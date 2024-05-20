Педри после 3:0 с «Райо»: «Барса» провела не лучший сезон. Занять 2-е место было нашей задачей на конец года, чтобы попасть в Суперкубок»

Педри высказался о текущем сезоне «Барселоны».

В 37-м туре каталонцы на своем поле разгромили «Райо Вальекано» (3:0). Педри сделал дубль.

«Я рад, что нам удалось занять второе место, это было нашей задачей на конец сезона. Мы провели не лучший сезон и обязаны были занять это место, чтобы попасть в Суперкубок.

Я очень плохо вошел в игру после замены, потерял несколько мячей, которые не должен был терять, но, конечно, два гола делают тебя счастливым, это придает тебе уверенности. Мы также должны избегать своих ошибок, я хотел сделать хет-трик, но не смог.

Я чувствую себя очень хорошо. Когда дело доходит до игры, я очень уверен в себе, думаю, мы приложили много усилий, чтобы прийти в норму, и мы видим результаты».

О слухах вокруг ухода Хави

«Мы были сосредоточены на игре, прежде всего хотели добиться нашей цели, чтобы игра в Севилье уже ничего не решала. Мы были больше сосредоточены на том, что происходило на поле», – сказал полузащитник «Барселоны».

Лапорта не передумал увольнять Хави. В «Барсе» не исключают, что президент еще изменит решение