Месси и его семья счастливы в Париже. От «Барселоны» предложения не было
Лионель Месси не вернется в «Барселону».
По данным журналиста Гильема Балаге, от каталонского клуба не последовало никакого предложения.
Месси собирается продлить контракт с «ПСЖ». И может остаться во французском клубе еще на три-четыре года.
Отмечается, что Лео и его семья счастливы в Париже.
профиль фейковый и все остальное
щас бы возраст по фейко профилю для авторизации возраст палить
шерлок-холмс руZZкого уровня, у которого танк с табуреткой
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Ахахахахахахаха, с мамкиной беременности что ли?
И это молчу про то, как один клуб в ЛЧ, другой в ЛЕ
ПСЖ щас сильнее как клуб, и с вероятностью в 98% ПСЖ в этом сезоне ушастого возьмет
условиях. Это совершенно очевидно.