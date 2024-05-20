Педри после 3:0 с «Райо»: «Барса» провела не лучший сезон. Занять 2-е место было нашей задачей на конец года, чтобы попасть в Суперкубок»

Теги Барселона Хави Ла Лига Суперкубок Испании Райо Вальекано Педри Футбол

Педри высказался о текущем сезоне «Барселоны».

В 37-м туре Ла Лиги каталонцы на своем поле разгромили «Райо Вальекано» (3:0). Педри сделал дубль.

«Я рад, что нам удалось занять второе место, это было нашей задачей на конец сезона. Мы провели не лучший сезон и обязаны были занять это место, чтобы попасть в Суперкубок.

Я очень плохо вошел в игру после замены, потерял несколько мячей, которые не должен был терять, но, конечно, два гола делают тебя счастливым, это придает тебе уверенности. Мы также должны избегать своих ошибок, я хотел сделать хет-трик, но не смог.

Я чувствую себя очень хорошо. Когда дело доходит до игры, я очень уверен в себе, думаю, мы приложили много усилий, чтобы прийти в норму, и мы видим результаты».

О слухах вокруг ухода Хави

«Мы были сосредоточены на игре, прежде всего хотели добиться нашей цели, чтобы игра в Севилье уже ничего не решала. Мы были больше сосредоточены на том, что происходило на поле», – сказал полузащитник «Барселоны».

Лапорта не передумал увольнять Хави. В «Барсе» не исключают, что президент еще изменит решение

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13 комментариев
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Сезон далеко не лучший, но хотя бы задачу-минимум выполнили
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Ответ ZaSvabody
Нормальный сезон с учетом ухода Бускетса, Дембеле, Альбы, Кесье, а также длительных травм ключевых футболистов. Два месяца играли без Тер Штегена и Пенья пропускал все, что летит в ворота. В ЛЧ не повезло немного, можно было дальше проходить. Плюс такого судейства в чемпионате я не помню за много лет боления. С первого же тура (матч с Хетафе) начались грубые результативные ошибки против Барселоны. Так что все не так плохо.
Да и Хави явно не топ тренер.
С такими вводными втрое место в чемпионате и 1/4 ЛЧ для нынешней Барсы потолок.
Сезон действительно нормальный.
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В лиге чемпионов из группы вышли это уже успех для Хави . Сезон конечно не очень хороший , но главные задачи выполненны . Теперь ждём трансферного лета и каждый день новые новости о Барселоне . Главный хедлайнер я думаю не подведёт . Как бы не было удачи любимой команде , надеюсь следующий сезон будет лучше этого !
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Ответ Vlad Zhadejko
Сезон далеко не лучший, но хотя бы задачу-минимум выполнили
Нормальный сезон с учетом ухода Бускетса, Дембеле, Альбы, Кесье, а также длительных травм ключевых футболистов. Два месяца играли без Тер Штегена и Пенья пропускал все, что летит в ворота. В ЛЧ не повезло немного, можно было дальше проходить. Плюс такого судейства в чемпионате я не помню за много лет боления. С первого же тура (матч с Хетафе) начались грубые результативные ошибки против Барселоны. Так что все не так плохо.
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Ответ Зеленский
Бестрофейность,отсутствие игры,постоянные авоськи голов от соперника
Второе место и 1/4 ЛЧ для такой проблемной команды приемлемый результат.
Ни какого позора нет.
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