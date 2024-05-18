Чемпионат России. «Динамо» примет «Крылья», «Краснодар» в гостях у «Сочи», «Зенит» сыграет с «Ахматом» в воскресенье

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«Динамо» примет «Крылья» в стартовом матче 29-го тура Мир РПЛ.

Также в субботу «Локомотив» примет «Факел», «Краснодар» проведет гостевой матч с «Сочи». 

В воскресенье «Спартак» примет «Рубин», «Зенит» сыграет с «Ахматом» в гостях.

Завершится тур в понедельник матчем «Пари НН» – ЦСКА. 

Чемпионат России

29-й тур

Динамо – Крылья Советов
Дата проведения
18 мая, 14.00, «ВТБ Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Локомотив – Факел
Дата проведения
18 мая, 16.30, «стадион Локомотив»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Сочи – Краснодар
Дата проведения
18 мая, 19.00, «Олимпийский стадион Фишт»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Урал – Оренбург
Дата проведения
19 мая, 12.00, «Екатеринбург-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Спартак – Рубин
Дата проведения
19 мая, 14.15, «Лукойл Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ростов – Балтика
Дата проведения
19 мая, 16.30, «Ростов-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ахмат – Зенит
Дата проведения
19 мая, 19.00, «Ахмат-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Пари НН – ЦСКА
Дата проведения
20 мая, 20.00, «Стадион Нижний Новгород»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

Опрос

У «Динамо» +2. Станут чемпионами?
32403 голосa
Да!
69%
Динамо Москва
Нет!
31%
Зенит
36 комментариев
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Всех армейцев с памятной датой, 19 лет назад в Лиссабоне ЦСКА первым из российских клубов выиграл еврокубок👍
+10
-1
+9
Д-И-Н-А-М-О!
+12
-8
+4
Ответ angry horse
Всех армейцев с памятной датой, 19 лет назад в Лиссабоне ЦСКА первым из российских клубов выиграл еврокубок👍
Это был огромный успех для всей страны👍
+4
-2
+2
В кои то века заруба до последнего тура, почаще бы так.
+4
-2
+2
Интересно, а гения Мусаева хватит, чтобы и из призовой тройки выпасть Краснодару?
+3
-2
+1
болею за Ахмат и Динамо
+8
-7
+1
За Динамо!
+6
-5
+1
Динамо чемпион!
+9
-8
+1
Вперёд Спартак 🙃
+2
-1
+1
Ответ Дзюба король карликов
Динамо чемпион!
Уже? Ещё 2 тура. В Краснодаре будет скорее всего очень не просто.
+3
-2
+1
Ответ Дмитрий9779
Надеюсь КС сыграют честно и будут биться как с Краснодаром и Зенитом,а не как с Ахматом.
Вы посмотрите, кто у нас заговорил о честности, сама невинность 💰
+6
-5
+1
Ответ закрыт по беспределу
Динамо теряет очки с Крыльями и Краснодаром. Зенит побеждает и забирает чемпионство. Приятного просмотра.
Если Динамо потеряет очки с КС в такой ситуации то и чемпионами им рано становиться,а вот с Краснодаром все возможно,а если быки ещё и будут претендовать на золото то все возможно.
+3
-2
+1
Давай, Динамо, вперёд! Не подведи подавляющую часть любителей футбола! Мы все уже помимо Спартаков, Локомотивов, ЦСКА и Факелов притапливаем за вас.
+6
-6
0
Ответ Дмитрий Калибабчук
Исторически тяжкий выезд в Грозный. Однако, последний раз Зенит проигрывал там в 2016 году. С тех пор проведено на выезде 8 встреч - 6 ничьих, 2 победы(1 по пенальти) Даже несмотря на то, что грозненцы, похоже, обезопасили себя от "стыков", сомневаться, что будет рубилово не приходится.Еще и с Карасевым. В ожидании крайне сложного матча. Вперед, Зенит!
ну вот и будет ничья значит)
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Ответ Crenk
Ахмат с Зенит наверное автобус поставит у ворот
Зачем им это?? )))
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Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Интересно, а гения Мусаева хватит, чтобы и из призовой тройки выпасть Краснодару?
интересно, Ростов сможет удержатся в лидерах второй восьмёрки чемпионата?
+2
-2
0
Ахмат с Зенит наверное автобус поставит у ворот
+2
-2
0
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