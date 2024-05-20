«Динамо» интересуется защитником «Крыльев» Солдатенковым (Metaratings)
Александр Солдатенков может перейти в «Динамо».
По информации Metaratings.ru, бело-голубые рассматривают варианты для укрепления обороны и проявляют интерес к капитану «Крыльев Советов».
Контракт 27-летнего футболиста с самарским кубом рассчитан до 2026 года.
В текущем сезоне Мир РПЛ Солдатенков провел 25 матчей. Подробную статистику игрока можно найти здесь.
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