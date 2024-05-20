Роналду – лучший европейский футболист в истории по версии FourFourTwo. Кройфф и Беккенбауэр – в топ-3, Зидан – 4-й, Яшин – 19-й
FourFourTwo признал Криштиану Роналду лучшим европейским футболистом в истории.
Британский журнал составил рейтинг 100 лучших европейских футболистов в истории. Португальский форвард «Аль-Насра», ранее выступавший за «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус», занял первую строчку.
Топ-20 выглядит так:
1. Криштиану Роналду (Португалия);
2. Йохан Кройфф (Нидерланды);
3. Франц Беккенбауэр (ФРГ);
4. Зинедин Зидан (Франция);
5. Андрес Иньеста (Испания);
6. Бобби Чарльтон (Англия);
7. Герд Мюллер (ФРГ);
8. Паоло Мальдини (Италия);
9. Хави (Испания);
10. Мишель Платини (Франция);
11. Ференц Пушкаш (Венгрия);
12. Эйсебио (Португалия);
13. Марко ван Бастен (Нидерланды);
14. Джордж Бест (Северная Ирландия);
15. Тьерри Анри (Франция);
16. Лотар Маттеус (ФРГ);
17. Франко Барези (Италия);
18. Лука Модрич (Хорватия);
19. Лев Яшин (СССР);
20. Руд Гуллит (Нидерланды).
Отметим, что Уэйн Руни занял 21-е место, Роберто Баджо – 22-е, Мануэль Нойер – 23-е, Бобби Мур – 31-е, Кенни Далглиш – 33-е, Андреа Пирло – 34-е, Кевин де Брюйне – 35-е, Джанлуиджи Буффон – 37-е, Эрик Кантона – 48-е, Гарет Бэйл – 49-е, Дэвид Бекхэм – 52-е, Деннис Бергкамп – 57-е, Алан Ширер – 60-е, Фабио Каннаваро – 66-е, Килиан Мбаппе – 69-е, Стивен Джеррард – 75-е, Златан Ибрагимович – 79-е, Андрей Шевченко – 80-е, Франческо Тотти – 82-е, Оливер Кан – 86-е, Роберт Левандовски – 90-е, Харри Кейн – 95-е, Эрлинг Холанд – 98-е, Тони Кроос замкнул список.
Глупый английский журнал.
2. Кройфф
3. Мальдини
4. Бекенбауер
5. Яшин
То есть Бернарду и Давид Сильва для вас кто тогда?
(При этом Бекхэм 52, Шевченко 80, Тотти 82)
Об адекватности рейтинга можно не рассуждать. Её просто нет