
Это наглая подтасовка счёта на табло!!!!!!!
+2
0
+2
Старый таблетку не принял.
+5
-3
+2
Раз дедушка Гена озаботился этим вопросом - значит тема действительно не просто мутная.
+5
-3
+2
Ну вообще тоже закрались такие мысли. Очень сильно на слив похоже
+4
-2
+2
Не играть и сдать - разные вещи. Ахмат просто не играл, я написал накануне игры "боюсь, Ахмат играть не будет".
+1
0
+1
И Валера ляжет. 🙃
+1
0
+1
Хорошо бы мнение Бубнова послушать, у него огромный опыт,он и сам участвовал, и в комиссии по договорнякам состоял.
+2
-1
+1
Да , конечно, честно могут выигрывать могут только московские клубы, и у них сейчас , исключительно, играют только ,свои,местные воспитанники ,за тарелку супа ,и за эмблему🙂🙂🙂🐷🤡
+2
-1
+1
Второй день читаю о том, что был договорняк. Вы серьезно ?) мб дело просто в том, что впервые за 8 матчей команда соперников не ставила автобус? А пыталась играть в футбол? Я понимаю, когда условный Амкар , Мордва и тд ставят автобус, но когда это делают и лидеры то это елец товарищи. У нас и так футбол скучный, сидишь , ждёшь вывеску, по типу ЦСКА - Зенит, Спартак-Зенит и тд. А по итогу смотришь,на то, что команда соперника боится играть. Даже последняя игра в КР против коней тому подтверждение. Зенит дублем вышел, ДУБЛЕМ, а кони даже не попытались поиграть в футбол. Вот это позор. А не 5:1 в Грозном.
+2
-1
+1
Ну, если еще Краснодар обыграет Динамо, а Зенит - Ростов, то крыть деду будет совсем нечем 🤣
+5
-4
+1
Ответ Dr. Heisenberg
Шелия, видимо, тоже подумал, что это слишком откровенно и попросил не ставить его на этот матч.
А на матч без турнирного значения все выпускают основу всегда?
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий