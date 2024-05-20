Онана о критике бывших игроков «МЮ»: «Я не обращаю внимания, это часть игры для меня. Знал, что придется принимать удары, переходя в этот клуб. Есть команды, которые лучше нас, нужно признать это»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Харри Магуайр Каземиро Бруну Фернандеш Андре Онана Футбол

Андре Онана ответил на критику в свой адрес от бывших игроков «МЮ».

«Я не обращаю на это внимания. Переходя в этот клуб, я знал, что придется принимать удары, потому что мы находимся в процессе становления – на данный момент мы не лучшие. Есть команды, которые выступают лучше нас, нужно честно признать это.

Если что-то, когда-то идет не так, не нужно винить самого молодого игрока – я здесь, чтобы принять это, Бруну [Фернандеш], Каземиро и Харри [Магуайр] тоже здесь, и мы привыкли к этому. Когда это говорят люди, которые были там, где мы сейчас, и выиграли все, иногда это странно – мы все в одной лодке.

Мы стараемся следовать вашим принципам и тому, что вы сделали. Для меня это не проблема, но другие люди могут пострадать. Для меня, если честно, это просто часть игры», – сказал вратарь «МЮ» в интервью The Overlap.

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4 комментария
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Ответ Ностальгическое
Легенды МЮ не далеко ушли от легенд Спартака
Так это очень схожии клубы по истории, и чего греха таить по реальности, общие проблемы даже
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Ты бы лучше мячи ловил, знал он, что удары ему придётся принимать, допингист.
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