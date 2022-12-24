Месси и его семья счастливы в Париже. От «Барселоны» предложения не было

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Гильем Балаге Футбол

Лионель Месси не вернется в «Барселону».

По данным журналиста Гильема Балаге, от каталонского клуба не последовало никакого предложения.

Месси собирается продлить контракт с «ПСЖ». И может остаться во французском клубе еще на три-четыре года.

Отмечается, что Лео и его семья счастливы в Париже. 

Материалы по теме

36 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Eddie Vidro
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Завершение новости просто бомба))И мы счаааастливы)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
aidos_1979
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ predMBAPPE
Так хорошо начал и превратился в 💩
Не в кого он не превращался, он был таким всегда)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
бек саидов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Месси конешно лучший в истории. Но Барсе он нахрен? Пуст там играет до конца своей карьеры. Барсу строят по новому, там нет место лучшему игроку в истории.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vwzx8mx5vh
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ trum-pum
Наверно это логично и для Месси, и для Барселоны. Одному нужно заработать под конец карьеры, а другим строить новую и молодую команду
Барселона не делала предложений Месси, ПСЖ сделал логично что он там остался
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пенс
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
И не будет. Он всем нужен только в прессе.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
040474Andrei
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
За е .. ли уже 🤣🤣🤣
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гегенпрессинг Рангника
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Фанаты Роналду вы готовы? Уже скоро вам смотреть арабскую лигу и объяснять чем она круче лч
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Бень
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Мадрид наказывает!
Возраст 23 _______ Ахахахахахахаха, с мамкиной беременности что ли?
Н у ты клоун совсем:?
профиль фейковый и все остальное
щас бы возраст по фейко профилю для авторизации возраст палить
шерлок-холмс руZZкого уровня, у которого танк с табуреткой
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
valuev chmo
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ otchim kaloeda
У ПСЖ больще шансов взять ушастого.. А слухи о Барселоне,это просто желтая пресса..
ПСЖ,Ман.Сити,никогда не выиграют ЛЧ.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мадрид наказывает!
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Иван Бень
Болею за Барселону со времен Ривалдо, иуды и Патрика Клюйверта - никогда Месси туда не вернется уже. ПСЖ щас сильнее как клуб, и с вероятностью в 98% ПСЖ в этом сезоне ушастого возьмет
Возраст 23
_______
Ахахахахахахаха, с мамкиной беременности что ли?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
predMBAPPE
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ otchim kaloeda
А у Месси есть хоть один гол в ЧЕ?
Да он и в лиге наций та не забивал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
predMBAPPE
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ DolJun
да кто сомневался что лапорта просто ездит кулес по ушам) у них все равно память как у рыбок - на завтра и не вспомнят
Так хорошо начал и превратился в 💩
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
predMBAPPE
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ otchim kaloeda
У ПСЖ больще шансов взять ушастого.. А слухи о Барселоне,это просто желтая пресса..
Это называется "газета диарея спорт"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
bam bam
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Экспертное мнение
Игрок одной сборной, пусть попробует взять ЧМ с Панамой
Ахахаха, 5 балов . Если это сарказм это 5 балов ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мадрид наказывает!
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Свадебный генерал никому не нужен.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кино Музыка
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Если останется, выиграет еще пару ЗМ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Добрый_Ээх
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Его и не будет. К чему эти набросы?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
King_X
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Сдалась ему БЧК после того, как Лапорта позорно киданул (публично обещая одно, а на деле выпроводив Лео из клуба)

И это молчу про то, как один клуб в ЛЧ, другой в ЛЕ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
да кто сомневался что лапорта просто ездит кулес по ушам) у них все равно память как у рыбок - на завтра и не вспомнят
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
trum-pum
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Наверно это логично и для Месси, и для Барселоны. Одному нужно заработать под конец карьеры, а другим строить новую и молодую команду
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
tam005
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Уже навряд ли Месси вернëтся
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Бень
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Болею за Барселону со времен Ривалдо, иуды и Патрика Клюйверта - никогда Месси туда не вернется уже.
ПСЖ щас сильнее как клуб, и с вероятностью в 98% ПСЖ в этом сезоне ушастого возьмет
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
инок
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
С Месси ПСЖ переподпишет контракт на выгодных
условиях. Это совершенно очевидно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Haci Ceferli
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Игорь Климов
Морган, наверное, уже на разведку поехал)
Понял что в роли паспарту у Кринжа больше заработает, чем журналистом)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тимур
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Зачем уходить в Барселону и терять возможность выиграть ЛЧ?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий