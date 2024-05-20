Каземиро о критике: «Я был одним из лучших приобретений АПЛ в прошлом сезоне, а теперь ничего не стою? Когда критика неуважительна, я не обязан уважать ее в ответ»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Каземиро Футбол

Каземиро ответил критикам его игры в текущем сезоне.

«В прошлом сезоне я считался одним из лучших приобретений Премьер-лиги, а теперь ничего не стою?

Критика неуважительна. Когда это неуважение, она вызывает беспокойство, и тогда я не обязан уважать ее в ответ», – сказал полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро в интервью Sky Sports.

Онана о критике бывших игроков «МЮ»: «Я не обращаю внимания, это часть игры для меня. Знал, что придется принимать удары, переходя в этот клуб. Есть команды, которые лучше нас, нужно признать это»

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10 комментариев
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Сезон с лысым физруком привел к деградации всех, разве что Бруну продолжает держать уровень
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В последних двух матчах не плохо смотрелся, не раз спасал с ленточки...
с Пэлас конечно обложался...
Да и в целом сезон на 3-
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При всем уважении к лучшему опорнику мира двухлетней давности но этот сезон у него провальный.
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Каз, при всем уважении, это великий игрок.

Но ведь сказанное про прошлый и этот сезон чистая правда.
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Странно такое слышать от железобетонного Каземиро..
Вся его карьера в Реале проходила под вопли глорья, что лучше на его место купить Матьюиди/Веррати/Погба/Канте/Горецку/Райса и т.д. Были даже такие, кто уверял, что лучше оставить Маркоса Льоренте.. При этом игровых вопросов тогда к Каземиро было минимум..

А сейчас, объективно, что он снизил к себе требования после безрезультатного (по его меркам) сезона МЮ.. Плюс возраст.. Да и о чем говорить, если Мактомини выглядел надёжнее пятикратного победителя ЛЧ..
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Разве может быть критика неуважительна, когда опорник делать офсайд, выбегая от ворот?)) Сколько угодно можно рассказывать про неправильную тактику или недонастрой от тренера, но когда игрок позволяет себе такое, то он уже не топ-футболист. Поражаюсь менеджменту Реала, который вовремя согласился на этот неочевидный пару лет назад трансфер.
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А в чем противоречие?
В прошлом сезоне хорош - все хвалят. В этом донный - критикуют. Так и должно быть, каждый сезон оценивается отдельно.
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Ответ Хызыр
Сезон с лысым физруком привел к деградации всех, разве что Бруну продолжает держать уровень
Не в защиту Тен Хага, но почему тогда Бруно не деградирует, и Далот не деградировал, и Гарначо, и Майну? Может просто Каземиро снизил к себе требования?
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