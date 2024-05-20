Дмитрий Губерниев: «Футболисты справедливо получают свои деньги. Это вид спорта, объединяющий всю планету, – гонорары там должны быть выше остальных. Надо работать, развиваться медийно»
Дмитрий Губерниев высказался об уровне доходов футболистов.
Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров назвал сумму призовых для биатлонистов за прошедший сезон – 52 млн рублей.
«Работа президента Федерации – поддерживать спортсменов. Не думаю, что такие призовые – их заслуга. Этим гордиться не надо. Это как если бы после эфиров я говорил: «Какой я молодец, сегодня комментировал и рассказал кто первый, а кто второй и почти не ошибался, даже иногда в русском языке правильно падежи использовал».
Поэтому СБР во взаимодействии с телевидением и открытости делают все правильно. Но с точки зрения поддержки спортсменов – тех денег, которые они получают от спонсоров, союз мог бы быть и пощедрее в выплатах.
Мне сложно сказать, сколько именно должны получать биатлонисты. Многие люди зарабатывают другие суммы, чем они получали бы в случае нашего допуска. Но сейчас лыжники стали обходить биатлонистов по призовым. Хотя еще вчера мадам-руководитель лыж говорила, что деньги не главное и вообще лыжников так много, что они телефоны снимают. СБР надо делать все, чтобы спортсменам было лучше.
Если сравнивать выплаты футболистам и другим спортсменам, то первые справедливо получают свои деньги. Не надо завидовать, а надо работать. Футбол – вид спорта, объединяющий всю планету, поэтому гонорары там и должны быть выше остальных.
Вот представим ситуацию: пришел я на рынок ведущих и начал громче всех плакать по поводу того, что мне трудно и меня знают только люди, интересующиеся спортом. А Ивана Урганта и Михаила Галустяна знают остальные. Здесь надо только работать.
А кто начинает рассказывать про большие зарплаты футболистов… Мне просто хочется их пожалеть и отправить на работу. Надо работать, ребята! Причем не обязательно в конкретном виде спорта, а еще развиваться медийно, получать образование. Надо меняться, а не бесконечно роптать из-за того, что проклятые футболисты получают больше денег. Они столько получали и будут получать – это данность», – сказал комментатор «Матч ТВ».
В России клубы 2й лиги получают дотации по 300 млн из регионального бюджета, клубы ФНЛ по 1 млрд, клубы РПЛ от 2 млрд и выше.
Это справедливо их кормить засчёт налогоплательщиков?
Всю эту систему прикрыть надо.
А там глядишь и ещё немного частников подтянется и что то будет. Пусть и уровнем пониже.
из футболистов то большие деньги то получают тоже единицы, из тех кто пробился на самый верх. подозреваю, что ногомячисты из 2 лиги получают вряд ли намного больше врача из дефолтной поликлинники)
Вот так Губерниев !
а если еще прибавить коррупционную составляющую как в нашем футболе, то футболисты вообще бесценные
Существует невольничий рынок ведущих, где губерниева обижают
А нам надо работать, чтобы наши тупые деревянные футболисты получали непомерные зарплаты из бюджета России