Педри после 3:0 с «Райо»: «Барса» провела не лучший сезон. Занять 2-е место было нашей задачей на конец года, чтобы попасть в Суперкубок»
Педри высказался о текущем сезоне «Барселоны».
В 37-м туре Ла Лиги каталонцы на своем поле разгромили «Райо Вальекано» (3:0). Педри сделал дубль.
«Я рад, что нам удалось занять второе место, это было нашей задачей на конец сезона. Мы провели не лучший сезон и обязаны были занять это место, чтобы попасть в Суперкубок.
Я очень плохо вошел в игру после замены, потерял несколько мячей, которые не должен был терять, но, конечно, два гола делают тебя счастливым, это придает тебе уверенности. Мы также должны избегать своих ошибок, я хотел сделать хет-трик, но не смог.
Я чувствую себя очень хорошо. Когда дело доходит до игры, я очень уверен в себе, думаю, мы приложили много усилий, чтобы прийти в норму, и мы видим результаты».
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«Мы были сосредоточены на игре, прежде всего хотели добиться нашей цели, чтобы игра в Севилье уже ничего не решала. Мы были больше сосредоточены на том, что происходило на поле», – сказал полузащитник «Барселоны».
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С такими вводными втрое место в чемпионате и 1/4 ЛЧ для нынешней Барсы потолок.
Сезон действительно нормальный.
Ни какого позора нет.