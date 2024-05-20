Роналду – лучший европейский футболист в истории по версии FourFourTwo. Кройфф и Беккенбауэр – в топ-3, Зидан – 4-й, Яшин – 19-й

FourFourTwo признал Криштиану Роналду лучшим европейским футболистом в истории.

Британский журнал составил рейтинг 100 лучших европейских футболистов в истории. Португальский форвард « », ранее выступавший за « », « » и « », занял первую строчку.

Топ-20 выглядит так:

1. (Португалия);

2. Йохан Кройфф (Нидерланды);

3. Франц Беккенбауэр (ФРГ);

4. Зинедин Зидан (Франция);

5. Андрес Иньеста (Испания);

6. Бобби Чарльтон (Англия);

7. Герд Мюллер (ФРГ);

8. Паоло Мальдини (Италия);

9. Хави (Испания);

10. Мишель Платини (Франция);

11. Ференц Пушкаш (Венгрия);

12. Эйсебио (Португалия);

13. Марко ван Бастен (Нидерланды);

14. Джордж Бест (Северная Ирландия);

15. Тьерри Анри (Франция);

16. Лотар Маттеус (ФРГ);

17. Франко Барези (Италия);

18. Лука Модрич (Хорватия);

19. Лев Яшин (СССР);

20. Руд Гуллит (Нидерланды).

Отметим, что Уэйн Руни занял 21-е место, Роберто Баджо – 22-е, Мануэль Нойер – 23-е, Бобби Мур – 31-е, Кенни Далглиш – 33-е, Андреа Пирло – 34-е, Кевин де Брюйне – 35-е, Джанлуиджи Буффон – 37-е, Эрик Кантона – 48-е, Гарет Бэйл – 49-е, Дэвид Бекхэм – 52-е, Деннис Бергкамп – 57-е, Алан Ширер – 60-е, Фабио Каннаваро – 66-е, Килиан Мбаппе – 69-е, Стивен Джеррард – 75-е, Златан Ибрагимович – 79-е, Андрей Шевченко – 80-е, Франческо Тотти – 82-е, Оливер Кан – 86-е, Роберт Левандовски – 90-е, Харри Кейн – 95-е, Эрлинг Холанд – 98-е, Тони Кроос замкнул список.