«Динамо» интересуется защитником «Крыльев» Солдатенковым (Metaratings)

Александр Солдатенков может перейти в «Динамо».

По информации Metaratings.ru, бело-голубые рассматривают варианты для укрепления обороны и проявляют интерес к капитану « ».

Контракт 27-летнего футболиста с самарским кубом рассчитан до 2026 года.

В текущем сезоне Мир РПЛ Солдатенков провел 25 матчей. Подробную статистику игрока можно найти здесь.