Роналду – лучший европейский футболист в истории по версии FourFourTwo. Кройфф и Беккенбауэр – в топ-3, Зидан – 4-й, Яшин – 19-й

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FourFourTwo признал Криштиану Роналду лучшим европейским футболистом в истории.

Британский журнал составил рейтинг 100 лучших европейских футболистов в истории. Португальский форвард «Аль-Насра», ранее выступавший за «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус», занял первую строчку. 

Топ-20 выглядит так:

1. Криштиану Роналду (Португалия);

2. Йохан Кройфф (Нидерланды);

3. Франц Беккенбауэр (ФРГ);

4. Зинедин Зидан (Франция);

5. Андрес Иньеста (Испания);

6. Бобби Чарльтон (Англия);

7. Герд Мюллер (ФРГ);

8. Паоло Мальдини (Италия);

9. Хави (Испания);

10. Мишель Платини (Франция);

11. Ференц Пушкаш (Венгрия);

12. Эйсебио (Португалия);

13. Марко ван Бастен (Нидерланды);

14. Джордж Бест (Северная Ирландия);

15. Тьерри Анри (Франция);

16. Лотар Маттеус (ФРГ);

17. Франко Барези (Италия);

18. Лука Модрич (Хорватия);

19. Лев Яшин (СССР);

20. Руд Гуллит (Нидерланды).

Отметим, что Уэйн Руни занял 21-е место, Роберто Баджо – 22-е, Мануэль Нойер – 23-е, Бобби Мур – 31-е, Кенни Далглиш – 33-е, Андреа Пирло – 34-е, Кевин де Брюйне – 35-е, Джанлуиджи Буффон – 37-е, Эрик Кантона – 48-е, Гарет Бэйл – 49-е, Дэвид Бекхэм – 52-е, Деннис Бергкамп – 57-е, Алан Ширер – 60-е, Фабио Каннаваро – 66-е, Килиан Мбаппе – 69-е, Стивен Джеррард – 75-е, Златан Ибрагимович – 79-е, Андрей Шевченко – 80-е, Франческо Тотти – 82-е, Оливер Кан – 86-е, Роберт Левандовски – 90-е, Харри Кейн – 95-е, Эрлинг Холанд – 98-е, Тони Кроос замкнул список. 

112 комментариев
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Платини и ван Бастен ниже Иньесты - это не серьезно.
+49
-15
+34
Руни выше Баджо.
Глупый английский журнал.
+23
-11
+12
Любой такой рейтинг - повод для длительной ссоры !:)
+10
-3
+7
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
я и не знал что Бразилия и Аргентина это Европа 😀😀😀
+10
-3
+7
Ответ Iamliam
Иниеста: ЧМ+2ЧЕ+4ЛЧ. ВанБастен: ЧЕ+2КЕЧ Платини: ЧЕ+КЕЧ Чисто по реальным трофеям за турниры Иниеста заслуживает быть выше.
Тогда Кросс топ 1 должен быть
+10
-6
+4
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Напомните сколько у этой глыбы ЧМ😆😆😆?
+10
-6
+4
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Заведи уже себе парня и ему рассказывай про великих Криро и Алонсо
+6
-3
+3
Ответ Iamliam
Иниеста: ЧМ+2ЧЕ+4ЛЧ. ВанБастен: ЧЕ+2КЕЧ Платини: ЧЕ+КЕЧ Чисто по реальным трофеям за турниры Иниеста заслуживает быть выше.
Скажи это Тони Кроосу, который на 100 месте.
+6
-4
+2
1. Зидан
2. Кройфф
3. Мальдини
4. Бекенбауер
5. Яшин
+4
-2
+2
Ответ Мохнатый55
Круифф, Платини, ван Бастен, Зидан точно должны быть выше Роналду.
Прекрасная глубокая аналитика, уважаемый, благодарим 🤝 (нет)
+8
-7
+1
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Это ведь не сарказм, а глупость, правда?
+4
-3
+1
Ответ Cruel Snake
А можно ещё составить рейтинг Сколько новостей о Роналду Климовский пропустил за последние лет 5? Не одной! 24/7 здесь! Мониторинг наводит
Эта новость не только о Роналду так то
+2
-1
+1
Руни выше Баджо, ну дальше можно не читать, как всегда топ рейтинги от тупорылого журнала FFT, дилетанты блин!!!
+2
-1
+1
Ответ Iamliam
Ох и спорный же рейтинг. Во многом потому что факторов слишком много и сложно прийти к единому мнению, какой важнее. Идеально для футбольных СМИ)
Журнал британский и по-моему некоторые британцы, особенно Руни и Бест сильно переоценены.
+2
-1
+1
Круифф, Платини, ван Бастен, Зидан точно должны быть выше Роналду.
+14
-13
+1
Ответ ten Hag
Комментарий удален модератором
Чьи конкретно хейтеры из ста человек в списке?)
+1
-1
0
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Пеле и Марадонна - чисто европейская, английская аристократия.
+1
-1
0
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Любой такой рейтинг - повод для длительной ссоры !:)
Согласен! Составил жене список моих лучших половых партнеров - она осталась недовольна своим третьим местом! Глупышка!
+3
-3
0
Ответ Tun
Иньеста при всём уважении слишком высоко
А можно аргументы?
+3
-3
0
Ответ Олег Петровв
Руни выше Баджо. Глупый английский журнал.
С первыми 3 местами сложно не согласиться, но вот Анри на 15 а Шева на 79 это смешно. В Динамо Лобановского и потом на пике в Милане Шева как минимум был не хуже француза а тут такой разброс в местах. Видно они берут во внимание всю карьеру, потому что концовка у Шевы была смазана переходом в Челси а Анри наоборот еще потом с Барселоной взял требл, но на пике это равноценные топ футболисты и сложно кого-то выбрать лучшего из них двоих, оба на поле умели абсолютно всё.
+5
-5
0
Лень листать,но я так понял,от Сити КДБ и Холланд.
То есть Бернарду и Давид Сильва для вас кто тогда?
0
0
0
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален пользователем
9 Чави? Лучших за все время? Ясно. ))
+3
-3
0
21. Руни
(При этом Бекхэм 52, Шевченко 80, Тотти 82)
Об адекватности рейтинга можно не рассуждать. Её просто нет
+6
-6
0
Комментарий удален пользователем
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Комментарий удален модератором
Ноль забыли добавить к единице
+4
-4
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