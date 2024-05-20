«Динамо» интересуется защитником «Крыльев» Солдатенковым (Metaratings)

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Динамо Москва Александр Солдатенков Футбол

Александр Солдатенков может перейти в «Динамо».

По информации Metaratings.ru, бело-голубые рассматривают варианты для укрепления обороны и проявляют интерес к капитану «Крыльев Советов». 

Контракт 27-летнего футболиста с самарским кубом рассчитан до 2026 года. 

В текущем сезоне Мир РПЛ Солдатенков провел 25 матчей. Подробную статистику игрока можно найти здесь

Материалы по теме

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Вместе с Лещуком составят отличный привозной дуэт
+10
0
+10
Ответ Кирилл Голивец
А нафига он Динамо? Логичнее было бы взять Переса, он знаком Личке, полезен на стандартах и может и опорника играть
Лимит. Там и так в обороне одни легионеры. Очевидно, что нужен паспортист.
+8
-1
+7
Так себе кандидатура…второй Евгеньев
+4
0
+4
Ответ Кирилл Голивец
А нафига он Динамо? Логичнее было бы взять Переса, он знаком Личке, полезен на стандартах и может и опорника играть
Легов впритык
Может отвалиться Даса какой-нибудь и то не факт
Нет места под Переса
+2
0
+2
А нафига он Динамо? Логичнее было бы взять Переса, он знаком Личке, полезен на стандартах и может и опорника играть
+3
-2
+1
Есть Джикия - бесплатный вариант.
0
0
0
Ответ Dmitry Penkov
Легов впритык Может отвалиться Даса какой-нибудь и то не факт Нет места под Переса
С Дасой и Маричалем можно попрощаться.
0
0
0
Ответ Caniball
Есть Джикия - бесплатный вариант.
Ему надо много денег для хинкали и клуб медиалиги.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий