Зырянов о Евро-2012: «До этого вынесли итальянцев 3:0, чехов – 4:1. Состав был даже сильнее, чем в 2008-м, но нас неправильно подвели к турниру – мы только сбавляли»

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Константин Зырянов высказался о причинах провала сборной на Евро-2012.

Евро-2012. Что не вышло там?

– Команда у нас была играющая. Я считаю, что состав был даже сильнее, чем в 2008-м. Психологически в первую очередь. Жернова Марибора через себя уже пропустили. Опытные, закаленные футболисты.

Кто-то, может, меня осудит за эти слова, но это мое мнение. Оценивая случившееся тогда уже как тренер, могу сказать, что нас, скорее всего, не совсем правильно подвели к турниру. Может, помните, мы еще до первого матча вынесли итальянцев 3:0 в товарищеской встрече, потом разгромили чехов 4:1.

Но вместо того чтобы набирать, мы только сбавляли. Не становились свежее. В 2008-м было иначе – мы набирали и к плей-офф вышли на пик. А здесь, возможно, тренерский штаб ошибся в расчетах на несколько дней, – сказал бывший полузащитник сборной России.

На Евро-2012 сборная России не вышла в плей-офф, заняв третье место в группе. В 1-м туре обыграли Чехию (4:1), во 2-м сыграли вничью с Польшей (1:1) и в последнем туре уступили Греции (0:1).

Чехия и Греция заняли первые две строчки соответственно и вышли в 1/4 турнира. Польша заняла 4-е место.

21 комментарий
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Эх, а какие тогда надежды были на ту сборную , да и играли хорошо надо сказать, смело и агрессивно !
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Был и там, и там. После абсолютно безрадостного поражения в Инсбруке в группе от Испании в 2008-м, казалось бы ловить нечего от слова совсем. В Польше же было с точностью до наоборот. Но сборная умеет удивлять
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Помню ,тогда действительно играли круто и не выход из группы был каким то недоразумением.Состав тоже был классный,некоторые уже в Апл играли , Измайлов из Португалии и Дзагоев в супер форме.
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Ответ Wiley Fox
Может, помните, мы еще до первого матча вынесли итальянцев 3:0 в товарищеской встрече ----- Хоть бы не позорился
А в чем позор?
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Всё таки то поколение кое какие давало надежды. Но получилось как получилось ,и размышлять над тем не выходом из группы уже бесполезно
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Так и тогда, во время турнира об этом говорили. С каждым таймом сборная играла хуже и хуже. Если бы дотянули ничью с греками, то в плей офф получили бы разгром по всем статьям.
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Ответ hitdinamit
Каких блин итальянцев вы вынесли?!))
Сборную Пранделли, которая до финала Евро дошла.
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Ответ Wiley Fox
Может, помните, мы еще до первого матча вынесли итальянцев 3:0 в товарищеской встрече ----- Хоть бы не позорился
Надо было 10:0 выносить?)
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Ответ razoblachitel
Надо было 10:0 выносить?)
Не надо дрочить на товарняки

И скобки лепить тоже не надо
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Ответ Wiley Fox
Не надо дрочить на товарняки И скобки лепить тоже не надо
А ещё не надо писать, что надо, а что не надо)
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Ответ razoblachitel
А ещё не надо писать, что надо, а что не надо)
Я не общаюсь просто с такими
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