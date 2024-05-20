Моуринью и Аллегри – главные кандидаты на пост тренера «Аль-Иттихада» (Maisfutebol)

«Аль-Иттихад» хочет пригласить именитого специалиста на пост тренера.

По информации Maisfutebol, саудовский клуб рассматривает варианты с назначением или . Это приоритетные кандидаты.

Кандидатуру португальца поддерживает спортивный директор « » .

Отмечается, что Марсело Гальярдо был освобожден от обязанностей главного тренера команды из Джидды, но еще не подписал необходимые документы.

Моуринью готов возглавить «Бешикташ». Об этом сообщил вице-президент клуба