Моуринью и Аллегри – главные кандидаты на пост тренера «Аль-Иттихада» (Maisfutebol)
«Аль-Иттихад» хочет пригласить именитого специалиста на пост тренера.
По информации Maisfutebol, саудовский клуб рассматривает варианты с назначением Жозе Моуринью или Массимилиано Аллегри. Это приоритетные кандидаты.
Кандидатуру португальца поддерживает спортивный директор «Аль-Иттихада» Рамон Планес.
Отмечается, что Марсело Гальярдо был освобожден от обязанностей главного тренера команды из Джидды, но еще не подписал необходимые документы.
Моуринью готов возглавить «Бешикташ». Об этом сообщил вице-президент клуба
Мауру - 61 год, Аллегри летом 57 лет.
В итоге всё равно уволили - контракт был до 2019, но в апреле 2018 объявили о смене тренера по итогам сезона.
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