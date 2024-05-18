Чемпионат России. «Динамо» примет «Крылья», «Краснодар» в гостях у «Сочи», «Зенит» сыграет с «Ахматом» в воскресенье

«Динамо» примет «Крылья» в стартовом матче 29-го тура Мир РПЛ.

Также в субботу « » примет « », « » проведет гостевой матч с « ».

В воскресенье «Спартак» примет «Рубин», « » сыграет с «Ахматом» в гостях.

Завершится тур в понедельник матчем «Пари НН» – ЦСКА.

Чемпионат России

29-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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