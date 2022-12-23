Только «ПСЖ» предложил Месси контракт. Лео хорошо там, поэтому интерес других клубов снизился

Только « » предложил контракт Лионелю Месси.

Как пишет Mundo Deportivo, парижане стали единственным клубом, предложившим контракт 35-летнему нападающему. Срок действующего контракта Месси с «ПСЖ» истекает летом 2023 года.

У Лео есть договоренность о продлении контракта с «ПСЖ». Документы еще не подписаны, но принципиальная договоренность о продолжении сотрудничества была достигнута еще до начала ЧМ-2022. Ожидается, что Месси подпишет новый контракт в ближайшие недели, когда вернется из отпуска.

«ПСЖ» был единственным клубом, который проявил четкую заинтересованность в сотрудничестве с Месси и сделал ему конкретное предложение.

В «Барселоне» обсуждали возможность возвращения Лео, однако до конкретики дело не дошло. Прямых переговоров с игроком тоже не было.

Из-за серьезного настроя «ПСЖ» в этом вопросе заинтересованность других клубов в Месси снизилась. Команды, которые были заинтересованы в Лео, пришли к выводу о том, что ему хорошо в «ПСЖ» и Париже. В связи с этим шансов у других команд почти не было.

В этом сезоне 35-летний нападающий забил 12 голов и отдал 14 результативных передач в 19 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.