Зырянов о Евро-2012: «До этого вынесли итальянцев 3:0, чехов – 4:1. Состав был даже сильнее, чем в 2008-м, но нас неправильно подвели к турниру – мы только сбавляли»

Константин Зырянов высказался о причинах провала сборной на Евро-2012.

– . Что не вышло там?

– Команда у нас была играющая. Я считаю, что состав был даже сильнее, чем в 2008-м. Психологически в первую очередь. Жернова Марибора через себя уже пропустили. Опытные, закаленные футболисты.

Кто-то, может, меня осудит за эти слова, но это мое мнение. Оценивая случившееся тогда уже как тренер, могу сказать, что нас, скорее всего, не совсем правильно подвели к турниру. Может, помните, мы еще до первого матча вынесли итальянцев 3:0 в товарищеской встрече, потом разгромили чехов 4:1.

Но вместо того чтобы набирать, мы только сбавляли. Не становились свежее. В 2008-м было иначе – мы набирали и к плей-офф вышли на пик. А здесь, возможно, тренерский штаб ошибся в расчетах на несколько дней, – сказал бывший полузащитник сборной России.

На Евро-2012 сборная России не вышла в плей-офф, заняв третье место в группе. В 1-м туре обыграли Чехию (4:1), во 2-м сыграли вничью с Польшей (1:1) и в последнем туре уступили Греции (0:1).

Чехия и Греция заняли первые две строчки соответственно и вышли в 1/4 турнира. Польша заняла 4-е место.