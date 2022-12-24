Месси и его семья счастливы в Париже. От «Барселоны» предложения не было

не вернется в «Барселону».

По данным журналиста Гильема Балаге, от каталонского клуба не последовало никакого предложения.

Месси собирается продлить контракт с « ». И может остаться во французском клубе еще на три-четыре года.

Отмечается, что Лео и его семья счастливы в Париже.