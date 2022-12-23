Только «ПСЖ» предложил Месси контракт. Лео хорошо там, поэтому интерес других клубов снизился

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Футбол

Только «ПСЖ» предложил контракт Лионелю Месси.

Как пишет Mundo Deportivo, парижане стали единственным клубом, предложившим контракт 35-летнему нападающему. Срок действующего контракта Месси с «ПСЖ» истекает летом 2023 года.

У Лео есть договоренность о продлении контракта с «ПСЖ». Документы еще не подписаны, но принципиальная договоренность о продолжении сотрудничества была достигнута еще до начала ЧМ-2022. Ожидается, что Месси подпишет новый контракт в ближайшие недели, когда вернется из отпуска.

«ПСЖ» был единственным клубом, который проявил четкую заинтересованность в сотрудничестве с Месси и сделал ему конкретное предложение.

В «Барселоне» обсуждали возможность возвращения Лео, однако до конкретики дело не дошло. Прямых переговоров с игроком тоже не было.

Из-за серьезного настроя «ПСЖ» в этом вопросе заинтересованность других клубов в Месси снизилась. Команды, которые были заинтересованы в Лео, пришли к выводу о том, что ему хорошо в «ПСЖ» и Париже. В связи с этим шансов у других команд почти не было.

В этом сезоне 35-летний нападающий забил 12 голов и отдал 14 результативных передач в 19 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.

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53 комментария

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ress10
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Ответ Висита Эльмурзаев
Роналду в 37 лет: 18 голов в апл Месси в 34 лет: 6 голов в лиге 1
Роналду за 5 ЧМ: 0 голов в плей офф
Гонсалу Рамуш: 3 гола в плей офф🤡
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ruslan_khaibulov
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Ответ Bam Magera
Было бы красиво завершить карьеру там, где начинал
Он это и говорил в Нью Олдс какой там в Аргентине, это точно не Барселона
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ress10
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Ответ Екн Лор
Роналду в 37: Принял новый вызов, перейдя в лучшую лигу Азии, игроки которой недавно грохнули Мессю Месси в 35: Продолжил набивать стату в фермерском чемпионате Убер еды
Побыстрее бы он перешёл в этот аль наср, чтобы тебе подобные обитали только там
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bahmet2012
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Ответ Ronixs
Пишите,пишите.Надо короче:больше денег не предложил никто.Одно предложение и вопрос раскрыт.Дом то в Барселоне не продаёт.
А нафига продавать? Завершит карьеру и будет жить спокойно в Барселоне.
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gPk
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Ответ Екн Лор
Роналду в 37: Принял новый вызов, перейдя в лучшую лигу Азии, игроки которой недавно грохнули Мессю Месси в 35: Продолжил набивать стату в фермерском чемпионате Убер еды
В Ювентусе тоже принял вызов ,а по итогу тотальные унижения от ПОРТУ/АЯКСа/Лиона , а так же остался в тени Сапаты и 37-ми летнего Квальяреллы)
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Ronixs
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Пишите,пишите.Надо короче:больше денег не предложил никто.Одно предложение и вопрос раскрыт.Дом то в Барселоне не продаёт.
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lama_kuka
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Ответ ZamoRano
Конечно, это же твоя единственная радость в жизни, что полумерку, который не знает о твоём существовании, арабы подарили ЧМ 🤣🤣🤣👍
ты находишь время какать в каждой ветке, выдавливать негатив) Видимо, у самого жизнь очень интересная))
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Altim
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Ответ upuckuH
а прикиньте в Локомотив если
Кому-то такое до сих пор смешно?
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Sekir
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Катя Авейру - как и Роналду, Месси футбольные клубы не делают предложения
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Bam Magera
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Было бы красиво завершить карьеру там, где начинал
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upuckuH
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а прикиньте в Локомотив если
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Karl0709
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Уверен на 99% что Месси перейдет в МЛС.
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Умар Тайпанов
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Ответ Екн Лор
Роналду в 37: Принял новый вызов, перейдя в лучшую лигу Азии, игроки которой недавно грохнули Мессю Месси в 35: Продолжил набивать стату в фермерском чемпионате Убер еды
грохнули? 2 удара в створ, по твоему грохнули? иди пос** твоего роналду марокканцы тоже грохнули тогда)
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Моё Моя
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Да никто не потянет такой контракт! Плюс эгоистичная стареющая звезда - вспомните трения с Тухелем.
Пусть парижское шапито со всем этим гадюшником мучается.
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Денис Югай
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Ответ ZamoRano
Лепрекону катарцы целый ЧМ подарила, наша борса покумекала и поняла, это эвребе и ацтекинами коротыша уже не заманить...
То та Гейналду играет в Арабском чемпионате 🤣🤣🤣🤣
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Висита Эльмурзаев
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Ответ Екн Лор
Роналду в 37: Принял новый вызов, перейдя в лучшую лигу Азии, игроки которой недавно грохнули Мессю Месси в 35: Продолжил набивать стату в фермерском чемпионате Убер еды
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Денис Югай
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Ответ Артем Ким
Комментарий удален пользователем
Ты не фан Гейналду , чтобы лизать жопу 🤣
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Giorgi Gio
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Не думаю что во время чемпионата мира Месси обсуждали условия контракта наверное до было или после
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Денис Югай
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Ответ Денис Югай
Сколько же тут Гейналдовцы 🤣 в предвкушении увидеть Гейналду в Аль-Насрре 🤣🤣🤣🤣
Ой , забыл 🤣 его же не покажут в Европе 🤣🤣🤣🤣🤣
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Tony BeGood
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Ответ Екн Лор
Роналду в 37: Принял новый вызов, перейдя в лучшую лигу Азии, игроки которой недавно грохнули Мессю Месси в 35: Продолжил набивать стату в фермерском чемпионате Убер еды
Это сарказм ? :))
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Денис Югай
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Сколько же тут Гейналдовцы 🤣 в предвкушении увидеть Гейналду в Аль-Насрре 🤣🤣🤣🤣
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Иван Бень
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Псж фаворит номер 1 в лч в этом сезоне
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Ванька-Манька
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Ответ Денис Югай
Поплачь 🥲
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Артем Ким
Ответ Артем Ким
Комментарий удален пользователем
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ZamoRano
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Ответ lama_kuka
Как я рад читать подобные комментарии) понимаю, что опу там просто разрывает, а сделать ничего вы уже не можете) Живи теперь с мыслью, что Месси чемпион мира, придумывай новые левые отмазки))
Конечно, это же твоя единственная радость в жизни, что полумерку, который не знает о твоём существовании, арабы подарили ЧМ 🤣🤣🤣👍
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