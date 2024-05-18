Чемпионат России. «Динамо» примет «Крылья», «Краснодар» в гостях у «Сочи», «Зенит» сыграет с «Ахматом» в воскресенье
«Динамо» примет «Крылья» в стартовом матче 29-го тура Мир РПЛ.
Также в субботу «Локомотив» примет «Факел», «Краснодар» проведет гостевой матч с «Сочи».
В воскресенье «Спартак» примет «Рубин», «Зенит» сыграет с «Ахматом» в гостях.
Завершится тур в понедельник матчем «Пари НН» – ЦСКА.
Чемпионат России
29-й тур
- Дата проведения
- 18 мая, 14.00, «ВТБ Арена»
- Дата проведения
- 18 мая, 16.30, «стадион Локомотив»
- Дата проведения
- 18 мая, 19.00, «Олимпийский стадион Фишт»
- Дата проведения
- 19 мая, 12.00, «Екатеринбург-Арена»
- Дата проведения
- 19 мая, 14.15, «Лукойл Арена»
- Дата проведения
- 19 мая, 16.30, «Ростов-Арена»
- Дата проведения
- 19 мая, 19.00, «Ахмат-Арена»
- Дата проведения
- 20 мая, 20.00, «Стадион Нижний Новгород»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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