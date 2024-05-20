Каземиро о критике: «Я был одним из лучших приобретений АПЛ в прошлом сезоне, а теперь ничего не стою? Когда критика неуважительна, я не обязан уважать ее в ответ»

Каземиро ответил критикам его игры в текущем сезоне.

«В прошлом сезоне я считался одним из лучших приобретений Премьер-лиги, а теперь ничего не стою?

Критика неуважительна. Когда это неуважение, она вызывает беспокойство, и тогда я не обязан уважать ее в ответ», – сказал полузащитник «Манчестер Юнайтед» в интервью Sky Sports.

Онана о критике бывших игроков «МЮ»: «Я не обращаю внимания, это часть игры для меня. Знал, что придется принимать удары, переходя в этот клуб. Есть команды, которые лучше нас, нужно признать это»