Моуринью и Аллегри – главные кандидаты на пост тренера «Аль-Иттихада» (Maisfutebol)

Теги Жозе Моуринью высшая лига Саудовская Аравия Массимилиано Аллегри Рамон Планес Аль-Иттихад Джидда Футбол

«Аль-Иттихад» хочет пригласить именитого специалиста на пост тренера.

По информации Maisfutebol, саудовский клуб рассматривает варианты с назначением Жозе Моуринью или Массимилиано Аллегри. Это приоритетные кандидаты.

Кандидатуру португальца поддерживает спортивный директор «Аль-Иттихада» Рамон Планес.

Отмечается, что Марсело Гальярдо был освобожден от обязанностей главного тренера команды из Джидды, но еще не подписал необходимые документы. 

Моуринью готов возглавить «Бешикташ». Об этом сообщил вице-президент клуба

20 комментариев
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А может сразу двоих? Денег-то хватит. Один по четным и наоборот. Ну или чтобы оба сразу. Какой был бы медийный эффект
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Ответ Клименко
Считаю по итогам карьеры Венгер круче Моуриньо. В такое говно как Жозе Арсен не опускался, тренировал до 70 лет английский топ клуб. Жозе через пару лет даже в Факел не возьмут
Хз. Из Арсенала ушёл на плохой ноте
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Иттихад «Аль-Легри»
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То есть там ещё и конкурс на место есть, ого
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Пенсионный аккорд ?
Мауру - 61 год, Аллегри летом 57 лет.
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Ответ OldRedWhite
А он там играет или в Майами ? Я все путаюсь
Он в Аль-Насре.
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Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Хз. Из Арсенала ушёл на плохой ноте
Самое одностороннее противостояние топ тренеров в истории. 19 игр 10:2 по победам, а не увольняли его только потому что было выгодно сторонам, хотя нормальный клуб послал бы ещё в 2011.
В итоге всё равно уволили - контракт был до 2019, но в апреле 2018 объявили о смене тренера по итогам сезона.
Романтик Венгер это большой обман. По крайней мере в конце карьеры
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Ответ Клименко
Считаю по итогам карьеры Венгер круче Моуриньо. В такое говно как Жозе Арсен не опускался, тренировал до 70 лет английский топ клуб. Жозе через пару лет даже в Факел не возьмут
Арсен дошёл до своего пика в 2006, когда чуть не хватило до победы в ЛЧ, затем стагнация, 9 лет без побед, и сезон 2015-2016, в котором Арсенал уступил чемпионство... Лестеру
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