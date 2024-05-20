Степашин о матче с «Краснодаром»: «Личка сказал, что будем играть на победу. «Динамо» 48 лет не становилось чемпионом – время пришло»

Сергей Степашин поделился ожиданиями от последнего тура Мир РПЛ.

– Динамовцам 25 мая в матче последнего тура с «Краснодаром» для победы в чемпионате достаточно сыграть вничью. Как подходить к этой встрече?

– Раскрою маленькую тайну. Мы вчера с переговорили на эту тему. Он мне, кстати, футболку подарил сразу после матча. Я ему сказал: «Только не играть на ничью». У нас и в сборной были проблемы. Играя на ничью, никогда не выигрываешь. Он говорит: «Да нет, будем играть на победу». Это первое.

А второе, где-то с месяц назад мы с Сергеем Николаевичем Галицким обсуждали футбольную тему. Я глубоко уважаю этого человека, не только как человека, который создал «Краснодар», но и просто как замечательного бизнесмена, делающего все своими руками. Он говорит: «Такое было бы счастье, если бы 25-го числа «Динамо» и «Краснодар» сыграли за первенство страны. Вот это было бы здорово».

– Как ваши предчувствия перед этим золотым матчем?

– Только бы не сглазить. Все в наших руках. Мы ничем не слабее «Краснодара». А разговоры о том, что будем играть на чужом поле, что ж, там придет полный стадион, который будет болеть за футбол, я надеюсь. Есть шанс. 48 лет, как « » не становилось чемпионом страны. На мой взгляд, время пришло.

А с другой стороны, не дай бог, если мы проиграем, и сравняемся по очкам с «Краснодаром», то именно он займет первое место по личным встречам. И я бы, честно говоря, поменял правила. В свое время было так: если равные очки, то за первое место надо проводить дополнительный золотой матч. Но надеюсь, все-таки на хороший результат в Краснодаре. Об одном жалею, что долететь сложно до , – сказал член совета директоров «Динамо».

Московский клуб лидирует в турнирной таблице Мир , набрав 56 очков после 29 туров. «Зенит» отстает на 2 балла, «Краснодар» – на 3.