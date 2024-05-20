Степашин о матче с «Краснодаром»: «Личка сказал, что будем играть на победу. «Динамо» 48 лет не становилось чемпионом – время пришло»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Сергей Степашин Краснодар Сергей Галицкий Марцел Личка Футбол

Сергей Степашин поделился ожиданиями от последнего тура Мир РПЛ.

– Динамовцам 25 мая в матче последнего тура с «Краснодаром» для победы в чемпионате достаточно сыграть вничью. Как подходить к этой встрече?

– Раскрою маленькую тайну. Мы вчера с Марцелом Личкой переговорили на эту тему. Он мне, кстати, футболку подарил сразу после матча. Я ему сказал: «Только не играть на ничью». У нас и в сборной были проблемы. Играя на ничью, никогда не выигрываешь. Он говорит: «Да нет, будем играть на победу». Это первое. 

А второе, где-то с месяц назад мы с Сергеем Николаевичем Галицким обсуждали футбольную тему. Я глубоко уважаю этого человека, не только как человека, который создал «Краснодар», но и просто как замечательного бизнесмена, делающего все своими руками. Он говорит: «Такое было бы счастье, если бы 25-го числа «Динамо» и «Краснодар» сыграли за первенство страны. Вот это было бы здорово».

– Как ваши предчувствия перед этим золотым матчем?

– Только бы не сглазить. Все в наших руках. Мы ничем не слабее «Краснодара». А разговоры о том, что будем играть на чужом поле, что ж, там придет полный стадион, который будет болеть за футбол, я надеюсь. Есть шанс. 48 лет, как «Динамо» не становилось чемпионом страны. На мой взгляд, время пришло.

А с другой стороны, не дай бог, если мы проиграем, и сравняемся по очкам с «Краснодаром», то именно он займет первое место по личным встречам. И я бы, честно говоря, поменял правила. В свое время было так: если равные очки, то за первое место надо проводить дополнительный золотой матч. Но надеюсь, все-таки на хороший результат в Краснодаре. Об одном жалею, что долететь сложно до Краснодара, – сказал член совета директоров «Динамо».

Московский клуб лидирует в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 56 очков после 29 туров. «Зенит» отстает на 2 балла, «Краснодар» – на 3. 

16 комментариев
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Наш Черданцев вышел на связь… к сожалению…
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Все! вылез Степашка - жди беды
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«Только бы не сглазить»
Уже сам своих комментариев боится, правильно )))
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Ответ SMART789
Комментарий скрыт
как вчера лег Ахмат?))
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Краснодар тоже будет играть на победу , но надеюсь он не выиграет . Динамо больше заслужило.
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Степашин старый, прожженный политикан. Встречи с Галицким и Личкой уже кое-что, но лучше бы он рассказал о встречах с судьями и наличкой.
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Ответ Константин Эсперов
Краснодар тоже будет играть на победу , но надеюсь он не выиграет . Динамо больше заслужило.
Этак так не работает: заслужил тот, кто наберет больше очков или доп. показателей
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вот и все карты раскрыты, тайная установка ушла в массы - не будут играть на ничью, а на победу
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Амелин-:"Динамо 48 лет не становилось чемпионом,время пришло".
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Двойка, Степашин. Если вы проиграете Краснодару, то чемпионом станет Зенит, скорее всего, победив дома немотивированный Ростов.
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Ответ SMART789
Комментарий скрыт
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Ответ prus_3
Степашин старый, прожженный политикан. Встречи с Галицким и Личкой уже кое-что, но лучше бы он рассказал о встречах с судьями и наличкой.
Эти рассказы оставили Медведеву
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