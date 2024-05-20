Дмитрий Губерниев: «Футболисты справедливо получают свои деньги. Это вид спорта, объединяющий всю планету, – гонорары там должны быть выше остальных. Надо работать, развиваться медийно»

Теги премьер-лига Россия Союз биатлонистов России Дмитрий Губерниев деньги Футбол

Дмитрий Губерниев высказался об уровне доходов футболистов.

Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров назвал сумму призовых для биатлонистов за прошедший сезон – 52 млн рублей

«Работа президента Федерации – поддерживать спортсменов. Не думаю, что такие призовые – их заслуга. Этим гордиться не надо. Это как если бы после эфиров я говорил: «Какой я молодец, сегодня комментировал и рассказал кто первый, а кто второй и почти не ошибался, даже иногда в русском языке правильно падежи использовал».

Поэтому СБР во взаимодействии с телевидением и открытости делают все правильно. Но с точки зрения поддержки спортсменов – тех денег, которые они получают от спонсоров, союз мог бы быть и пощедрее в выплатах.

Мне сложно сказать, сколько именно должны получать биатлонисты. Многие люди зарабатывают другие суммы, чем они получали бы в случае нашего допуска. Но сейчас лыжники стали обходить биатлонистов по призовым. Хотя еще вчера мадам-руководитель лыж говорила, что деньги не главное и вообще лыжников так много, что они телефоны снимают. СБР надо делать все, чтобы спортсменам было лучше.

Если сравнивать выплаты футболистам и другим спортсменам, то первые справедливо получают свои деньги. Не надо завидовать, а надо работать. Футбол – вид спорта, объединяющий всю планету, поэтому гонорары там и должны быть выше остальных.

Вот представим ситуацию: пришел я на рынок ведущих и начал громче всех плакать по поводу того, что мне трудно и меня знают только люди, интересующиеся спортом. А Ивана Урганта и Михаила Галустяна знают остальные. Здесь надо только работать.

А кто начинает рассказывать про большие зарплаты футболистов… Мне просто хочется их пожалеть и отправить на работу. Надо работать, ребята! Причем не обязательно в конкретном виде спорта, а еще развиваться медийно, получать образование. Надо меняться, а не бесконечно роптать из-за того, что проклятые футболисты получают больше денег. Они столько получали и будут получать – это данность», – сказал комментатор «Матч ТВ». 

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25 комментариев
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Рынок решает, что справедливо, а что нет.
В России клубы 2й лиги получают дотации по 300 млн из регионального бюджета, клубы ФНЛ по 1 млрд, клубы РПЛ от 2 млрд и выше.
Это справедливо их кормить засчёт налогоплательщиков?
Всю эту систему прикрыть надо.
А там глядишь и ещё немного частников подтянется и что то будет. Пусть и уровнем пониже.
+20
-1
+19
А фигурное катание вообще не спорт
+18
-2
+16
Но не российские футболисты,почему государство должно оплачивать за их непривлекательную игру,без участия в еврокубках,миллионы долларов?
+8
-1
+7
Футболисты да, абсолютное большинство наших паспортистов нет.
+6
-1
+5
Ответ Kostya
А врачи и учителя не объединяют планету?
я подозреваю, что особенно компетентные и квалифицированные врачи получают оооочень много) хотя учителя высочайшей квалификации, мб там частные учителя детей шейхов или принцев, тоже получают нехило))
из футболистов то большие деньги то получают тоже единицы, из тех кто пробился на самый верх. подозреваю, что ногомячисты из 2 лиги получают вряд ли намного больше врача из дефолтной поликлинники)
+5
-2
+3
но не футболисты полупроф рпл
+4
-1
+3
Футболисты справедливо получают,потому что мизерное кол-во доходит до таких денег от общего кол-ва занимающихся даже если брать самые крутые академии страны,а вероятность сломаться на пути становления от травмы или иных причин по здоровью вагон и маленькая тележка
+6
-4
+2
Рынок значица все решает ?
Вот так Губерниев !
+3
-1
+2
Когда хоть ты на пенсию уйдёшь?Чтобы тебя из каждого утюга не вещали
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0
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Губерниев то все таки поплакался между строк. Славы и денег медийности уровня Бузовой ему не хватает, но он старается движется к успеху не только как спорт комментатор
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Тогда комментаторы биатлона должны получать на уровне инженера на производстве типа Урала/Камаза - никак не больше.
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...вообще-то "объединяет" всех футболистов до дуриков простое: "по Сеньке - шапка". Во всех Евро-лигах, кроме РПЛ
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футболисты это игрушки "в руках" владельцев клубов, и чем больше их ЧСВ тем дороже хочется игрушку... и не важно окупается она или нет, стоит она того или нет...

а если еще прибавить коррупционную составляющую как в нашем футболе, то футболисты вообще бесценные
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так значит Павлюченко его все-таки нашел и покусал...
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Ну Губерниев кормится с руки ,это его частное мнение , он не настолько глуп , как притворяется ..
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Что я узнал

Существует невольничий рынок ведущих, где губерниева обижают

А нам надо работать, чтобы наши тупые деревянные футболисты получали непомерные зарплаты из бюджета России
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Деньги должны платить за то как играют и результат.Сколько смотрят нашу РПЛ?Стадионы в основном полупустые.Интрига появилась и не много больше болельщиков стало.
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Фу какая гадость.
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Сколько платят, столько и получают. Если бы как в странах Восточной Европы футбол жил на доходы от коммерции (в общем и целом), а не на шее у местных бюджетов и национальных достояний разного калибра, то "справедливая зарплата" резко была бы сильно меньше. Вне зависимости от популярности футбола и уровня дохода футболистов в других странах.
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В Европе да, в России нет. В нашей стране у них зарплаты не рыночные, а с головы назначенные. В условиях, когда никому а м ре они не нужны, уместней было бы платить им максимум 1 млн рублей в месяц.
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Пускай получают сколько угодно, только не за государственный счет.
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А врачи и учителя не объединяют планету?
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Ответ football.in.kg
Губерниев то все таки поплакался между строк. Славы и денег медийности уровня Бузовой ему не хватает, но он старается движется к успеху не только как спорт комментатор
Но тем не менее он стал более медийным, когда сумел довести до слёз железную леди-Бузову.
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