Кейн улетел из Мюнхена, чтобы показаться своему врачу. Ситуация с его спиной не стала лучше за последние две недели (Bild)

Харри Кейн улетел из Мюнхена к своему врачу из-за проблем со спиной.

Об этом сообщил журналист Bild Давид Верхофф.

«На данный момент мы не думаем [что Кейн пропустит ]. Это похоже на ситуацию с Сане и Мусиалой. Меры были приняты на ранней стадии.

Надо сказать, что вначале проблемы со спиной были меньше, но за последние две недели лучше не стало. Поэтому он уехал к своему доверенному врачу, сейчас он не в Мюнхене.

Он в хорошем настроении и надеется, что к началу подготовки к Евро со спиной все будет в порядке», – сказал Верхофф.



Кейн повредил спину во время ответного полуфинала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:2, 2:2 – первый матч) и был вынужден покинуть поле незадолго до конца. Это была последняя игра в текущем сезоне.

«В Мадриде ситуация была критической. Мы пробовали уколы и лечение. Его спину полностью защемило. Стало еще хуже, при любых мелких движениях она обостряется. Он даже не может тренироваться», – сказал ранее главный тренер «Баварии» .

Англия начнет турнир 16 июня матчем против Сербии. В группе также сыграет с Данией и Словенией. До этого сборная Англии проведет товарищеские матчи против Боснии и Герцеговины (3 июня) и Исландии (6 июня).