Каземиро о критике: «Я был одним из лучших приобретений АПЛ в прошлом сезоне, а теперь ничего не стою? Когда критика неуважительна, я не обязан уважать ее в ответ»
Каземиро ответил критикам его игры в текущем сезоне.
«В прошлом сезоне я считался одним из лучших приобретений Премьер-лиги, а теперь ничего не стою?
Критика неуважительна. Когда это неуважение, она вызывает беспокойство, и тогда я не обязан уважать ее в ответ», – сказал полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро в интервью Sky Sports.
Онана о критике бывших игроков «МЮ»: «Я не обращаю внимания, это часть игры для меня. Знал, что придется принимать удары, переходя в этот клуб. Есть команды, которые лучше нас, нужно признать это»
с Пэлас конечно обложался...
Да и в целом сезон на 3-
Но ведь сказанное про прошлый и этот сезон чистая правда.
Вся его карьера в Реале проходила под вопли глорья, что лучше на его место купить Матьюиди/Веррати/Погба/Канте/Горецку/Райса и т.д. Были даже такие, кто уверял, что лучше оставить Маркоса Льоренте.. При этом игровых вопросов тогда к Каземиро было минимум..
А сейчас, объективно, что он снизил к себе требования после безрезультатного (по его меркам) сезона МЮ.. Плюс возраст.. Да и о чем говорить, если Мактомини выглядел надёжнее пятикратного победителя ЛЧ..
В прошлом сезоне хорош - все хвалят. В этом донный - критикуют. Так и должно быть, каждый сезон оценивается отдельно.